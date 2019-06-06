Марчелло (Marcello), «La Phyte» («Флора»), скульптура из бронзы, 1880 год. (Musée d’art et d’histoire Fribourg)

Гендерный фактор в искусстве: что стоит на первом плане, качество картин или пол художника? Ясно одно: многие замечательные деятельницы швейцарского искусства 19 и 20 веков были забыты и совершенно незаслуженно. Мы хотим вспомнить их, а затем проанализировать, а как женщины в целом представлены в швейцарских музеях и картинных галереях.

Марчелло (Marcello), 1836 – 1897 Конец цитаты

Герцогиня фон Кастильоне Колонна (Herzogin von Castiglione Colonna), Адель д’Аффри (Adèle d’Affry) или просто Марчелло (Marcello)? Скульптор из региона швейцарского Фрибура, она работала под мужским псевдонимом Марчелло, потому что только так в то время она могла рассчитывать на серьёзное к себе отношение в качестве представителя творческого сословия.

Портрет Адель д’Аффри, гравюра 1864 год. (The Picture Art Collection)

Адель д’АффриВнешняя ссылка была родом из знатной патрицианской семьи, годы юности своей она провела во Фрибуре в Швейцарии и в Ницце во Франции. Свой интерес к скульптуре она открыла в себе уже в 17-летнем возрасте. Чтобы получить начальное образование в этой области она отправилась в Рим на учебу к известному швейцарскому скульптору Генриху Максимилиану Имхофу (Heinrich Maximilian Imhof, 1798-1869). В 1856 году она вышла замуж за Карло Колонна (Carlo Colonna), Герцога фон Кастильоне Альдовранди (Herzog von Castiglione Aldovrandi), который в том же году умер.

Оставшись вдовой в молодом возрасте, она в итоге решила больше не связывать себя узами брака и полностью посвятить все свои силы искусству, взяв себе мужской псевдоним «Скульптор Марчелло». Позже она переехала в Париж и легко вписалась в местную буржуазно-творческую богему. Став признанным мастером, она участвовала во Всемирных выставках в Париже в 1867 году, в Мюнхене в 1869 году и в Вене в 1873 году.

Адель д’Аффри умерла в возрасте всего 43 лет в 1879 году от туберкулёза, оставив богатое творческое наследие — скульптурные работы, тексты и рисунки. В 2014 году Музей искусства и истории Фрибура (Musée d'art et d'histoire / Museum für Kunst und GeschichteВнешняя ссылка) посвятил ей большую персональную выставку, открыв заново для современной публики эту талантливую представительницу швейцарской культуры.

Данный материал является четвертой частью мини-серии заметок, играющих роль информационного вступления к большой публикации, запланированной на 7 июня 2019 года. В ней мы постаралась подробно рассмотреть вопрос о том, насколько всеобъемлюще и объективно представлены женщины в музеях Швейцарии. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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