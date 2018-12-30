Константин Лифшиц: Общаюсь, конечно, и с инструментом, шире — с произведением, которое исполняю, но также и с залом, куда включаю, как уже сказал, больше, чем только публику. (Konstantin Lifschitz)

Я впервые слушала пианиста и профессора Люцернской консерватории Константина ЛифшицаВнешняя ссылка на обыгрывании перед его азиатским турне. Говорят, нигде в мире нет такого прекрасного «храма» для обучения музыке, как в Люцерне. Стоял удивительно тёплый августовский вечер, и окна аудитории были открыты нараспашку.

Всем, кто оказался в этот момент в парке при консерватории, страшно повезло — сонаты Бетховена бесцеремонно вырывались наружу, и игра очень глубокого, проникновенного музыканта, конечно, доходила до них. Но мне повезло вдвойне: я видела руки Лифшица и его фирменный жест — как бы в религиозном экстазе закинутую назад голову. И это было незабываемо!

SWI Swissinfo: Константин, откуда в вас такая одухотворённость? Это потому, что вы играете духовную музыку?

Константин Лифшиц: Спасибо, не знаю. Я не играю духовную музыку в ее чистом виде, если не считать, что я дирижировал одной духовной кантатой Баха. Но думаю, музыка, не связанная с религией, несмотря на это, а, может быть, как раз благодаря, способна одухотворять нас в самых тяжёлых и кажущихся безысходными случаях.

SWI Swissinfo: А за что вам дали орден Сергея Радонежского?

Константин Лифшиц: Сыграл пару концертов в пользу восстановления храма Пресвятой Богородицы в Красном Селе в Москве. За это тогдашний патриарх наградил меня этим орденом. Познакомившись ближе со многими неприемлемыми для меня моментами в деятельности РПЦ, сегодня я думаю об этом без особого энтузиазма.

SWI Swissinfo: Вы политикой интересуетесь?

Константин Лифшиц: Нет, и газеты не читаю, хотя в ленте ФБ иногда слежу за новостями. И их развитие всякий раз показывает мне, почему нет смысла интересоваться политикой.

SWI Swissinfo: Самая благодарная аудитория — кто это?

Константин Лифшиц: Это голодный слушатель, которого мне удалось насытить, и мне не важно, слушал меня один человек или тысяча. В Швейцарии, у основной массы населения чувство голода и жажды утолено давно и прочно.

SWI Swissinfo: Где вы любите бывать и выступать?

Константин Лифшиц: По мироощущению Россия и дальше на восток остается «моим» пространством. В Россию стараюсь ездить почаще, несколько раз в году, всегда жду этих поездок, хотя многое меня там удручает. Поэтому я не столько радуюсь, сколько обновляюсь, заряжаюсь энергией, но в то же время и устаю, так что, уезжая, не вгрызаюсь в землю. Люблю Азию во всем ее разнообразии, несоразмерности и порой несуразности.

Впечатлений всегда уйма, прежде всего, от людей. Публика там изумительная: тёплая, любознательная, серьёзная и эмоциональная. И принимают меня, как мне кажется, адекватно. В Тайване, например, зрители слушают концерт, как дети — волшебную сказку. Однако плохой публики не существует: если люди пришли меня слушать, в какой бы точке земного шара это ни было — это счастье. Ничего кроме благодарности и ответственности я не испытываю.

SWI Swissinfo: Как вы чувствуете зал? В момент игры или только после, по реакции аудитории?

Константин Лифшиц: Зал, как рецептор, — это не только публика, но и акустика, организаторы и то, что снаружи. Это субъективное (во время игры) и объективное — успех, пресса, отклик. Иногда они совпадают, иногда нет — не удалось, скажем, быть воспринятым, но чаще всего я получаю благодарный отзыв слушателей, за что я им, естественно, признателен.

SWI Swissinfo: Во время выступления вообще на зал реагируете или только с инструментом общаетесь?

Константин Лифшиц: Общаюсь, конечно, и с инструментом, шире — с произведением, которое исполняю, но также и с залом, куда включаю, как уже сказал, больше, чем только публику.

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SWI Swissinfo: Вы — космополит? У человека должны быть корни?

