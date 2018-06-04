Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 13:00 04.06.2018 - 13:00

Пустующий центр турецкого курортного города Анталья (октябрь 2016 года). Есть все основания полагать, что в этом сезоне ситуация будет выглядеть здесь иначе. (Keystone)

В последние два-три года Турция, Египет и Тунис среди приоритетов массового швейцарского туриста стабильно уступали Испании и Греции. Однако прошло время и эти три исламские страны снова оказались среди направлений, предпочтительных для швейцарца, раздумывающего, где бы ему отдохнуть и искупаться летом во время сезона отпусков. Об этом сообщает, в частности, газета «SonntagsZeitung».

«Эффект террора спадает», — говорит ведущий менеджер агентства Bentour Дэниц Угур (Deniz Ugur). Например, количество заказов на отпуск в Турции вообще и в Анталье в частности достигло докризисного сезона 2014/2015 гг. Напомним, что неудачный военный переворот в Турции, массовые аресты журналистов и прочие нарушения прав человека привели к резкому спаду туристического потока из Швейцарии в эту страну. Однако теперь «ситуация нормализуется».

Стамбул не популярен

По данным агентства TUI Suisse актуальное количество резервирований в отелях на курортах юга Турции уже превзошло показатели прошлого года на 160%. Турагентство Hotelplan Suisse регистрирует рост числа резервирований на 66%. При этом швейцарцы продолжают чётко различать отдых у моря и путешествия по городам. Поездки в некогда весьма любимый ими Стамбул в этом году особым спросом не пользуются.

Впрочем, полностью рынок на турецком направлении восстановится только в случае, если сравнимый рост будет наблюдаться и в следующем году. Похожая ситуация и на египетском направлении. Теракт в отношении российского рейсового пассажирского самолёта в 2015 году отпугнул туристов, но в этом году прирост числа резервирований в отелях на курортах Египта составил 120% (по данным TUI Suisse).

Нечто похожее наблюдается и в отношении Туниса. Террористический акт 26 июня 2015 года на территории рекреационного региона Суса — Эль-Кантави (39 человек погибло, 39 были ранены) также нанес удар по туризму, но теперь рост числа резервирований на тунисском направлении по сравнению с прошлым годом составил 72%. Негативный аспект состоит в том, что, в связи с ростом спроса отпуск в Турции стал дороже, чем двумя-тремя годами раньше. А вот море и солнце Туниса и Египта все ещё можно зарезервировать по сравнительно выгодным ценам.



Подготовил: Игорь Петров

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