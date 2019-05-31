Как молодые швейцарские дизайнеры влияют на международный рынок? Что важно для них в начале карьеры? Журналист международной информационной службы swissinfo.ch встретился с авторитетными специалистами и студентами в Копенгагене, на мероприятии, целью которого стало показать, как швейцарский дизайн вписывается в современный, нацеленный на сохранение экологического баланса бизнес-ландшафт.

Кристиан Пауль Кэги (Christian Paul Kaegi) стоит в большом офисе посольства Швейцарии в Копенгагене, отвечая на вопросы о продукте, который он разработал сам. Это – экологически безопасный рюкзак. Он выступает на ежегодном мероприятии «3daysofdesign»Внешняя ссылка, в рамках которого в последние выходные мая по всему городу проходят различные лекции и семинары. С личной точки зрения для К.-П. Кэги это блестящая возможность наладить профессиональные связи и заработать авторитет эксперта на международном уровне, а для организаторов швейцарской программы эти выходные дни важны как возможность представить швейцарский дизайн за пределами страны.



Кристиан Пауль Кэги рассказывает об изобретении ткани Bananatex посетителям швейцарского посольства. (swissinfo.ch)

Прошло уже около десяти лет с тех пор, когда этот промышленный дизайнер и его коллеги из компании QwstionВнешняя ссылка начали искать альтернативу синтетическим материалам для производства пластиковых пакетов, получаемым из нефтепродуктов. Начать собственный бизнес сразу после выпуска из колледжа, как говорит сам Каеги, «было серьёзным шагом», но «это произошло как-то очень естественно, поскольку Фабрис Эбрхард (Fabrice Aeberhard), со-основатель компании, и я сам полностью посвятили себя этому делу. Мы знали, что для открытия студии нам понадобятся средства, поэтому к моменту, когда мы начали собственное дело, мы уже работали над проектом». Один из главных вопросов, на которые они стремились ответить в своей работе: «Что мы можем сделать, используя свои навыки и опыт, чтобы на нашей планете лучше жилось?»

Шесть спустя он считает, что ответ был найден с изобретением ткани под названием Bananatex. Это натуральный текстиль, изготовленный исключительно из волокон текстильного банана абака (известного также под названием «манильская пенька»), который растёт на плоскогорьях Филиппин. Кристиан Пауль Кэги рассказывает, что на исследования, прежде чем ткань была готова к производству, они потратили четыре года. Волокна банана абаки – длинные, крепкие, эластичные и лёгкие. Задача компании-разработчика состояла в том, чтобы сделать производство максимально экологически безопасным и стабильным, если бы идея была реализована.



Волокна банана абака получают из растения и прядут из него пряжу на Филиппинах.

(swissinfo.ch)

Банан абака растёт в природной экосистеме, поэтому культивация его представляет собой смесь экологически ответственного сельского хозяйства и лесоводства. Как говорит К.-П. Кэги, быстрый рост растения означает, что его запасы можно пополнять довольно быстро.

Волокна получают на месте, на Филиппинах, а пряжу изготавливают в центре Тайваня. Затем на швейцарском ткацком станке из неё ткут полотно, производя один метр плотного холста в три часа. Чтобы сделать ткань влагозащищённой, используют натуральный воск. Последний пункт производственной цепи – Китай, где из полученной ткани на высокоэффективных станках, разработанных с целью минимизации отходов, кроят детали рюкзака.



Рюкзак можно сшить всего из 30 деталей, выкроенных без отходов производства. (swissinfo.ch)

В то время, как другие дизайнеры сокращают выбросы углекислого газа на своём производстве, используя местные материалы и тратя на производство большие деньги, компания Кристиана Кэги делает прямо противоположное – использует сырьё и средства производства в разных странах. За несколько лет он с партнером наладили прекрасные рабочие отношения с иностранными компаниями, которые работают в рамках производственной линии, где трудится более 250 человек в соответствии со стандартами добросовестной деловой практики.

Разве такой стиль работы не разрушает язык дизайна страны, и имеет ли это значение? «Я верю, что именно образ мышления в конечном итоге и имеет значение, и это влияет на эстетику. Она развивается по мере развития стран», – говорит К. Кэги.