Константин Лифшиц: У меня, как, наверное, у любого другого, есть близкое и чужое. Если это необязательно проходит по линии родины — это космополитизм? А корни — они питают человека всю жизнь, и это не столько та «изба», в которой он вырос, сколько все, что хоть чуть-чуть повлияло на его формирование. Хотя некоторые растения и без корней растут...

SWI Swissinfo: С каким местом у вас есть особая связь?

Константин Лифшиц: Пруст, кажется, сказал: художник — гражданин неведомой родины. Есть у него, да и во всей французской культуре, такое понятие как «le dépaysement». В русском «отстранении», тоже мерцает слово «страна», хотя смысл его совсем иной. У меня есть домики на острове в северной Балтике, это в Швеции вблизи Финляндии. Мне там нравится именно то, что я не связан ни с каким государством или городом.

SWI Swissinfo: Может ли перемена места в пространстве поменять человека?

Константин Лифшиц: Есть перемены в человеке субъективные и объективные, наверное. Что касается меня, то я уже столько наперемещался, что, думаю, страны и города не могут поменять меня по сути.

SWI Swissinfo: Творческие люди часто бывают бродягами. В вас эта струнка есть?

Мне нравится, что я не связан ни с каким государством или городом. (Konstantin Lifschitz)

Константин Лифшиц: Быть бродягой — это, вероятно, очень большая романтика, которая мне в определенные моменты и даже периоды жизни была близка. Но, если честно называть вещи своими именами, то всем нам хочется, чтобы в конце каждого путешествия (турне) у нас хотя бы была крыша над головой.

SWI Swissinfo: Какой вы в быту? Дюрренматт, например, был совершенно не приспособлен к повседневности. Однажды ему пришлось поехать на конференцию без жены, а вернулся он без пальто и чемодана.

Константин Лифшиц: Без чемодана пока не возвращался, а плащ недавно два раза подряд забывал. Мы с женой, кстати, на пару теряем или забываем вещи. В быту ей со мной, наверное, непросто, хотя она абсолютно счастлива.

SWI Swissinfo: Что вам дала Швейцария? Стала ли она открытием?

Константин Лифшиц: Я «открыл» ее в пятнадцать лет, впервые приехав на фестиваль в Давос, и по-прежнему «открываю» ее — те стороны, которые мне нравятся и те, которые мне абсолютно чужды. Швейцария — это дом, откуда уезжаешь, чтобы вернуться. Это ученики и Люцерн.

SWI Swissinfo: Вы рано, еще ребёнком, начали гастролировать за границей. В пятнадцать лет уже давали сольные концерты. Где именно вы выступали, и чем были для вас эти поездки?

Константин Лифшиц: Англия, Голландия, Франция, Япония, Италия, Австрия, Германия, Швейцария. Начиная с 1991 года выступления проходили одно за другим. Готовиться приходилось всерьез. Программы были подчас намного сложнее, чем мне было под силу, а концерты должны были быть на самом возможно и невозможно высоком уровне. Сегодня могу сказать, что это было везение. Моё восприятие этих разнообразных культур оформилось тогда, когда все окружающее резко врезается и вызывает эмоциональный отклик. Кроме того, я полюбил сцену.

SWI Swissinfo: Вас в детстве заставляли заниматься музыкой? Ну хоть чуть-чуть?

Константин Лифшиц: Определённое давление было: без него нельзя стать профессионалом. Но чтобы заставляли заниматься музыкой — этого, к счастью, не было. Я этого просто не понимаю и не принимаю.

SWI Swissinfo: Вы учились в московской Гнесинке. Потом была аспирантура в Лондоне, вы закончили Берлинский университет искусств (Universität der Künste Berlin) по специальности «дирижёр». Почему же вы все-таки выбрали для ПМЖ довольно провинциальный городок? Это связано со знаменитым музыкальным фестивалем? Или вас швейцарской зарплатой заманили?

Константин Лифшиц: Я действительно считаю Люцерн одним из прекраснейших городов мира. Он небольшой, и в нем не надо искать природу — она, с водой, горами и лесами, является частью его архитектуры. Да и климат меня не раздражает, я люблю дождь. А туман — разве это не таинственно прекрасно? Зарплата у меня, наверное, достойная профессора, но этим меня никто сюда не заманивал.

