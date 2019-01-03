Ги Пармелен: «Я формирую основные положения экономической политики в интересах всей страны, а не ради того, чтобы потрафить отдельным отраслям промышленности».

(Keystone)

Сегодня официально первый рабочий день нового министра экономики Швейцарии Ги ПармеленаВнешняя ссылка. Пресса страны заглянула в его рабочий календарь.



Напомним, что новый министр курирует в Швейцарии не только экономику, но еще и образование и научные исследования. Поэтому с серьёзными досье и комплексными вопросами, ожидающими своего решения, Ги Пармелен столкнётся во всех трёх указанных областях. Как это обычно происходит в Швейцарии, первые «сто дней» его пребывания на новой должности уйдут на консультации с главами ведомств, ведущих отдельные конкретные вопросы. И только потом настанет время решений.

Великий реформатор Людвиг Эрхард однажды заметил, что его работа на посту министра экономики на 80% состояла в том, чтобы отметать негодные решения и предложения своих подчинённых. Как узнала пресса Швейцарии, Иоганн Шнайдер-Амманн, предшественник Ги Пармелена, отметил как-то, что у него эта квота достигает и всех 90%. И если это в самом деле так, то роль, которую играет в швейцарском Минэкономики Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECOВнешняя ссылка), трудно переоценить.

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Именно этот департамент является организационным становым хребтом всего Министерства экономики, образования и научных исследований. Он снабжает министра цифрами и фактами, позволяющими отфильтровывать «негодные предложения». А такие предложения сейчас для Швейцарии были бы особенно вредны, если учесть, что в списке самых неотложных экономических дел за последнее время накопились некоторые весомые пункты.

В частности, за последние годы Швейцария в рамках Doing Business Index Всемирного банка (показывает, насколько легко в стране можно начать собственное дело, основать фирму и т.д.) скатилась на 38 место, уступая Белоруссии. Если посмотреть по отдельным категориям, то ситуация выглядит еще хуже: по простоте получения разрешения на строительство Швейцария находится на 69 месте, по доступности кредитов — на 72 месте.

Новые соглашения о Свободной торговле

Другая важная сфера: торговые отношения с зарубежными странами. В последние годы доля важнейшего торгового партнёра Швейцарии, Европейского союза, в общей структуре швейцарского экспорта продолжала сокращаться. Перспективы заключения рамочного соглашения с ЕС являются сейчас более чем туманными. В этой ситуации возрастает роль соглашений о свободной торговле со странами Северной и Южной Америки, а также Азии.

При этом действовать здесь нужно быстро, в инициативном ключе. Кроме того, недавно Федеральный совет, правительство Швейцарии, предложил в одностороннем порядке отменить таможенные барьеры на пути импорта в Швейцарии, например, одежды и автомашин. Такое решение помогло бы снизить розничные цены для широких потребителей. Поэтому Ги Пармелену предстоит немало поработать с тем, чтобы убедить сторонников протекционистских мер в своей собственной партии (Швейцарская народная партия / SVP) в правильности позиции кабинета.

Потребовать от крестьян уступок

Сельскохозяйственное досье обещает быть для нового министра самым трудным. Бывший винодел из кантона Во уже заявил в интервью ряду швейцарских газет: «Я формирую основные положения экономической политики в интересах всей страны, а не ради того, чтобы потрафить отдельным отраслям промышленности». Швейцарское сельское хозяйство по степени закрытости уступает только японскому. Средний таможенный тариф на импорт продуктов питания в Швейцарию достигает 35%. При этом в США, с которыми Швейцария хотела бы заключить Соглашение о свободной торговле, этот тариф находится только на уровне 5%.

Поэтому прежде, чем Берн начнёт с Вашингтоном консультации на предмет заключения данного соглашения, Ги Пармелен должен будет добиться от швейцарского трудового крестьянства некоторых уступок. В противном случае переговоры с заокеанским партнёром просто не будут иметь никакого смысла. Другая проблема, с которой сталкивается Швейцария в области сельского хозяйства, касается прямых федеральных дотаций на цели поддержки отечественного производителя.

В 2018 году из федерального бюджета таких дотаций было выплачено в Швейцарии на сумму в 2,8 млрд франков, что составляет примерно 60 тыс. франков в год на одно фермерское хозяйство, причем многие фермеры, имеющие формально право на получение таких дотаций, являются «любителями», то есть занимающимися не только сельским хозяйством, но еще и другими видами производственной деятельности. Выделение дотаций по принципу «садовой лейки» тормозит структурные реформы в сельском хозяйстве Швейцарии и снижает степень его конкурентоспособности.

Переход к выделению дотаций только, или в первую очередь, хозяйствам, занимающимся сельхозпроизводством на 100%, мог бы стать первый шагом в сторону назревших реформ. С политической точки зрения добиться этого будет очень нелегко, однако SVP, партия, от которой Ги Пармелен был избран в правительство, всегда позиционировала себя как «партия крестьян». Кому, как ни ей следует убедить фермеров в том, что Швейцария больше не может позволить себе финансировать людей, занимающихся сельским хозяйством в формате «хобби».

Миллиарды для вузов

Третий крупный комплекс вопросов касается образования и научные исследований. В 2019 году на эти цели в Швейцарии предполагается из федерального бюджета выделить 8 млрд франков. И здесь опять на первый план выходит вопрос рамочного (институционального) соглашения с ЕС. Брюссель вполне может опять заморозить сотрудничество с Берном по линии программы Erasmus с тем, чтобы надавить на Конфедерацию и подвигнуть ее на уступки.

Ги Пармелен должен будет подготовить программу мер с целью смягчения негативных последствий такого рода шагов, на которые может пойти Евросоюз. Это могли бы быть меры как внутриполитические, так и внешнеполитические, например, Швейцария могла бы качественно интенсифицировать научное сотрудничество с вузами и университетами США, Великобритании и Израиля, которые по своему уровню и так в среднем заметно выше аналогичных образовательных и научно-исследовательских структур Европы.

Рынок труда В новом году Швейцария получит много новых рабочих мест Как в прошлые годы, основным генератором и создателем новых рабочих вакансий в стране будет частный сектор. Этот контент был опубликован 3 января 2019 г. 10:00

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