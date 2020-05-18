По прогнозам Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики) в 2020 г. ожидается снижение темпов роста экономики Швейцарии на 6,7%, что станет самым резким торможением начиная с эпохи нефтяного шока 1975 года. На фото: кафе в Локарно, 11 мая 2020 года.

(Keystone / Pablo Gianinazzi)

Коронавирусный кризис грозит проделать в федеральной казне Швейцарии дыру в несколько десятков миллиардов франков. Это огромный убыток, который для Швейцарии отнюдь не станет смертным приговором: эту разницу она сможет легко компенсировать благодаря очень разумному, по сравнению с другими странами, использованию своих общественных средств.

Для начала: в теории и в практике экономики нет и не может быть никаких «государственных денег». Бюджеты любых уровней пополняются, по меньшей мере в Швейцарии, не печатным станком, но трудом людей. Это значит, что все то, что отобрало у них государство в качестве налогов — это деньги налогоплательщиков, то есть «общественные деньги». И вот как раз по ним-то коронавирусный кризис и ударил в первую очередь.

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Рост безработицы, снижение налоговых поступлений, дорогостоящие планы поддержки наиболее пострадавших секторов экономики: коронавирусный кризис, скорее всего, будет стоить федеральным бюджетам как Швейцарии, так и многих других стран очень больших денег.

В конце апреля 2020 года министр финансов Швейцарии Ули Маурер представил свою первоначальную оценку: потери федеральной казны в этом году могут составить 80 миллиардов швейцарских франков, что примерно равноценно годовому федеральному бюджету Швейцарии (бюджеты кантонов и муниципальных образований мы пока не учитываем).

Ставка на увеличение госдолга

Что делать? Повысить налоги? Сократить объем бюджетных расходов? Нельзя, потому что эти меры могут серьезно затормозить ожидаемое в следующем году возобновление экономического роста в Швейцарии. «Повышение налогов еще больше осложнило бы ситуацию для компаний и для людей, уже находящихся на краю пропасти», — заявил министр экономики Ги Пармелен в недавнем интервьюВнешняя ссылка франкоязычному швейцарскому негосударственному телеканалу RTS. Поэтому с тем что-то как-то компенсировать в Швейцарии пока делают ставку на увеличение государственного долга.

Швейцария находится в этом смысле в довольно благоприятном положении: в то время как многие страны на момент начала пандемии уже были «в долгах, как в шелках», Конфедерация, как заявил на прошлой неделе в интервью газетам «Le Matin Dimanche» и «SonntagsZeitung» президент Швейцарского национального Центрального банка (SNB) Томас Йордан (Thomas JordanВнешняя ссылка) смогла отчитаться «о том, что её государственный долг сократился за последние десять лет благодаря „долговому тормозу“ в весьма заметной степени, в то время как в Европе и США он резко вырос, прежде всего, вследствие финансового кризиса 2008 года».



Начиная с 2006 года Швейцария практически каждый год, за исключением 2014 года, сводила свой федеральный бюджет с профицитом, накапливала каждый раз «излишки» в размере нескольких миллиардов франков, которые потом последовательно использовались для сокращения объема госдолга. Даже во время финансового и экономического кризиса 2008-2009 годов, который «поставил на колени» большую часть мировой экономики, в Швейцарии сохранялась комфортная, а с точки зрения внешнего наблюдателя даже какая-то мистическая ситуация с федеральными финансами.

Разумеется, никакой мистики тут нет, речь идет всего лишь о в целом хорошем состоянии швейцарской экономики, а также о так называемом «долговом тормозе», механизме, введенном Швейцарией в 2003 г. во избежание критических структурных дисбалансов в федеральных финансах и с целью предотвращения неконтролируемого роста объема госдолга, а с этой проблемой Швейцария в 1990-х гг. намучилась изрядно.

Однако в последние недели в Швейцарии многие экономисты публично призывали правительство расстаться с этими «слишком жесткими» бюджетными принципами и начать инвестировать в обеспечение безопасности швейцарской экономики и ради избавления ее от «бродящего по Европе призрака углубляющегося кризиса».

Слишком низкий уровень госдолга?

