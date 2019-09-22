Жозе де Кейрош (José De Queiroz) — идейный вдохновитель и движущая сила проекта основания обсерватории.

(Keystone / Arno Balzarini)

Давно ли Вы, наши читатели, отрывали свой взор от экранов телефонов, телевизоров и компьютеров и смотрели на звездное небо? Помните ли Вы еще название созвездий, отличите ли планету от звезды? Как часто Вы восхищаетесь Млечным путём, загадываете ли как в детстве желание, увидев падающую звезду?

В моих детских мечтах не было романтичнее профессии, нежели наблюдение за звездами. Быть где-то в горах, наедине с манящим небом, что может быть прекраснее. Живя в России я так и не осуществила эту мечту. Но все горячо желаемое, как ни странно, рано или поздно сбывается. «И небо, становится ближе...»! Оно действительно становится ближе, если смотреть на него в окуляр телескопа.

Найдя в интернете сайт Швейцарского Астрономического общества (Schweizerische Astronomische Gesellschaft — SAGВнешняя ссылка) я с интересом узнала, что в Швейцарии насчитывается в общей сложности 47 обсерваторий и 6 планетариев. На сайте, предлагающем очень удобную навигацию, можно найти карту сразу всех обсерваторий и планетариев Конфедерации. Загляните, посмотрите, что у вас есть поблизости! Благодаря помощи президента SAG Кристиана Вернли (Christian WernliВнешняя ссылка) мне, в итоге, удалось получить приглашение в одну из таких обсерваторий в кантоне Граубюнден.

Обсерватория «Мирастейлас» (в переводе с ретороманского «смотреть на звезды»)Внешняя ссылка расположена на высоте 1 288 метров над уровнем моря в небольшой очаровательной деревне Фалера (FaleraВнешняя ссылка). Регион Фалера — Лакс — ФлимсВнешняя ссылка очень популярен в Швейцарии в качестве лыжного курорта. Летом здесь немноголюдно и спокойно. Горы в снежных шапках, зеленые и ухоженные луга, небесно-голубые озера — прекрасная швейцарская пастораль.

Со стороны обсерватория выглядит очень просто, но такое впечатление обманчиво. (WikiCommons)

Чистый воздух и идеальное географическое расположение обеспечивают здесь оптимальные условия для визуального изучения космоса. Деревня, в которой расположена обсерватория, является, кроме того, зоной свободной от автомобильного транспорта, поэтому путь наверх нам предстоит преодолеть пешком. Начинаем мы его от небольшого ресторана, в котором пробуем местные традиционные блюда.

Днем гастроном, ночью астроном

В ресторане нас встречает Жозе де Кейрош (José De Queiroz) — идейный вдохновитель и движущая сила проекта основания обсерватории. Есть у него две, но пламенные страсти: Астрономия и Гастрономия, потому что он еще и управляющий рестораном «Encarna, Flims». Уже на входе в ресторан можно понять — хозяин по-настоящему увлечен Космосом. Здесь есть небольшая коллекция осколков метеоритов, нахожу даже осколок из Челябинска.

Марко Суттер, технический директор обсерватории «Мирастейлас», приславший мне приглашение, рассказывает, что в глазах любого любителя астрономии эти осколки бесценны. А ведь они получены просто в качестве сувениров. Но Жозе их заслуживает, ведь личность он интереснейшая. Родом из Португалии, покинул страну по политическим мотивам и в 1974 году в возрасте 20 лет переехал в Швейцарию. Очень легкий в общении, веселый и жизнерадостный, он влюблен в астрономию с юношества.

Чистый воздух и идеальное географическое расположение обеспечивают в Фалера оптимальные условия для изучения вселенной.

