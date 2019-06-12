В течение шести дней в июне каждый год Базель становится мировой столицей искусства — или, точнее, рынка искусств. На фото: работа базельского художника Гвидо Нуссбаума (Guido Nussbaum). (Thomas Kern)

Ожидание и нетерпение подошли к концу: крупнейшая в мире художественная ярмарка Art BaselВнешняя ссылка вновь открывается в городе на излучение Рейна, в остальное время года известном прежде всего в качестве химико-промышленной метрополии. Но веселится ли и ликует ли весь народ? Казалось бы, поводов и форматов для развлечений для всех желающих в городе будет немало: гламурные выставки, вернисажи и вечеринки обещают много интересного. Однако за всем этим внешним блеском отчетливо ощущаются чувства смешанные и неоднозначные: многие художники и галеристы не скрываясь говорят, что ярмарка давно уже превратилась в своего рода биржу, а само искусство ушло на второй план.

«Десять лет назад 30 миллионов долларов за пусть даже выдающееся произведение искусства были абсурдно высокой суммой, а сегодня есть люди, которые выкладывают по 110 млн долларовВнешняя ссылка за артефакты от Жана-Мишеля Баския (Jean-Michel BasquiatВнешняя ссылка, американский художник, прославился сначала как граффити-художник в Нью-Йорке, а затем, в 1980-х годах, как очень успешный неоэкспрессионист, — прим. ред.). И это еще не предел, есть сделки и по 300 миллионов. И это просто безумие. Деньги портят всё».

Таково мнение Николаса Круппа, местного базельского галериста. Мы разговариваем с ним накануне очередной ярмарки Арт Базель и он не скрывает своего критического настроя. Ярмарка задумывалась в 1970 году в качестве экспериментальной инициативы трёх местных галеристов. Импровизированные хэппенинги и прочий культурно-художественный неформат на «полях ярмарки» были привычным делом. К началу же 1990-х годов она превратилась в «статусное», привилегированное мероприятие и место контактов для галеристов и коллекционеров, то есть тех, кто продает искусство, и тех, кто его покупает.

Естественной реакцией на такую «профессионализацию» стало возникновение целого ряда «альтернативных пространств» для небольших и молодых галерей, у которых деньги и амбиции находятся в ярко выраженной обратной пропорции. Среди таких пространств следует отметить проекты ListeВнешняя ссылка и VoltaВнешняя ссылка. Однако процесс повторился на новом витке истории: еще 20 лет спустя «альтернатива» также стала частью истеблишмента, повторив историю «контркультуры» конца 1960-х. Трагедия? Или нормальный ход вещей?

Ярмарка Art Basel 1989 года: когда искусство ещё было важнее наличных. (Keystone)

«Принципы работы ярмарки Art Basel построены на паразитической логике», — утверждает Даниэль Курякович, главный куратор выставочных программ Художественного музея Базеля (Kunstmuseum BaselВнешняя ссылка).

«Люди, стоящие за Art Basel, инициируют круговорот искусства в природе и социуме с целью создать иллюзию, что то, с чем мы сталкиваемся на ярмарке, есть некая органическая совокупность естественным образом возникших художественных инициатив. На самом же деле все обстоит ровным счетом наоборот». В самом деле, в программу нынешнего Art Basel включено множество самых разных «побочных шоу», включая сольные проекты молодых начинающих художников и художественных издательств, а также масштабные инсталляции и спектакли. Что это: необходимое дополнение или просто пена?

Даниэль Курякович (Daniel Kurjakovic), главный куратор выставчных программ Художественного музея Базеля (Kunstmuseum Basel).

(Alain Kantarjian)

«Вполне возможно, что Art Basel в конечном итоге просто станет хорошо раскрученным коммерческим брендом», — считает Роджер М. Бюргель (Roger M. Buergel), директор «Музея Иоганна Якобса» (Johann Jacobs MuseumВнешняя ссылка) в Цюрихе, критик, преподаватель, а также художественный руководитель выставки современного искусства Documenta 12Внешняя ссылка в 2007 году в немецком Касселе. Он сознательно отказывается участвовать во всей этой базельской «ярмарке тщеславия» и в Швейцарию он в этом году не поедет из принципа.

