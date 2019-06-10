Фанни Фетцер: «Будучи директором музея я несу большую ответственность, но при этом у меня есть достаточная свобода манёвра, который я и стараюсь пользоваться».

(Marc Latzel)

В Швейцарии женщины в искусстве все еще недостаточно заметны, оставаясь в тени мужчин. Таково мнение Фанни Фетцер (Fanni FetzerВнешняя ссылка), директора Художественного музея города Люцерн (Kunstmuseum LuzernВнешняя ссылка). Однако просто показывать больше работ женщин на выставках и вернисажах — этого мало. Не менее весомым фактором является форма подачи «женского» искусства. Мы задали госпоже Ф. Фетцер несколько вопросов.

swissinfo.ch: Мы провели недавно журналистское расследование и пришли к выводу, что у вас в Художественном музее Люцерна за последние 11 лет только 33% персональных выставок было отдано женщинам-художницам. Отчего же так мало? Может стоит «поднажать»?

Фанни Фетцер: Да, вы правы, цифры неутешительные. Они означают, что у нас впереди еще очень много работы. На мой взгляд, мы уже сейчас формируем довольно-таки «феминистскую» выставочную программу, обращая при этом пристальное внимание на гендерную сбалансированность. Планируя выставки на два-три года вперед, я всегда думаю о том, что можно было бы сделать, чтобы показать равное число художниц и художников. Будучи директором музея я несу большую ответственность, но при этом у меня есть достаточная свобода маневра, который я и стараюсь пользоваться.

swissinfo.ch: Что Вы делаете для того, чтобы сделать художниц более видимыми для публики? Есть ли у вас план? Стратегия?

Фанни Фетцер: Есть подход! Например, показывая конкретную эпоху или период времени, можно постараться поискать неизвестных авторов-женщин, не выставляя постоянно одних и тех же мужчин. В частности, работы Софи Тойбер-Арп (Sophie Taeuber-Arp, 1889-1943) традиционно показывались в контексте развития таких направлений, как сюрреализм и дадаизм. И только когда Художественный музей города Аарау (Kunsthaus AarauВнешняя ссылка) устроил, наконец, персональную выставку всех ее работ, тогда только стал виден весь ее масштаб и она получила всё то внимание, которого художница заслуживала. И сегодня ее можно с уверенностью отнести — как, например, и Мерет Оппенхайм (Meret Oppenheim) — к числу наиболее знаменитых художниц из Швейцарии.

swissinfo.ch: Но ведь знаменитые живописцы — которые в большинстве своем являются мужчинами — обычно служат для публики более эффективной приманкой. Можно ли как-то изменить такое положение дел?

Фанни Фетцер: Например, можно привлекать посетителей маститым именем, при этом выделив на выставке куда больше места значительно менее известному автору. В программе ведь мы не уточняем квадратные метры, выделенные тому или иному мастеру. В 2020 году таким художником у нас станет Марион Барух (Marion BaruchВнешняя ссылка) — вначале я намереваюсь как раз выделить ей большую часть обзорной выставки, а затем уже устроить персональную ретроспективу, в рамках которой посетители музея смогут познакомиться с ней и ее творчеством достаточно глубоко. Показывать несколько выставок одновременно, это — с нашей точки зрения, довольно эффективная стратегия.

swissinfo.ch: А если можно показать сразу только одну её персональную выставку?

Фанни Фетцер: К сожалению персональные выставки неизвестного художника — это не всегда лучшее решение проблемы.

swissinfo.ch: Почему нет?

Фанни Фетцер: Возьмём для примера такое имя, как Соня Секула (Sonja SekulaВнешняя ссылка, 1918-1963). Эта художница, к которой я лично испытываю значительную симпатию. Она родом из Люцерна и, скажем так, широко известна в узких кругах. В 1930-х годах она переехала в Нью-Йорк, где активно вращалась в тамошних богемно-творческих сферах. Она была лесбиянкой, психически неуравновешенной личностью, да еще и женщиной — все это и поставило крест на её карьере. Но по качеству её работы можно поставить в один ряд с работами таких знаменитостей, как Джексон Поллок. Часть творческого наследия Сони Секулы хранится в наших запасниках. В 2016 году я хотела посвятить ей выставку, но в конце концов решила представить ее сначала публике в группе вместе с другими художниками.

swissinfo.ch: И все-таки, почему Вы отказались от идеи персональной ретроспективы?

Фанни Фетцер: Ну потому, что в этом случае на её выставку пришла бы только пара-тройка ее ярых поклонников. А вот решение интегрировать Соню Секулу вместе с художниками из ее американского и европейского окружения в единый контекст дало мне возможность убедительно показать, что она такая же интересная, инновационная и авангардная, как и другие ее современники. И это тоже, можно сказать, наша тактика!

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swissinfo.ch: Но ведь вы рисковали «утопить» ее в массе других художников!

