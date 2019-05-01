Организованный польской инвестором и меценатом Гражиной Кульчик (Grazyna Kulczyk) музей современного феминистского искусства буквально перевернул жизнь небольшой деревушки Суш (Susch), расположенной в швейцарском регионе Энгадин (Engadin, кантон Граубюнден) в буквальном смысле на дороге из ниоткуда в никуда. (Carlo Pisani)

Когда-то деревушка СушВнешняя ссылка, спрятавшаяся у подножия перевала Флюелапас (Flüelapass), была глухой провинцией, транзитным пунктом между регионами Верхний и Нижний Энгадин в горном швейцарском кантоне Граубюнден. Но недавно, в начале января 2019 года, здесь открылся Центр современного искусства «Музей Суш» (Muzeum SuschВнешняя ссылка), удивительное место, феминистский проект, реализованный Гражиной Кульчик (Grażyna Kulczyk), первой женой ныне покойного польского миллиардера Яна Кульчика. Самой первой стала в музее грандиозная экспозиция, посвященная роли женщины в искусстве и науке.

Гражина Кульчик активный, хотя и не стремящийся к публичности, меценат, покровитель современного искусства, интерес к которому она начала ощущать еще в конце 1960-х годов, будучи простой студенткой в социалистической Польше. Не располагая стартовым капиталом для покупки произведений искусства, она начала собирать плакаты, а позже, в 1980-х годах, использовала автосалон своего покойного мужа в качестве галерейного пространства для проведения выставки работ своих любимых художников.

По мере роста семейного состояния в условиях заката коммунистического режима и появления новых деловых возможностей, Гражина Кульчик, уже тогда активно занимавшаяся предпринимательской деятельностью, решила отдать предпочтение приобретению произведений современного искусства, в основном польских и восточноевропейских художников, в первую очередь женщин. В 2003 году она купила разрушенную пивоварню «Старый Бровар» в своем родном городе Познань и переоборудовала ее в Центр современного изобразительного и исполнительского искусства, сдавая неиспользуемые помещения в аренду под магазины и рестораны.

Вот они — условия!

Таким образом, её культурный Центр получил возможность существовать в значительной степени за счет выручки, получаемой от коммерческой деятельности. Однако на пути ее дальнейших амбициозных планов стал неблагоприятный культурный климат, сформировавшийся в Польше в результате прихода к власти национал-консервативной политической партии «Право и справедливость» (PiS), победившей в Польше в ходе парламентских выборов в 2005 году.

Выставка Сюрреализм. Швейцария. Лугано В Музее искусств итальянской Швейцарии в Лугано проходит большая ретроспектива, посвящённая швейцарскому сюрреализму. Этот контент был опубликован 22 февраля 2019 г. 11:12

В 2015 году она продала комплекс «Старый Бровар» за 290 млн. евро немецкому инвестиционному фонду. Переехав вместе с со своей коллекцией в кантон Граубюнден, она поначалу и не думала ни о каких музеях, однако человек, как говорится, полагает, а Бог (или Судьба) располагает. Однажды, застряв в автомобильной пробке возле деревни Суш, по дороге к своему дому в городе Члинс (Tschlins), она обратила внимание на старый полуразрушенный монастырь, к которому примыкала… опять же пивоварня. Остальное – история!

Деревня Суш, расположенная примерно в двух часах езды от Цюриха, ничего особенного из себя вроде бы не представляет. Населения тут всего-то 206 человек (по состоянию на 2014 год), однако достопримечательностью на туристической карте кантона Граубюнден она стала задолго до приезда сюда удивительного инвестора и мецената из Польши: в деревне действует так называемая «Энгиадина», «Клиника холистической медицины» (Clinica Holistica Engiadina), которая есть ни что иное, как специализированный спа-центр, открытый в 2010 году для пациентов, страдающих от профессионального выгорания и депрессии. А теперь тут есть еще и «Музей Суш», который предлагает всем желающим еще один вид терапии — а именно, лечение современным искусством.

Гендер и искусство, пиво и молитвы

Расположился музей на территории древнего монастыря и прилегающей к нему пивоварни, причем отдельные постройки комплекса восходят аж к 12 веку. Между ними проложен подземный тоннель. Открытие музея коренным образом изменило размеренный темп жизни этой швейцарской глубинки. На мосту через реку Инн (Inn), ведущему в сторону музея, нам повстречался один из местных жителей. «Теперь тут всё изменилось. Даже река, видите — течет вода родной реки, куда велят инвесторы. Зато рыбу стало ловить проще», — шутит он. За две первые недели с момента открытия 2-го января 2019 года музей посетили почти две тысячи человек, а за первые три месяца − более 8 тыс.

Директор Музея Марайке Диттмерс (Mareike Dittmers) такого не ожидала и до сих пор не может скрыть своего удивления, хотя и объяснение такому интересу у нее тоже есть. «Открытие широко освещалось в местной и международной прессе. Думаю, что общественность быстро поняла: музей — это не просто экзотика, но нечто особенное», — говорит она. Появление такого музея, как этот, следует, по всей видимости, оценивать в качестве проявления глобального тренда на древней земле Граубюндена. «Сегодня если музеи и создаются, то только в порядке частной инициативы. Эта тенденция стала особенно заметна в Китае и США, где такие музеи появляются, как грибы после дождя, хотя должна сказать, что большинство музеев, находящихся в собственности миллиардеров, попросту занимаются показухой и самолюбованием», — говорит Чус Мартинес (Chus Martínez).