В целом же Роджер Бюргель ожидает, что ярмарка Art Basel будет двигаться в том же направлении, что и другие музейно-выставочные учреждения, такие, как, например, парижский Лувр, торгуя своим брендом на условиях своего рода «франчайзинга». В самом деле, ещё в 2002 году под брендом Art Basel был открыт элитный арт-бутик в Майами, а в 2013 году марка Art Basel добралась до Гонконга, что было разумно, с учетом быстро растущих азиатских рынков произведений искусства.

Сила денег

Слов нет, в этом году 50-ое издание ярмарки Art Basel предстало перед миром искусства настоящим арт-капиталистическим монстром. Участие в ярмарке примут почти три сотни галерей со всего мира, которые займут площадь в 27 500 квадратных метров. Ожидается, по этим метрам за все время ярмарки, а она продлится шесть дней, пройдутся почти 100 тыс. посетителей.

Условия участия в ярмарке очень жесткие, отборочное сито очень мелкое, и от участников, прежде всего, требуется одно, а именно, глубокие карманыВнешняя ссылка, полные денег, хотя цена входного билета для галерей и прочих участников варьируется в зависимости от размера и расположения их выставочного павильона на территории экспозиционного комплекса Messe Basel.

«Всё это становится похожим на Всемирный экономический форум в Давосе», — говорит Даниэль Курякович, подчеркивая, что превращение ярмарки в эксклюзивный клуб, отделяющий участников от остального «простого люда», это, наверное, вовсе не та идея, которая изначально закладывалась в основу этого формата его создателями. Поэтому не удивительно, что лично в Базеле будут присутствовать очень немногие из более чем 4 тыс. художников, чьи работы демонстрируются на стендах ярмарки (многие из них, правда, уже умерли, но ведь и в любом случае Art Basel это давно уже не место для встреч с живыми художниками).

Гвидо Нуссбаум (Guido Nussbaum), один из самых заметных и уважаемых в Базеле деятелей искусств, отметил и еще один аспект: то, как происходит медийное освещение тем, связанных с искусством, в целом корреспондирует с заметным сдвигом в сторону коммерции, характерным для арт-сферы последних десятилетий, причем организовала и возглавила этот сдвиг и стала его основным протагонистом именно ярмарка Art Basel.

Гвидо Нуссбаум: «Меня просто тошнит от сосредоточенности ярмарки Art Basel не на качестве, но на количестве! И кого не затошнит от обеда с двумя десятками видов закусок, с 17-тью основными блюдами и 35-тью десертами. Всего просто не переварить, хотя хороших произведений искусства здесь тоже хватает». (Thomas Kern)

«Но что еще хуже, так это превращение произведения искусства в простой товар, виновата в чем „экосистема“, сложившаяся вокруг Art Basel», — убежден Г. Нуссбаум. «Меновая стоимость картины или скульптуры вышла на первое место, тогда как собственно художественное послание, выраженное в том или ином произведении, стало глубоко вторичным фактором, превращая выставку в зеркало всех негативных сторон и аспектов рыночной экономики».

С точки зрения галериста Н. Круппа речь в данном случае надо вести о фундаментальных структурных преобразованиях, происходящих в арт-сфере. «Посмотрите, например, на Художественные музеи Базеля, Цюриха и Лозанны: они расширяются, пристраивают новые залы и флигели, но я тоже не знаю, чем все это закончится и куда заведет». Сам же по себе Базель, особенно с точки зрения возможностей для контактов и «нетворкинга», является для молодых начинающих художников, таких как Джулия Штайнер, просто идеальным местом. Родом из Берна, Дж. Штайнер она переехала в город на излучине Рейна семь лет назад.