Справа: студия LAB, где Рафаэль Луц экспериментирует с тем, как люди взаимодействуют с пищей. Слева: стол, накрытый его дизайнерской посудой. (Clément Lambelet / swissinfo.ch)

"Иметь производителя поблизости помогает извлекать прибыль из знаний его специалистов и налаживать общение в рамках производственного процесса". Кристиан Пауль Кэги.



Дизайн, высокое мастерство и немного инженерных знаний идут рука об руку в проектах Рафаэля Луца (Raphaël Lutz), который создаёт высококачественную посуду. Этот швейцарский дизайнер в 2012 году окончил Кантональную школу искусств в Лозанне (ECAL) и открыл собственную дизайн-студию. Р. Луц не просто разрабатывает дизайн посуды, он использует знания, полученные в детстве в ресторанах, где он буквально вырос (его родители владели несколькими ресторанами), чтобы создать не просто посуду, а настоящий «кулинарный опыт». Рафаэль Луц руководит студией «LAB»Внешняя ссылка; пространством для совместных, междисциплинарных экспериментов, и пытается соединить технологии и дизайн, чтобы усовершенствовать способы использования посуды.



"Основное блюдо" Рафаэля Луца.

(Clement Lambelet )

Устойчивое развитие в соответствии со стандартами экологической безопасности – главная задача молодых дизайнеров, и для Р. Луца это означает тесное сотрудничество с ремесленниками и женщинами в Швейцарии, а также акцент на использовании местных материалов.

Когда производитель находится поблизости, как он говорит, это позволяет ему использовать знания его специалистов, что очень помогает общению в ходе производственного процесса. Но это не снижает себестоимости продукции. Р. Луц утверждает, что платит в три раза больше за общий объем производства, чем платил бы, если бы делал свою посуду за пределами Швейцарии. Он ищет спонсоров для финансирования ряда мер, направленных на то, чтобы попытаться компенсировать эти расходы, но считает, что более высокие затраты являются просто частью культуры производства под маркой «Сделано в Швейцарии», где важны качество и долговечность.

Армин Циммерман (Armin Zimmermann) и Томаз Шелига (Tomaz Scheliga) – швейцарские студенты Бернской высшей школы прикладных наук (BFHВнешняя ссылка). А. Циммерман изучает архитектурное проектирование, а Т. Шелига – технологию строительства деревянных сооружений. В составе команды из 10 человек они объединились в работе над междисциплинарным проектом в ходе мероприятия в Копенгагене. Перед ними стояла задача спроектировать функциональные объекты и сделать их на месте в течение двух дней. Родившееся в итоге произведение под названием Big Plus имеет форму швейцарского креста.

Швейцарская идентичность явно занимает видное место в сознании этих молодых дизайнеров, но какую роль играет устойчивое и экологически ответственное развитие? Они признались, что в рамках проекта им было интересно посмотреть, как, совместив две разные дисциплины, можно создавать изобретательно придуманные и простые в производстве вещи. Курс посвящен культурно, коммерчески и социально значимым инновациям. Студенты объяснили, что обучение методам обеспечения устойчивого и экологически ответственного развития занимает важное место в их университетском учебном плане.

Для Армина Циммермана такое развитие означает «использование местных ресурсов», хотя он считает, что это не должно означать, что в странах, где уже давно производятся товары для самых богатых стран, люди будут лишаться рабочих мест. Томаз Шелига думает, что «местное» – это уже не то, «что мы привыкли считать местным», фокус смещается на отношения между соседними странами, которые взаимодействуют друг с другом на другом локальном уровне.

На мероприятии в Копенгагене для швейцарских дизайнеров устойчивое и экологически ответственное развитие – это не просто модное словечко. Задача людей, производящих объекты, которые мы используем в повседневной жизни, состоит в том, чтобы сбалансировать затраты и объем производства при минимальном воздействии на окружающую среду.

Big Plus – неразъемный объект, удивительно похожий на швейцарский крест на флаге.

(Swissinfo.ch)

Функциональные объекты, спроектированные студентами Бернской высшей школы прикладных наук. Big Plus на переднем плане – это кресло и стул одновременно. Дизайнеры: Армин Циммерман и Томаз Шелига. (swissinfo.ch)







Русскоязычную версию подготовила Нина Шулякова.

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