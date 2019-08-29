Дмитрий Соколов: «Цирк «засасывает», попадаешь сюда и невозможно выбраться, поэтому чтобы работать в цирке — надо его любить, стать фанатом»! Фото: Ю. Ильина.

(swissinfo.ch)

В 2019 г. швейцарскому цирку «Кни» исполнилось 100 лет. Чтобы достойно отпраздновать эту юбилейную дату, а также порадовать и поразить зрителей, цирк подготовил специальное представление с лучшими цирковыми актёрами наших дней.

Среди них труппа Дмитрия Соколова, в 2014 г. получившая «циркового Оскара» — «Золотого клоуна» Монте-Карло. Руководитель бесстрашных акробатов на подкидных досках, Дмитрий Соколов, рассказал в интервью порталу SWI Swissinfo о том, почему он считает цирк Кни одним из лучших в мире, а также что он думает о дрессированных животных на арене.

SWI Swissinfo: Дмитрий, расскажите о Вашем сотрудничестве со швейцарским цирком «Кни»?

Дмитрий Соколов: Моё первое сотрудничество со швейцарским цирком «Кни» началось в 2003 году. Это тоже был юбилейный год, отмечалось 200-летие швейцарской цирковой династии Кни. Тогда я работал просто в качестве артиста в акробатическом представлении с подкидными досками, а не руководителем номера, как сейчас. Второй раз я работал с этим цирком в 2015 году уже в качестве руководителя номера, тогда же семья Кни пригласила нас на юбилейное выступление в честь 100-летие цирка.

В 2019 г. многие цирки Европы празднуют 100-летие. Например, российский цирк, ведь именно в августе 1919 года Лениным был подписан декрет, согласно которому цирки России стали государственными, с тех пор это дата считается датой рождения советского, а ныне — российского цирка. 100-летний юбилей отмечает и немецкий цирк «Кроне». Он был основан в 1870 г. как передвижной зверинец, а в 1919 г. обосновался в Мюнхене и превратился в стационарный цирк.

SWI Swissinfo: Дмитрий, расскажите о себе, как Вы пришли к цирковой карьере?

Дмитрий Соколов: С 1986 г. по 1989 г. я занимался гимнастикой, с 1989 по 1999 годы — прыжками в воду, затем поехал по контракту в Китай на шоу хай-дайвинга, то есть прыжков с очень больших вышек. Вернувшись в Россию однажды я зашел в Институт физической культуры (РГАФК) навестить своего давнего знакомого, где мне сообщили, что он работает в цирке. Я позвонил ему и оказалось, что он работал в жанре подкидных досок. Я поинтересовался нужны ли им акробаты, на что он ответил: «Да, нужны!». Руководитель номера стал моим педагогом и вот уже 20 лет как я работаю в цирке.

SWI Swissinfo: Чтобы быть в такой отличной спортивной форме Вы соблюдаете особый режим?

Дмитрий Соколов: Естественно, артисты-акробаты должны быть в соответствующей спортивной форме, поэтому мы постоянно тренируемся и репетируем. Я слежу за физической формой артистов своей труппы и напоминаю им: «Ты стал слабее, ты должен растянуться, тебе нужно подкачаться». У нас для этого есть всё необходимое. Мы много тренируемся с гантелями. Особой диеты мы не придерживаемся, но едим всегда вечером только после выступления, так как поесть, а затем выполнять акробатические номера просто невозможно.

SWI Swissinfo: Как Вам удается преодолевать страх при исполнении сложнейших трюков?

Дмитрий Соколов: Страх присутствует всегда и это нормальное состояние. Не боится только безумный, который прыгает, не думая, что делает. Конечно, случаются экстремальные ситуации. Если ты или твой партнер где-то ошибся и, пролетая под куполом, ты это понимаешь, то мозги должны работать очень быстро: за долю секунды нужно принять правильное решение, определить, что что-то недокручено, либо ты низко летишь или слишком много высоты и тебе надо чуть раньше раскрыться. Повторяю, страх есть и это нормальное явление.