А фестиваль — проходит он раз в году или идет круглый год напролёт, у меня с ним никаких точек пересечения больше нет. С тех пор, как у меня здесь класс, мне нет места на нём. Такой ответ, во всяком случае, получил один крупный дирижёр, мой друг, когда хотел видеть меня солистом в ККЛ (Kultur- und Kongresszentrum Luzern — крупнейший концертный зал города Люцерн, — прим. ред.). Что касается Люцернской высшей школы (Hochschule LuzernВнешняя ссылка), я согласился, потому что она сама меня выбрала.

Я вообще не люблю за себя хлопотать, чего-то добиваться любой ценой, плыву в каком-то смысле по течению. Мне кажется, только так можно сохранить какие-то силы для творчества.

SWI Swissinfo: Как Вы учите студентов в консерватории? У профессора Лифшица есть какие-то свои педагогические принципы?

Константин Лифшиц: Учу, как чувствую, знаю и умею. Принцип один — артистизм во всех его проявлениях. Воспитание и обучение, соответственно, подчинено этому художественному началу. Главное, мне кажется, передать свою любовь и бережность к сокровищам Музыки и научить творчески с ними обращаться. И научить технике_ ведь «техно» в переводе с греческого означает «искусство», а с праиндоевропейского — «тесать, отделывать». Так что не техника необходима для достижения каких-то целей, а наоборот, ей служит все остальное.

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SWI Swissinfo: Знакомо ли вам чувство неудовлетворённости, недовольства собой?

Константин Лифшиц: Скорее мне незнакомо чувство удовлетворённости и самодовольства.

SWI Swissinfo: Бывают ли срывы? Что помогает с ними справляться? Вера, музыка, близкие, природа?

Константин Лифшиц: Нет, не бывают. Справляться приходится, ведь никто не поможет там, где только ты сам можешь себе помочь. Помогают именно те условно называемые «корни», о которых речь шла раньше, и отчасти тот список, который вы упоминаете.

SWI Swissinfo: Что вы считаете самой большой удачей в жизни, самым большим везением?

Константин Лифшиц: Родиться.

SWI Swissinfo: А что считаете главным делом жизни, самым важным? В чём перед Богом ответить можно.

Константин Лифшиц: Самое главное и самое трудное, по-моему, — делать то, что чувствуешь, должен делать.

SWI Swissinfo: А чего еще хочется? Цели какие-то в жизни есть?

Константин Лифшиц: Жизнь и есть цель. Научиться бы целиться.

Константин Лифшиц Родился в Харькове 10 декабря 1976 года. Уже в 13 лет (в 1989 году) дал первый сольный концерт. В 1990 году стал стипендиатом программы «Новые имена» Российского фонда культуры, что позволило ему, впервые дебютировав в Лондоне, начать активную концертную деятельность в странах Европы, в США, Канаде, Японии. В 1994 году он закончил Российскую Академию музыки им. Гнесиных (класс Т. А. Зеликман и проф. В. М. Троппа). В 1995 году поступил в аспирантуру Лондонской королевской академии музыки (класс проф. Х. Милна), что знаменовало начало нового этапа в его творческой жизни. Получил в Германии премию «Эхо-Классика» в качестве «Лучшего молодого артиста года». Запись «Гольдберг-вариаций» И. С. Баха, выпущенная в 1996 году, была номинирована на премию «Грэмми». Выступал солистом Нью-Йоркского филармонического оркестра, Академического симфонического оркестра Московской филармонии, камерных оркестров «Академия Святого Мартина в полях» и «Амстердам Симфониетта» и многих других коллективов. Принимал участие в самых значительных музыкальных фестивалях Европы, например, в фестивалях Klavierfestival Ruhr, Rheingau Musikfestival, MDR Musiksommer, Settimane Musicali di Stresa, фестиваль Bach Festwochen в городе Вюрцбург (Würzburg, ФРГ). В 2004 году стал Почётным членом Лондонской Королевской академии музыки. В 2006 году Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II наградил Константина Лифшица орденом Сергия Радонежского III степени, а в 2007 году артист был удостоен премии «Ровенна» за выдающийся вклад в исполнительское искусство. Конец инфобокса

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