Картина Евы Эппли «Nyon», 1955 год, уголь на бумаге.

(Eva Aeppli, Foto: SIK-ISEA, Zürich)

Гендерный фактор в искусстве: что стоит на первом плане, качество картин или пол художника? Ясно одно: многие замечательные деятельницы швейцарского искусства 19 и 20 веков были забыты и совершенно незаслуженно. Мы хотим вспомнить их, а затем проанализировать, а как женщины в целом представлены в швейцарских музеях и картинных галереях.

Ева Эппли (Eva Aeppli), 1925 – 2015 Конец цитаты

Ева Эппли (Eva Aeppli) на фоне инсталляции «Десять планет» («Die Zehn Planeten»), выставлена в Museum Tinguely в Базеле. Фото сделано в 2006 году. (Keystone / Georgios Kefalas)

Активная творческая фаза в жизни художницы начинается примерно в 1950-е годы. Именно тогда она заложила основу корпуса своих произведений, отмеченных небывалой интенсивностью ощущений и эмоций. Она родилась в небольшом городке Цофинген (Zofingen, кантон Аргау), выросла в Базеле, однако большую часть своей жизни провела во Франции, куда она в 1951 году уехала вместе со своим вторым мужем Жаном Тэнгли (Jean Tinguely), знаменитым швейцарским скульптором, представителем кинетического искусства, вдохновлённого дадаизмом.

В то время она творила, искала и пробовала себя в самых разных направлениях, однако что бы и как бы она ни делала, она всегда относилась к своей работе последовательно и дисциплинировано. Примерно такими же получались и ее театральные куклы, поделки из подручных материалов и картины в стиле фигуративной живописи – все они видели человека в качестве аскетичного, изможденного создания.

В 1960-е годы люди сменились в ее работах черепами, головами мертвецов, потусторонними лицами и целыми грудами мертвых тел. Именно так художница пыталась отразить опыт 20-го века, который впервые стал веком промышленным образом организованного уничтожения людей, будь то войны с их бесчисленными жертвами, будь то концентрационные лагеря. Многие критики упрекали художницу в радикальном пессимизме и в неверии в то, что в человеке есть и позитивная, светлая сторона, не видя в ее работах уникального сочетания условной Ханны Арендт с условным Энди Уорхолом. Начиная с 1980-х годов содержащееся в ее работах моральное послание приобретает все больше значение и все более громкое звучание.

Данный материал является первой частью мини-серии заметок, играющих роль информационного вступления к большой публикации, запланированной на 7 июня 2019 года. В ней мы постаралась подробно рассмотреть вопрос о том, насколько всеобъемлюще и объективно представлены женщины в музеях Швейцарии. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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