Цирк — это постоянные занятие спортом, огромное количество положительных эмоций. Фото: Ю. Ильина. (Katja Stuppia / KNIE)

SWI Swissinfo: Вы работаете со страховкой?

Дмитрий Соколов: Нет, мы работаем без страховки. У нас весь репертуар без страховки. Исключение — это финальный трюк, когда на выстроенную пирамиду высотой 10 метров с доски прыгает акробат на самый верх, на кресло. Только этот номер мы делаем со страховкой. К сожалению, от трагедии никто не застрахован. Ошибка может произойти и на легком трюке, ведь даже из-за ерунды может произойти неприятное. Поэтому для циркача важна и физическая подготовка, и ментальная концентрация.

SWI Swissinfo: Вы занимаетесь специальными упражнениями, йогой, медитацией?

Дмитрий Соколов: Очень важно сконцентрироваться. Перед спектаклем во время разминки каждый занимается сам по своей индивидуальной системе: разминается, делает нужные упражнения в определенной последовательности. В нашем номере задействовано 13 человек, две женщины и одиннадцать мужчин, включая меня. Все настраиваются на работу. Бывают дни, когда кто-то эмоционально неспокоен, мы же обыкновенные люди, случается, что кто-то болеет. К сожалению, мы не футбольная команда и не можем заменить артиста, поэтому мы иногда работаем и с температурой под 39 градусов.

SWI Swissinfo: Обычно до какого возраста актеры выдерживают такой напряженный ритм работы?

Дмитрий Соколов: Кто как... Например, у меня есть два партнера, обоим в этом году исполняется 50 лет и они продолжают выступать. Эти люди много лет проработали в цирке, а раньше занимались спортом и акробатикой. Смысл жизни для них — цирк, поэтому они активно поддерживают физическую форму, так как хотят выходить на арену как можно дольше. Как говорится, цирк «засасывает», попадаешь сюда и невозможно выбраться, поэтому чтобы работать в цирке — надо его любить, стать фанатом! Те люди, которые уходят из цирка, быстро увядают. Встречаешь их через год или два и видишь, что они словно угасают, становятся даже осунувшимися, может быть от смены стиля жизни. Цирк — это постоянные занятие спортом, огромное количество положительных эмоций.

SWI Swissinfo: Какие плюсы и минусы жизни на колесах?

Дмитрий Соколов: Испытав жизнь на колёсах, очень трудно затем оставаться на одном месте: всё время тянет куда-то поехать. Мы, например, два года работали в Китае в очень богатой и серьёзной компании, но оставались на одном месте. Я видел, что психологически ребята из труппы устали. Когда нам предложили контракт на третий год, я решительно сказал: «Извините, с вами очень хорошо работать, но мне следует немного взбодрить всех актёров трупы, так как долго нет смены впечатлений». С цирком «Кни» в этом отношении всё отлично. Мы приехали в Швейцарию в феврале и всё время передвигаемся. В этом году юбилейное представление будет показано в 33 городах. И это замечательно! В Цюрихе, например, мы стояли месяц, в Берне тоже остановимся надолго, а в Лугано приедем всего на три дня на финал турне.

SWI Swissinfo: Ваши впечатления от сотрудничества с цирком «Кни»?

Дмитрий Соколов: Я считаю, что на сегодняшний день это самый лучший передвижной классический цирк в мире с животными и акробатами, не считая конечно, «Cirque du Soleil». К сожалению, сейчас возникает тенденция спада в цирковом деле: очень много цирков, которые были на хорошем уровне, сейчас закрылись или обанкротились. К счастью, это не коснулось цирка «Кни». Его артисты много работают, постоянно усовершенствуются, идут в ногу со временем и, что очень важно, их любит публика. К тому же, в этом цирке самая достойная оплата циркачам. Поэтому цирк «Кни» — самый лучший в мире из передвижных цирков.

