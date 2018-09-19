Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 7:00 19.09.2018 - 07:00

Трудно поверить, но после осуществления всех необходимых выплат этот кошелек со швейцарскими франками "похудеет" на 40%! (Keystone)

Согласно данным Федерального статистического ведомства, больше всего — 42,2% своего дохода — швейцарцы в 2015 году потратили на выплату налогов и страховок. С большим отрывом следует статья расходов (15,9%) на жилье и услуги ЖКХ.

То, что остается, швейцарцы тратят на транспортные расходы (8,3%), на продукты питания и безалкогольные напитки (6,9%) и на развлечения, культурный досуг и образование (6,6%). Всего лишь 2,2% дохода идет на одежду и обувь. Наконец, только 1,8% дохода швейцарцы тратят на связь, интернет и телефон.

Для сравнения: в 1945 году структура расходов в стране была совершенно иной. Так, на продукты питания у людей уходило тогда почти 40% среднего дохода, а около 20% — на жилье и ЖКХ. Всего 2,0% шло на транспорт, зато 9,5% — на одежду и обувь. Только расходы на развлечения и культурный досуг в Швейцарии практически не изменились: в год завершения Второй мировой на эти цели среднее домохозяйство в Швейцарии тратило 5,8% своего совокупного дохода.

Столь разительная разница в области расходов на продукты питания объясняется экспертами техническим прогрессом и инновациями в сфере методов производства продовольствия: производить и выращивать сырьё для продуктов стало куда дешевле.

Повышение уровня благосостояния отразилось и на потребительских поведениях граждан, отмечает газета NZZ am Sonntag. Например, швейцарцы чаще едят вне дома, не важно, в ресторанах или предпочитая фаст-фуд на вынос. И несмотря на то, что сегодня швейцарцы покупают куда больше одежды, чем 60 лет назад, стоит она намного дешевле благодаря переносу производства из Швейцарии в развивающиеся страны.

Интересно также, что расходы на жилье снизились в период с 1945 года на 2%, но все равно жители Швейцарии оказались в привилегированном положении по сравнению с прежними поколениями, поскольку в их распоряжении находится на четверть больше жилой площади на человека. Зато они меньше времени проводят дома. Так, сегодня работают 63% женщин, в 1971 году их было 42%, а в 1945 — гораздо меньше.

+Кстати, в Швейцарии было одно время очень популярно блочное строительство. Чем швейцарские «хрущёвки» отличаются от советских — читайте здесь.

Итак, на покрытие базовых потребностей в жилье, питании и одежде современные швейцарцы тратят 26,4% своего дохода сегодня, а 60 лет назад этот показатель находился на уровне почти в 63,9%. Зато налоги и страховки с почти 15% поднялись до 42%! И это не слишком благоприятное развитие событий, поскольку речь идет о так называемых «принудительных или обязательных тратах, блокирующих бюджет», — пишет газета.

Во многом объясняется это тем, что граждане Швейцарии и общественные бюджеты вынуждены все больше инвестировать, например, в систему здравоохранения и в структуры пенсионного и социального страхования и поддержки. Так, около четверти всех расходов госбюджетов всех уровней идет на пенсионное обеспечение и на дотации кантонам для того, чтобы те смогли удешевить расходы населения на здравоохранение. Кроме того, государство много тратит на улучшение дорожной инфраструктуры.

Немалая доля доходов семьи идет на обеспечение ее членов в старости. Напомним, что в 1948 году в Швейцарии начала действовать нынешняя «трёхчастная» пенсионная система, о порядке и особенностях функционирования которой мы уже подробно рассказывали. Кроме того, начиная с 1996 года в Швейцарии заключение договора медицинского страхования с одной из страховых компаний по выбору стало обязательной мерой для всех, кто проживает в стране больше 3 месяцев. Кроме того, обязательны в Швейцарии базовое страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

По желанию каждый швейцарец может назаключать еще и разных дополнительных страховых договоров, например, застраховав дальние путешествия или особо ценное имущество. NZZ am Sonntag приводит слова руководителя НИИ проблем народного хозяйства им. Готтлиба Дуттвайлера (Gottlieb-Dutteweiler Institut) Давида Боссхарта (David Bosshart), который прогнозирует, что в будущем гражданам и дальше придется иметь дело с последовательным повышением размеров выплат страховых взносов самого разного вида.



Подготовила: Людмила Клот

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