Фанни Фетцер: Ничего подобного! Потому что выставку мы назвали «Sonja Sekula, Max Ernst, Jackson Pollock & FriendsВнешняя ссылка» («Соня Секула, Макс Эрнст, Джексон Поллок и друзья»). И на первом плане, так сказать, на фоне ее нью-йоркского окружения, как раз находилась личность Сони. А вот чего я категорически не хотела, так это помещать ее портрет на обложку каталога. Вместо этого мы выбрали две похожие работы: одну — ее кисти, и еще одну — из наследия Дж. Поллока. Не хотела я показывать и фотографии художницы, которые подчеркивали бы её стройную фигуру. В итоге в каталог вошёл один-единственный её снимок, на котором она запечатлена в своей студии в длинных брюках.

swissinfo.ch: А чего такого плохого в красивой фотографии?

Фанни Фетцер: К сожалению, нередко представление о женщине-художнице в глазах публики сводится только к одному тому факту, что она женщина, или что она еще и внешне привлекательная. Соня Секула была действительно красивой женщиной, и ее красота запечатлена на многих фотографиях. Но я хотела выдвинуть на первый план именно ее творчество. Вспомните о культовых фотографиях Мерет Оппенгейм, сделанных Мэн Рэем, где она изображена измазанной черной краской рядом с печатным прессом. В результате эта великая художница осталась в нашем представлении в качестве всего лишь музы знаменитого фотографа, и это при том, что в качестве творческой личности она ни в чём не уступает мужчинам.

swissinfo.ch: В швейцарских художественных музеях только 26% персональных выставок были «женскими», на этом фоне Художественный музей Люцерна выглядит довольно достойно. Остаётся вопрос: почему в центре большинства резонансных выставок все еще находятся мужчины?

Фанни Фетцер: Гендерного баланса в выставочном деле стало можно достичь только начиная с искусства периода 1970-х и 1980-х годов. При этом, работая в музее, вы имеете дело не только с временными выставками, но и в целом с фондами хранения. И у нас, и каждом таком запаснике — такова реальность — больше художников, чем художниц. Например, наша коллекция в Художественном музее Люцерна начинается с произведений 16 века, а в то время женщин в искусстве практически вообще не было. Поэтому сегодня музеи должны особенно обращать внимание на закупочную политику, сбалансированно пополняя свои коллекции произведениями как мужчин, так и женщин.

swissinfo.ch: Что вы думаете о выставках, посвященных исключительно художникам-женщинам?

Фанни Фетцер: Для меня они имеют право на существование, но следует задаться вопросом «как это сделано»? К примеру, проходящая в Ле Локле комбинированная экспозиция «Сезон для художниц» была сформирована с большим вкусом и тщательностью. В других городах такого качества добиться удаётся не всегда. Особенно если в названии выставки присутствует такое слово, как, например, «Mädels» («девчата»).

swissinfo.ch: Вы намекаете на выставку, которая в данный момент идет в немецком Эрфурте к 100-летию творческого движения Баухаус?

Фанни Фетцер: Именно. Экспозиция называется «Четверо девчат в стиле Баухаус» («Vier BauhausmädelsВнешняя ссылка»). Кроме того, к 100-летию этого направления вышла иллюстрированная монография, на страницах которых представлено творчество почти 90 художниц, а открывается это издание посвящением: «Bauhausmädels — a tribute to pioneering women artistsВнешняя ссылка» («Девчата в стиле Баухаус — дань памяти творческим женщинам-первопроходцам»). Такое название в наши дни просто недопустимо! Эти женщины трудились в тени своих коллег-мужчин, и вот теперь они, наконец, получили, казалось бы, дань уважения — но при этом их называют «девчатами».

swissinfo.ch: Интересно, что в Швейцарии среди кураторов музеев и выставок больше женщин, но показывают здесь по-прежнему больше художников-мужчин. Почему?

Фанни Фетцер: Во многих музеях средних масштабов на должностях директоров сейчас находятся женщины. Они всячески стремятся к гендерному балансу, но ведь в ходе подготовки выставочной программы важно учитывать и другие критерии.

swissinfo.ch: Какие именно?

Фанни Фетцер: Например, я бы не стала устраивать пять подряд видео-экспозиций или выставок рисунков. Я хотела бы показывать художников как из Швейцарии и даже из нашего региона, так и мастеров кисти из-за рубежа. А еще мы не должны забывать, что музей служит и для того, чтобы рассказывать увлекательные истории. И вот почему раз в год мы можем позволить себе объявить зрителям: «Сейчас мы покажем вам Марион Барух. Вы ее ещё не знаете, пока что не знаете, но за творчеством этой женщины стоит захватывающая история, и вот её-то мы вам и расскажем».



Русскоязычную версию статьи подготовила Людмила Клот.

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