SWI Swissinfo: В настоящее время многие страны запрещают работу с животными в цирках. А совсем недавно в Италии в цирке Орфей тигры растерзали дрессировщика. В Швейцарии и в Европе также очень большая полемика: нужны ли выступления животных в цирке. Какова Ваша личная позиция? Как Вы считаете — нужны ли дрессированные животные в цирковых представлениях?

Дмитрий Соколов: Да, очень много полемики на эту тему ведётся также и в России. Я не дрессировщик, хотя очень много видел хищников и аттракционов с хищниками. Дрессировка — это непростой труд, мы же немножко не понимаем животных. У них тоже бывают свои моменты переменчивого настроения, что-то не понравилось, может быть звери что-то не поделили между собой, или дрессировщик и хищник не поладили. Но моё личное мнение, что цирк должен быть с животными. Животным намного лучше в цирке, чем, например, в зоопарке, где они просто «тухнут». Здесь за ними ухаживают, хорошо кормят, лечат.

Животным намного лучше в цирке, чем, например, в зоопарке, где они просто «тухнут». Фото: Юлия Ильина.

(swissinfo.ch)

Например, в цирке «Кни», где из животных в представлении участвуют только лошади, им дают много пространства для выгула, о них прекрасно заботятся. Дрессированные звери — это часть структуры цирка, историческая и традиционная. К сожалению, несчастные случаи могут случиться как с дрессировщиками, так и с акробатами. Я лично за классический цирк с животными, просто надо уделять животным больше внимания. Конечно, каждый имеет собственное мнение, но я уверен, что когда зритель сидит рядом со сценой и видит выступление хищников, когда зверь рыкает совсем поблизости — это захватывающее зрелище. Цирк — это адреналин: хищники, акробаты...

SWI Swissinfo: Есть ли у Вас свободное время и хобби, отличные от цирка?

Дмитрий Соколов: Моё хобби — это домашние хлопоты, всё своё свободное время я стараюсь проводить с семьей. Сыну в августе исполняется 10 лет, а в октябре жена ожидает второго ребенка. Моя супруга тоже работала в нашем номере, но когда сыну надо было идти в школу, мы решили учить его не дистанционно, а в московской школе. Хотя, честно сказать, жена хочет вернуться в цирк. Как я уже говорил, уходить из цирка никто не хочет, цирк дарит эмоции общения со зрителем, Артист выкладывается, чтобы был обмен энергии со зрителем. Например, здесь в Люцерне отличные зрители! Просто супер! Выходишь к зрителям и они заряжают тебя своей энергией: «Ну давай, покажи, на что ты способен!»

SWI Swissinfo: Что Вас больше всего впечатляет в Швейцарии?

Дмитрий Соколов: В Швейцарии мне очень нравится природа. Здесь красивейшие пейзажи, горы, реки, озера. В Люцерне, например, я прыгал с параплана с горы Пилатус. Я полетал часок, а затем мы с семьей поднялись по канатной дороге на вершину, откуда открывается, потрясающий вид. Также мы собираемся посетить знаменитый Музей транспорта и планируем покататься на корабле по Люцернскому озеру.

Страх присутствует всегда и это нормальное состояние. Не боится только безумный, который прыгает, не думая, что делает.

(swissinfo.ch)

SWI Swissinfo: Несколько лет Вы получили «циркового Оскара» в Монте-Карло. После этой награды какие вершины циркового искусства можно покорять? Какие планы на будущее?

Дмитрий Соколов: Циркового Оскара» мы получили за спектакль «Амадеус» московского режиссера Александра Ивановича Гримайло. Сначала мы не верили в этот проект, все партнеры были против. Конечно, по традиции надо было выступать в национальных костюмах, придерживаться хороводного стиля, а здесь для акробатов классическая музыка, парики и костюмы времён Моцарта. Мы делали все скрепя зубами, спрятались репетировать в российской глубинке, чтобы нас никто не видел. И вдруг фурор в Монте-Карло, куда нас пригласила принцесса Стефания. Кстати, я познакомился с ней в Швейцарии в 2003 г., когда выступал в цирке «Кни». Что касается планов на будущее... Работать, дарить людям захватывающее зрелище и хорошее настроение!

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