Средневековый монастырь и строение, где находилась пивоварня, были восстановлены командой швейцарских архитекторов. (Museum Susch)

Новый масштабный проект — музей, посвящённый исключительно современному искусству, открыл в новом году свои двери для широкой публики. Чтобы посетить его, нужно проделать немалый путь и добраться до региона Энгадин, расположенного в труднодоступном, но прекрасном горном кантоне Граубюнден на юго-востоке Швейцарии.

Культурный центр Museum SuschВнешняя ссылка, по имени деревни, где он расположен, не скупится на пространства: под нужды выставочной работы он выделяет 1 490 кв.м. галерейного пространства под сводами бывшего средневекового монастыря. Уже в 19 веке к нему была пристроена пивоварня, так что теперь у архитекторов, превративших монастырь в музей, было с чем работать.

Основательницей музея стала предпринимательница Гражина Кульчик (Grażyna Kulczyk). Это — первая супруга умершего миллиардера Яна Кульчика. По данным польских СМИ она в 2015 году была второй самой богатой женщиной Польши. Её состояние достигает почти 700 миллионов евро, при этом она активно занимается благотворительностью. Вначале она намеревалась открыть музей в Польше, но в итоге остановила выбор на Швейцарии.

Творческий поиск новой гендерной перспективы

Гражине Кульчик принадлежит целый ряд объектов недвижимости в разных странах, ее коллекция произведений искусства оценивается общей суммой в 100 миллионов евро и считается одной из самых больших в Восточной Европе. Это собрание и станет основой фондов нового музея современного искусства в Энгадине. А самая первая экспозиция уже открылась в «Музее Суш» вчера 2-го января 2019 года. Она посвящена гендерной проблематике, что сразу понятно из ее названия: «A Woman Looking at Men Looking at Women», то есть «Женский взгляд на мужчину, смотрящего на женщину».

Основную часть экспонатов составили работы художниц, находящихся в творческом поисках новой гендерной перспективы, стремящихся раскрыть внутреннее содержание понятий женственного и женского в различных аспектах жизни, как социальной, так и политической и культурной. В дополнение к программам, предлагаемым Muzeum SuschВнешняя ссылка, его кампус будет служить также «центром дебатов, исследований и образовательной деятельности», цитирует слова Гражины Кульчик онлайн-портал Art NewsВнешняя ссылка.

«Одной из основных задач Музея Суш является пересмотр таких понятий, как „каноническое“ и „маргинальное“, но не с целью заставить замолчать других, оттеснить их на обочину, но, наоборот, для того, чтобы дать „другим“ право голоса и возможность быть услышанным», — объясняется на сайте музея. Деревня Суш, через которую некогда пролегал путь паломников, направлявшихся в Рим и в испанский город Сантьяго-де-Компостела, расположена на полпути между двумя известными швейцарскими горными курортами Санкт-Мориц и Давос.





Подготовила: Людмила Клот.

