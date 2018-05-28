Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 7:00 28.05.2018 - 07:00

Новая статистика показывает, что в Швейцарии проживают целых три носухи обыкновенные — или коати (так их называют на языке американских индейцев). Эти экзотические животные принадлежат к семейству енотовых. (Keystone)

В Швейцарии большинство хозяев выбирает себе, конечно же, в качестве домашнего питомца кошку или собаку, но некоторые заводят себе дома таких животных, которыми другие предпочитают любоваться на расстоянии.

По данным национальной кинологической базы данных AmicusВнешняя ссылка по состоянию на конец 2017 года в Швейцарии в частных домохозяйствах насчитывалось более 551 000 четвероногих друзей человека, что на 18 800 больше, чем в 2016 году. Напомним, что собак в Швейцарии нужно в обязательном порядке регистрировать, поэтому эти цифры отражают ситуацию довольно точно.

Кошкин дом

Домашних же кошек же в Швейцарии насчитывается порядка 1,6 млн. Эти цифры не самые точные, потому что регистрировать кошек здесь дело добровольное. Особенную слабость швейцарцы питают к так называемой европейской домашней кошке — то есть попросту беспородной. В эту категорию попало больше половины зарегистрированных пушистых и хвостатых животных.

Выведенная на ее основе европейская короткошёрстная кошка тоже очень популярна в Швейцарии, на ее долю приходится около 121 000 зарегистрированных экземпляров. За ними идут крупные пушистые мейн-куны и британские короткошёрстные (соответственно 16 700 и 13 000 экземпляров кошек с родословной).

Швейцарцы не гордые

Швейцарцы, живущие в стране, в которой исторически так и не сложилось слоя аристократии, не страдают особенным снобизмом и в отношении своих собак: четверть всех швейцарских псов — это простые дворняги.

За ними следует целая армия чихуахуа (26 400 экз.), немного обгоняя лабрадоров (25 200). Следующие по популярности — мелкие йоркширский и джек-рассел-терьеры (их соответственно, насчитывается в стране 19 400 и 17 000 экземпляров).

Тем интереснее узнать, что некоторые выбирают себе куда более экзотичных питомцев. Кроме кошек и собак в Швейцарии, оказывается, зарегистрировано 8 400 других животных, среди них 3 000 лошадей, пони и ослов, 1 100 хорьков, примерно 500 попугаев, много черепах, а также набирающих популярность лам и альпак.

Наличие каких животных в списке удивляет больше всего? Пожалуй, верблюдов (их целых 7 штук), игуан (6), коати/носух (3), львов и жирафов (по два) и даже одного единственного домашнего крокодила!

Найдено в сети Швейцарская овчарка очаровала Россию Автор: Русская редакция SWI Swisinfo и агентства новостей В эти дни в российском секторе сети Инстаграм одним из самых популярных является видео с белой овчаркой из города Винтертур.

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