(www.mirasteilas.ch)

Еще подростком он наблюдал за звездами в телескоп своего отца. С годами звездное небо притягивало его все сильнее, сегодня он говорит, что «женат на вселенной». Из наблюдений за небом он черпает даже больше энергии, чем из сна, так что он спит ночью только от четырех до пяти часов. Наградой астроному-любителю за его неустанную работу стало открытие трех малых планет. Произошло это в 2008 и 2009 годах.

Центр малых планет Международного астрономического союза (Minor Planet Center — MPCВнешняя ссылка), который регистрирует и проверяет данные об орбитах астероидов и комет, получил наблюдения Ж. де Кейроша и год спустя официально подтвердил выдачу ему разрешения самому дать этим малым планетам имена. Сегодня одна из них носит имя в честь его дочери Марсии (Marcia), две других названы Фалера (Falera) и Кур (Chur).

В астрономии небесные тела не могут называться именами первооткрывателей, но в качестве исключения существует астероид Декейрош (Dequeiroz). Произошло это благодаря физику из кантона Тичино Стефано Спосетти (Stefano Sposetti), который таким вот научным путем отблагодарил своего ученика-астронома.

Дни и ночи астрономии

А по-настоящему все началось в 2002 году, когда в Фалера была организована первая Встреча любителей астрономии и телескопов (Teleskoptreffen). Сегодня Дни астрономии в Фалера являются одним из самых популярных съездов астрономов-любителей со всей Швейцарии и даже соседних стран. С 29 августа по 1 сентября 2019 года здесь прошла уже 18-я такая встреча.

И именно там, среди людей, влюбленных в блеск звезд, и родилась идея постройки обсерватории. Жозе смог увлечь и заразить своим энтузиазмом сотни людей, а власти региона справедливо рассудили, что Фалера от постройки обсерватории только выиграет. От идеи до реализации прошло четыре года. В 2006 году был заложен фундамент, а уже в июне 2007 года обсерватория впервые открыла свои двери для всех желающих наблюдать за звездами.

Живописный городок Фалера. (© Keystone / Gaetan Bally)

С тех пор её ежегодно посещают до 4 000 любителей разгадывать секреты звездного неба. Постройка обошлась, ни много ни мало, в 1 млн. франков. Деньги были собраны благодаря поддержке муниципальных властей, регионального Комитета по туризму, Астрономического общества кантона Граубюнден, спонсоров и частных лиц. В знак признания заслуг перед деревней Фалера Жозе де Кейрош в июне 2009 года получил права гражданства общины и стал, таким образом, гражданином Швейцарии.

Параллельно Жозе Де Кейрош с коллегой из Астрономического общества кантона Граубюнден в 2013 году реализовал еще и идею прокладки туристического маршрута «Планетарный путь» (PlanetenwegВнешняя ссылка) общей протяженностью в 1,5 км. По отлично оборудованной тропе вы сможете «посетить» все планеты Солнечной системы, начиная от Солнца и завершая планетой Плутон. Тропа размечена в масштабе 1 к 4 млрд, иными словами каждый метр «Планетарного пути» эквивалентен 4 млн километров в космосе. Солнце и девять планет изображены в виде скульптур, сделанных в масштабе 1 к 2 млрд. Сумму в 13 тыс. франков на строительство выделили поставщики ресторана, которым управляет Жозе де Кейрош.

Он очень гордится этим проектом и говорит, что «живет в двух мирах: я чувствую себя хорошо в ресторане днем и один ночью в темной обсерватории». Там он порой проводит ночи напролет, наблюдая за звездами и планетами. А мы пока покидаем уютный ресторан. Традиционные блюда Граубюндена просты и вкусны, но звезды уже зажигают на горизонте, и значит нам нужно непременно увидеть их во всей красе.

Обсерватория «Мирастейлас»

Расположенная на красивом горном склоне она выглядит современно и не совсем привычно: круглого купола нет, есть обычная двускатная мобильная крыша. В этом несомненно есть свои преимущества, потому что она дает обсерватории возможность обеспечить наилучший обзор ночного неба. Днем отсюда вид на окрестности открывается просто потрясающий, а вы можете представить, каково там ночью? Мы идем к обсерватории пешком, путь ведет в гору, указатели с подсветкой и редкие фонари сопровождают нас. Но ярче всего сияют звезды: сегодня небо ясное и их просто видимо-невидимо, так что с погодой нам повезло.

