Больше всего в результате отказа от минимального обменного курса пострадали ориентированные на экспорт отрасли экономики Швейцарии.

(Keystone/Alessandro Crinari)

Швейцарский франк в свободном плавании: пять лет спустя! Швейцария все еще ощущает последствия знаменитого «валютного шока», которым в начале 2015 года всех в стране огорошил Швейцарский Центробанк. Каковы оценки этого шага? Федерация швейцарских профсоюзов (Gewerkschaftsbund) говорит о совершенной ошибке, ассоциация работодателей Economiesuisse считает, что самое худшее уже позади.

Для швейцарской экономики это было настоящее землетрясение, и оно произошло, как всегда, без предупреждения: 15 января 2015 года Томас Йордан, президент Швейцарского национального (центрального) банка (SNB / ШНБ), вышел к СМИ и объявил о принятом им решении отказаться от минимального фиксированного курса в паре франк-евро.

Напомним, что в 2011 году Швейцария ввела нижний предел обменного курса на уровне в 1,20 швейцарского франка за 1 евро, с тем чтобы минимизировать негативные последствия переоцененного швейцарского франка. Однако для того, чтобы удержать этот курс, ШНБ пришлось потратить огромные суммы денег, особенно в конце 2014 года и начале 2015-го. В иные дни, по сообщениям СМИ, банк совершал валютные интервенции на сумму в несколько миллиардов франков.

Негативные процентные ставки и укороченная рабочая неделя

Обосновывая совершенно неожиданное решение отказаться от поддержки минимального обменного курса, Томас Йордан ссылался на начавшееся в то время резкое снижение курса евро по отношению к доллару США. Из-за нижнего предела обменного курса франк де-факто был привязан к евро, также начав слабеть по отношению к доллару США. Одновременно, так же 15 января 2015 года, ЦБ Швейцарии ввел отрицательную процентную ставку по депозитам в размере минус 0,75%.

Разумеется, для экономики страны все это имело очень далеко идущие последствия. Продукция экспортных отраслей промышленности подорожала примерно на 20 процентов, сокращены были тысячи рабочих мест, первые страницы газет пестрели заголовками о том, что многие предприятия вынуждены переходить на сокращенную рабочую неделю. Особенно мрачно выглядели перспективы предприятий, входящих в швейцарскую «Ассоциацию компаний машиностроительной, электротехнической и металлургической отраслей» (Swissmem).

И вот прошло пять лет. Что сейчас? Последствия «валютного шока» все еще ощущаются в стране и довольно отчетливо. Таково мнение Даниэля Лампарта (Daniel LampartВнешняя ссылка), главного экономиста «Швейцарской федерации профсоюзов» (Chefökonom des Schweizerischen GewerkschaftsbundesВнешняя ссылка). «Стоимость франка все еще явно завышена по отношению к евро, нынешний курс все еще выше прежнего минимального курса в 1,20 франка за 1 евро», — объясняет Д. Лампарт. В настоящее время 1 евро торгуется по 1,08 шв. франка.

Последствия, которые еще предстоит ощутить

Завышенный курс франка обладает свойствами «отложенного эффекта. Мы видим, что компании притормаживают свои инвестиционные программы, например, потому, что прибыли у них теперь гораздо ниже. Повышения зарплат также если и происходят, то в очень скромных масштабах. Мы знаем точно, что в экспортных отраслях промышленность работники с большим стажем уже много лет не получают прибавок к зарплатам, а из-за этого компании становятся менее привлекательными на рынке труда».

Валюта и биржа Швейцарский франк отпущен на свободу Отмена жесткого курса франк-евро стала для игроков на рынке неприятной новостью. Можно ли доверять после этого швейцарскому ЦБ? Автор: swissinfo.ch и агентства новостей Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Schweizer Nationalbank schüttelt Finanzmärkte durcheinander

Д. Лампарт уверен, что последствия «валютного шока» будут «ощущаться в Швейцарии и послезавтра, в том числе, из-за сокращений объемов инвестиций в инновационную продукцию и в передовое ноу-хау. Именно поэтому проблема сокращения степени конкурентоспособности швейцарских компаний в долгосрочной перспективе с нашей точки зрения еще не решена».

При этом «швейцарский ЦБ сам виноват в сложившейся ситуации, ведь Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже летом 2014 года ввел отрицательные процентные ставки по депозитам, а вот Швейцарский национальный банк этого не сделал. Из-за этого резко подскочила востребованность швейцарского франка в качестве резервной валюты и формата сохранения активов и SNB пришлось с начать активно бороться с этой проблемой».

Ассоциация Economiesuisse: «Не все так уж страшно»

Швейцарская ассоциация работодателей EconomiesuisseВнешняя ссылка считает, что итоги пяти лет без фиксированного обменного курса франк-евро не столь уж и плохи. Конечно, слега пострадать пришлось компаниями машиностроительной, электротехнической металлургической отраслей (отрасли MЭM), встряхнуло текстильную промышленность и туризм, но сейчас все они либо постепенно восстанавливают свои позиции, либо уже это сделали при помощи нового цикла инноваций и повышения эффективности производства.

«В целом последствия валютного шока оказались менее серьезными, чем первоначально предполагалось, как с точки зрения их масштабов, так и продолжительности», — говорит заместитель председателя правления ассоциации Economiesuisse Рудольф Минш (Rudolf MinschВнешняя ссылка). Больше всего в результате отказа от минимального обменного курса пострадали ориентированные на экспорт отрасли MЭM, им пришлось сократить самое значительное количество рабочих мест, особенно в 2015 и 2016 годах, однако с середины 2016 года до конца 2018 года эти отрасли снова развивалась намного лучше», — говорит Р. Минш.

Хорошие экспортные показатели, однако, могут вводить в заблуждение. «Позитивное развитие ситуации в фармацевтической промышленности в какой-то степени затушевывает тот факт, что многие фирмы валютный буквально поставил на грань выживания. На некоторое время маржа (норма прибыли) во многих экспортных компаниях стала даже отрицательной». Р. Минш также отмечает, что в результате «шока» и эти компании сократили свои программы инвестиций.

Возврата к фиксированному курсу не будет

Тот факт, что «валютный шок» оказался менее тяжелым, чем ожидалось, «является в первую очередь заслугой самих швейцарских компаний», — говорит Р. Минш. Они доказали, что способны очень легко приспосабливаться к самым сложным рамочным условиям. «Они оптимизировали свои производственные процессы, повысили эффективность труда, провели новый цикл инновационной перестройки. Помогла им и глобальная экономика, которая развивалась несколько лучше, чем ожидалось в начале 2015 года».

Однако возврата к фиксированному курсу уже не будет. «Слишком долгая фиксация курса по сути привязывает франк к евро». Мы же хотим, чтобы ШНБ продолжал проводить независимую денежно-кредитную политику, ориентированную на потребности прежде всего самой Швейцарии». С какими результатами закончил SNB 2019 год — подробнее в материале ниже.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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