В частности, они опасаются, что нежелание части швейцарского политического класса брать на себя повышенные долговые обязательства может помешать быстрому возобновлению экономического роста в стране. «Если у вас есть пространство для маневра, то очень не очень-то это конструктивно, не использовать данные деньги с целью проведения структурных реформ и обеспечения условий для возобновления экономического роста. Куда проще, конечно, сидеть и потихоньку выплачивать госдолг», — считает Мари Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen), главный экономист компании «CA Indosuez Switzerland» в интервью Внешняя ссылкафранкоязычной швейцарской общественной радиокомпании RTS (передача «La Première»).

Седрик Тилль (Cédric TilleВнешняя ссылка), профессор экономики «Женевского института международных исследований и исследований в области развития» (Graduate Institute of International and Development StudiesВнешняя ссылка), разделяет эту точку зрения. «Швейцария обладает очень большим пространством для маневра и она может легко взять на себя все расходы, связанные с существенным увеличением федеральной бюджетной задолженности, тем более, что сегодня государству можно брать займы совершенно безболезненно и даже зарабатывать на заёмных средствах с учетом отрицательных 30-летних процентных ставок», — указал он в ответ на запрос портала швейцарского иновещания на 10-ти языках SWI swissinfo.ch.



Видео Как работает швейцарский «долговой тормоз»? Чтобы добиться сбалансированного бюджета и избавиться от государственных долгов в Швейцарии придумали «долговой тормоз». Посмотрите наш ...

Если подходить с чисто экономической точки зрения, то, как считает профессор Седрик Тилль, считает текущий госдолг Швейцарии является слишком низким. «Долг — это не только бремя и даже не „грех“, не нужно поддаваться воздействию немецкой этимологии, в которой слова „долг“ и „вина“ (Schuld) являются однокоренными. Долг есть инструмент для осуществления важных инвестиций на пользу будущих поколений. Кроме того, долговые обязательства суть очень надежный актив, который высоко ценится частными инвесторами».

«Защита от чрезмерной задолженности»

Однако заметим: предлагают начать разбрасываться деньгами прежде всего франкофонные социалистически настроенные швейцарцы. Немецкоязычные их консервативные коллеги куда более осторожны. Они настоятельно предлагают не упускать из вида опасности, связанные с чрезмерным ослаблением бюджетной дисциплины. «Многие политики, впав в своего рода антикризисную эйфорию, просто забывают, что у „долгового тормоза“ есть своего рода память», — указал Кристоф Шальтэггер (Christoph Schaltegger), профессор политэкономии Университета Люцерна, в интервью немецкоязычному швейцарскому еженедельному консервативному журналу «WeltwocheВнешняя ссылка».

Он напомнил, что в соответствии с действующими нормами все чрезвычайные расходы, как правило, должны в рабочем порядке компенсироваться в течение следующих шести лет за счет федерального бюджета. «Чем безумнее „веселились“ мы, заливая все вокруг деньгами, тем сильнее „прослезимся“ мы уже в рамках следующих парламентских бюджетных дебатов, особенно когда депутаты увидят, насколько сузилось вдруг до сей поры столь комфортное пространство для бюджетного манёвра», — продолжает Кристоф Шальтэггер.

Седрик Тилль, в свою очередь, считает, что удавка «долгового тормоза» была настроена слишком узко. Пора уже было бы немного ослабить ее хватку. «Этот инструмент был введен с целью стабилизации долга, но отнюдь не для масштабного сокращения его объёма. И по сути, добиваясь профицита федерального бюджета мы уже более десяти лет каждый год нарушаем конституцию, не выполняя заложенные нами же бюджетные прогнозы», — говорит он.



Все эти дебаты и противоречия начались отнюдь не с вирусным кризисом и с его завершением они отнюдь не окончатся. В прошлом 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) уже призывал Швейцарию увеличить объем инвестиций с целью поддержки экономики страны.

И вот уже почти десятилетие подряд левые партии Швейцарии тщетно призывают к изменению курса фискальной политики, обвиняя правое большинство в парламенте и правительстве в том, что реализуя меры жесткой экономии даже во времена экономического бума, они, мол, преследуют только одну цель, а именно, ослабить государство. Эти дебаты, безусловно, будут продолжать оказывать сильное влияние на политическую жизнь Швейцарии, особенно когда, а случится это уже очень скоро, речь зайдет о сведении финансового баланса по итогам нынешнего беспрецедентного вирусно-пандемического кризиса.



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