Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 10:00 17.09.2018 - 10:00

Боевая экипировка, которая в швейцарской армии используется в 1990-х годов, будет заменена на более современную. (Keystone/Gaetan Bally)

Швейцарская армия должна потратить в 2018 году не меньше 2 млрд франков. На что пойдут эти средства? Национальный совет (большая палата федерального парламента) одобрил на прошлой неделе официальное «Послание» правительства Швейцарии, в котором указаны основные финансовые приоритеты в рамках национального армейского строительства.

Документ предусматривает, в частности, экипировку всех до единого военнослужащих пуленепробиваемыми жилетами. Предполагается также окончательно снять с вооружения ВВС страны 27 истребителей типа «Tiger».

Модернизация ПВО, завершение переоснащения войск и перевода их на технику нового поколения, дальнейшее развитие военно-учебной инфраструктуры — вот основные цели, на достижение которых Вооружённым силам предстоит потратить только в текущем 2018 году 2,053 млрд швейцарских франков. Военные ассигнования в таком объёме были утверждены на прошлой неделе Национальным советом (большая палата парламента Конфедерации).

Данная сумма в целом соразмерна объёмам военных ассигнований прошлых лет. Подробнее со структурой первоочередных военных расходов Швейцарии можно ознакомиться при помощи этого инфографика:

(swissinfo.ch)

Одобрил парламент (точнее, его большая палата) и наиболее спорный пункт этого документа, а именно, предложение «переодеть» всех военнослужащих в новую военную форму. Стоимость одного комплекта формы составит 3 000 франков на человека, в него входит так же и пуленепробиваемый жилет с очень высокой степенью защиты. Всего армия потратит на новое обмундирование 377 миллионов франков.

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Военная форма и перевод армии на новое поколение техники вызвали в парламенте, пожалуй, наиболее энергичные и острые дебаты. Так, депутаты Совета кантонов (малая палата парламента) выразили сомнение в необходимости буквально всем военнослужащим (а их число сейчас составляет примерно 100 тыс. человек «срочников») выдать по бронежилету. Сенаторы предлагали вдвое сократить бюджет, выделенный на их приобретение.

Национальный же совет, большая палата, не согласился, отказавшись сокращать военные расходы. Чашу весов в пользу такого решения склонили депутаты с правого края политического спектра, поддержав весь пакет трат на нужды армии.

«Если мы сократим количество пуленепробиваемых жилетов, то как мы будем отбирать тех, кто достоин их получить, а кто нет»? — задавалась вопросом Иветт Эстерманн (Yvette Estermann), депутат от правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP/UDC), а её партийный коллега Томас Хуртер (Thomas Hurter) обвинил «Зелёных» и социалистов, выступавших за урезание расходов на армию, в стремлении ослабить обороноспособность страны.

Попытка «левых» депутатов воспротивиться слишком, на их взгляд, большим расходам на армию, успехом не увенчалась. «С какой же это стати всем военнослужащим, включая поваров, вдруг понадобились пуленепробиваемые жилеты»? — указывала депутат Приска Зайлер Граф (Priska Seiler Graf) от партии социалистов (SP). Её аргументация осталась неуслышанной большинством парламентариев. Теперь решено, что новое обмундирование и экипировка должны поступить на вооружение армии с 2022 года, срок их службы составит 25 лет.

«Тигры» полетят на пенсию

Предусматривается также, впервые в истории швейцарской армии, снять с вооружения 27 из 53 истребителей типа «F-5 Tiger». Четыре машины уже нашили место в историко-военных музейных коллекциях, многие будут просто проданы. Эти самолёты используются швейцарскими ВВС уже несколько десятилетий, основной их парк был приобретён в период между 1976 и 1981 гг., но теперь они окончательно устарели и морально, и технически.

Оставшиеся 26 машин этого типа пока будут продолжать нести свою службу по защите воздушного пространства страны вплоть до момента принятия решения о закупке истребителей нового поколения. Напомним, что в 2014 году швейцарский народ большинством на референдуме выступил против приобретения в Швеции 22-х истребителей типа Gripen. Новый референдум на эту тему состоится не ранее 2020 года. Теперь «Послание» правительства с планом финансирования армии возвращается на рассмотрение в малую палату, Совет кантонов.



Перевод с французского и адаптация: Людмила Клот

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