По пути Марко Суттер с его спутницей рассказывают нам без остановки о планетах и метеоритах. Марко — прекрасный рассказчик. И небо он читает, как книгу. Называет все созвездия, сложное умеет объяснить просто и доступно. Мои давние знания и увлечения всплывают из глубин памяти, я начинаю вспоминать забытое и радуюсь как ребенок, узнавая созвездия и отличая звезды от планет (подсказка: звезды чуть мерцают — в отличие от планет). Марко показывает на какое-то зарево за горами — оказывается, это виден отблеск Милана, который, увы, порой мешает наблюдениям.

Марко — прекрасный рассказчик. И небо он читает, как книгу.

(www.mirasteilas.ch)

Итак, что же имеется в арсенале обсерватории, на постройку которой, можно сказать, деньги собирали всем кантоном? Основной телескоп — это зеркальный рефлекторный «Cassegrain-Teleskop» с диаметром зеркала в 90 см, что делает его одним из крупнейших телескопов открытого доступа в Европе. Интересуюсь, в шутку — а есть ли в конструкции какие-то детали российского производства — и попадаю «пальцем в небо»! Это самое зеркало, оказывается, было сделано на питерском «ЛОМО». С его помощью можно добиться 1000-кратного увеличения.

Телескоп управляется компьютером и автоматически находит все видимые объекты на небе. Второй телескоп — это линзовый «Takahashi Typ FS-15», а еще тут есть бинокуляр, позволяющий наблюдать за туманностями, галактиками и звездными скоплениями, и астрограф — прибор, который фотографирует небесные тела. Благодаря таким превосходным приборам обсерватория «Мирастейлас» не только принимает гостей, но еще и ведет научную работу, имея даже свой номер в классификационной системе обсерваторий мира — B67.

Благодаря таким превосходным приборам обсерватория «Мирастейлас» не только принимает гостей, но ещё и ведет настоящую научную работу,

(www.mirasteilas.ch)

Основной задачей обсерватории с научной точки зрения является измерение траектории известных и недавно обнаруженных малых небесных тел, астероидов, комет. Полученные данные отправляются затем в Minor Planet Center (MPC), структуру Международного астрономического союза IAU, где они потом будут доступны для научного сообщества. Это действительно важная и нужная задача, с ней связана безопасность нас всех, жителей Земли.

Кстати, у астрономов есть и свои маленькие хитрости, например, для запоминания имён планет в последовательности их расположения относительно солнца. Это очень похоже на знаменитую формулу про «каждого охотника», который «желает знать, где сидит фазан». В данном случае, правда, используется немецкая фраза «Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel» («Мой отец объясняет мне каждое воскресенье наше ночное небо»). Первые буквы слов в этом предложении и являются названиями планет: М — Merkur (Меркурий), V — Venus (Венера), E — Erde (Земля) и т.д.

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В обсерватории попеременно работают в общей сложности 30 человек. Это волонтеры, фанатично влюбленные в свое дело, люди разных профессий и разного происхождения. Некоторые ездят сюда даже из Берна и Цюриха: провести экскурсию, произвести замеры или фотографирование, снять данные с телескопов. «Звёздное небо — это единственное, что остаётся с нами от рождения и до смерти, оно объединяет и растворяет в себе многое, помогает понять, что „здесь и сейчас“ это и есть то, что важно, и что по сравнению с космосом и бесконечностью наши проблемы и волнения — это просто пыль», — говорит мне Марко. И я не могу не согласиться.

Впервые материал был опубликован в журнале «Русская Швейцария». Внешняя ссылка Конец инфобокса

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