Юлия Штайнер (Julia Steiner) перед своей инсталляцией «Заимствованный свет» (Borrowed Light) в выставочном павильоне Helvetia Art Foyer. (Thomas Kern)

Главной причиной, побудившей ей переехать в этот город, была отнюдь не ярмарка «Арт Базель». Куда важнее для неё были «непринужденная атмосфера Базеля, относительно доступное жилье, близость к Германии и Франции, многочисленные возможности финансирования арт-проектов, в том числе и из тех, что предлагаются властями города, кантона и другими местными учреждениями, такими как структурой под названием Kunstkredit («Арт-КредитВнешняя ссылка»). По ее словам, здесь в целом конкуренция в области получения финансирования гораздо слабее, нежели, например, в Цюрихе. Ярмарка «Арт Базель» в этом списке причин стояла на последнем месте.

Впрочем, косвенную выгоду от неё она все-таки получает. Дж. Штайнер только что закончила объект для Helvetia Art FoyerВнешняя ссылка, выставочного проекта, реализованного за счет финансирования, предоставленного швейцарской страховой компанией «Гельвеция». На этой неделе, как раз во время проведения ярмарки «Арт Базель», эта компания сама проведет свой собственный художественный форум, задуманный не если не «в пику» ярмарке, то по меньшей мере в качестве альтернативы ей.

Выставка и город

Ярмарка Art Basel если и стала глобальным лидером арт-рынка и международного выставочного процесса, то только благодаря своему изначальному расположению в городе с развитыми и очень разнообразными культурными и художественными традициями. «Но при этом превращение ярмарки Art Basel в глобального игрока на местный творческий процесс не оказывает ровным счетом никакого влияния», — подчеркивает галерист Николас Крупп. Его галерея, которой удалось получить место на ярмарке, находится в двух шагах от места её проведения. «Наличие у тебя галереи здесь, в Базеле, вовсе не является преимуществом в плане получения места на ярмарке».

Но все равно, о своём городе он предпочитает говорить с благодарностью. «Пусть Базель так и остался большой деревней, все равно ведь тут есть музеи глобального значения с прекрасными коллекциями, здесь царит стабильная политическая система, здесь ходит твердая валюта и построена прекрасная инфраструктура».

Галерея Николаса Круппа (Nicolas Krupp) была в своё время порождением LISTE, альтернативного художественного пространства на Art Basel, центральное место в рамках которого традиционно отводится молодым галереям. «За последние 20 лет на рынке искусства произошли огромные изменения. Однако ярмарка в Базеле если и изменилась, то не сильно». (Thomas Kern)

И в самом деле, именно в Базеле расположены такие мировые музейные структуры, как «Фонд БайелераВнешняя ссылка», «Музей ТэнглиВнешняя ссылка», Художественный музей «КунстхаллеВнешняя ссылка», Музей дизайна VitraВнешняя ссылка, Базельский музей древностей и Собрание Людвига (Antikenmuseum Basel und Sammlung LudwigВнешняя ссылка), Дом Электронного ИскусстваВнешняя ссылка и множество других структур. До недавнего времени ярмарка «Арт Базель» могла свободно использовать для своих нужд общественные пространства, и многие государственные учреждения сотрудничали с ней без предварительных условий.

Однако времена изменились, условия реализации многих проектов такого рода пришлось пересмотреть, так как, по мнению ряда галеристов и экспертов, «Арт Базель» во все большей степени отдалялся и от своих корней, и от городской жизни в целом. «Мы больше не можем сотрудничать просто так. Нам необходимо хотя бы что-то получать взамен», — говорит Даниэль Курякович, который отвечает за параметры сотрудничества его музея с Art Basel. «Язык денег и взаимной выгоды — это родной язык ярмарки „Арт Базель“! Мы перешли на этот язык и это дало положительные результаты для обеих сторон».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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