+ Хотите узнать больше о творчестве душевнобольных в Швейцарии в начале 20-го века?

Она возглавляет «Институт музея Суш» (Instituto Susch), своего рода аналитический центр и научно-исследовательский институт, являющийся частью общей музейной концепцией. «Музей Суш представляет собой не просто памятник тщеславию, но частный музей научно-исследовательского типа, а это сейчас встречается крайне редко», — говорит Чус Мартинес. В основе концепции «Института Суш» лежит идея его превращения в специализированный центр изучения вопросов, связанных с формами отражения и реализации гендерных проблем в искусстве (Women Centre for Excellence).

В работе «Института Суш» участвует также «Институт искусств Академии искусств и дизайна» (Institut Kunst der Akademie für Kunst und DesignВнешняя ссылка) при Университете прикладных наук Северо-Западной Швейцарии в Базеле. Одновременно Чус Мартинес координирует в городе на Рейне работу выставочного центра и галереи «Der Tank». Будучи талантливым историком искусств и опытным куратором художественных выставок, она давно уже углублённо занимается проблематикой «гендера в искусстве». Она феминистка, но ее толкование «феминизма» идёт гораздо дальше простой теории «войны полов».

На протяжении всех этапов модернизации и очень непростой перестройки помещений будущего музея Гражина Кульчик ни разу не покидала Суш, и это при том, что она также входит в руководящие органы «Галереи современного искусства Тейт Модерн» (Tate Modern) в Великобритании, «Музея современного искусства в Варшаве» (Museum of Modern Art in Warsaw) и «Комитета фонда современных женщин» (Modern Women’s Fund Committee) при «Музее современного искусства в Нью-Йорке» (Museum of Modern Art — Moma). Она внимательно следила за тем, чтобы план работ выполнялся в точном соотвествии с графиком. Кадры, которые решают не всё, но многое, она подбирала сама, потому что новый музей изначально не был задуман ею в качестве удобного и красивого хранилища её обширной коллекции современного искусства.

Она придаёт большое значение поддержанию постоянного культурно-выставочного обмена с другими учреждениями культуры, и именно поэтому в рамках каждой экспозиции доля артефактов из её личной коллекции не должна превышать 40% − 50%, остальные экспонаты должны представлять фонды других музеев и галерей. Такой «комбинированный» подход применяется и в области кадровой политики. В музее нет постоянного «главного куратора», предпочтение отдается работе с приглашенными специалистами. Проходящая сейчас выставка «Женский взгляд на мужчин, смотрящих на женщинВнешняя ссылка» была задумана, например, Касей Редзиш (Kasia Redzisz), старшим куратором галереи «Тейт Ливерпуль». Практически все важные должности в музее занимают женщины, в команде есть только один мужчина — куратор-координатор Кшиштоф Косчужук (Krzysztof Kościuczuk).

Критика элитарности

Как говорит Ч. Мартинес, ей не хотелось бы делать феминизм визитной карточкой музея, потому что «вопросы, так или иначе связанные с проблемой гендерного неравенства, очень разнообразны, затрагивая такие темы, как колониализм, расизм, бедность, общественное неравенство». Однако именно этот аспект и стал основанием для первых критических стрел в адрес музея. Критик из Цюриха Аойфе Розенмайер (Aoife RosenmeyerВнешняя ссылка) ставит, например, вопрос о степени демократичности музея, расположенного в очень недешевом туристическом регионе, неподалеку от элитного курорта Санкт-Мориц. Не вносит ли такой музей вклад в укрепления широкого распространённого мнения о том, что искусство — это всегда нечто «элитарное»?

«Классицизм в худшем понимании словам никуда не делся, и это тогда, когда основной „смазкой“ арт-рынка был и остаётся „хайп“, дешевый снобизм и шумиха. „Музей Суш“ способствует созданию именно такой атмосферы», — пишет Аойфе Розенмайер. Эта проблематика еще долгое время будет служить источником дебатов и дискуссий, однако на каждодневной работе музея всё это пока особо не отражается. Вместо этого М. Диттмер предлагает по достоинству оценить тот факт, что буквально каждый этап проекта создания музея осуществлялся при активном участии местных жителей, что для Швейцарии, стране прямой демократии, очень важно.

Кроме того, сам музей задуман не только как пространство для проведения выставок, но еще и как место для дебатов и разного рода экспериментов. В программе на ближайшее время предусмотрено проведение различных научно-практических симпозиумов, перформансов, публичных лекций. Для приглашенных художников предусмотрены возможности стажировок с проживанием. Фиксация событий в жизни музея происходит также с использованием новейших цифровых технологий: отказавшись, например, от традиционных каталогов в книжной форме музей предлагает своим гостям подкасты.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!