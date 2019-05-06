«Швейцарская гвардия, как и прежде, обладает превосходной репутацией, причем не только в Швейцарии, но и за её пределами». (Alessandra Tarantino/AP/Keystone)

В Ватикане по древней 500-летней традиции приняли присягу 23 новых швейцарских гвардейца. Чуть больше двух десятков рекрутов — это очень немного даже для самой маленькой армии мира. А всё дело в том, что в последние годы находить новых гвардейцев, согласных охранять Понтифика становится все сложней.

Рут Метцлер-Арнольд (Ruth Metzler-ArnoldВнешняя ссылка) когда-то была членом швейцарского федерального кабинета министров, а сегодня она занимает должность председателя Фонда швейцарской Папской Гвардии (Stiftung der Päpstlichen SchweizergardeВнешняя ссылка), задача которого состоит в финансовой поддержке гвардейцев и в реализации мер по улучшению условий их жизни и службы. Швейцарское национальное немецкоязычное общественное (негосударственное) радио SRF попросило ее рассказать подробнее о ситуации с набором новобранцев на службу в Ватикане и о том, а сколько, собственно, зарабатывает папский гвардеец?

SRF: Госпожа Метцлер-Арнольд, почему Швейцарская гвардия в Ватикане сталкивается с кадровыми проблемами?

Рут Метцлер-Арнольд (Ruth Metzler-Arnold): Швейцарская гвардия, как и прежде, обладает превосходной репутацией, причем не только в Швейцарии, но и за её пределами. Однако найти молодых, образованных людей, согласных несколько лет провести на службе у Святого Престола, сейчас очень непросто. Это связано с хорошей экономической ситуацией в стране, а также с демографической «ямой», которую переживает сейчас Швейцария. При этом имеющиеся цифры я бы не хотела рассматривать в отрыве от более широкого контекста: да, в последние годы показатели (в области рекрутирования новобранцев на службу в Гвардию) переживали спад, но были годы, когда эти цифры росли.

(swissinfo.ch)

SRF: Скандалы, связанные с сексуальными злоупотреблениями, нанесли серьёзный удар по репутации церкви. Насколько такой «подмоченный имидж» отражается на швейцарских гвардейцах?

Рут Метцлер-Арнольд (Ruth Metzler-Arnold): Разумеется, для гвардии имеют значение как позитивные события в католической церкви, так и негативные, особенно если учесть, что швейцарские гвардейцы занимаются непосредственной охраной Понтифика. Но есть и позитивные события, такие, как избрание Папой Франциска, которые были восприняты позитивно и, соответственно, бросили позитивный отсвет на швейцарских гвардейцев.

SRF: Что конкретно Ваш фонд предпринимает для того, чтобы сделать службу в рядах гвардии более привлекательной для молодёжи?

Рут Метцлер-Арнольд (Ruth Metzler-Arnold): Набор кадров не входит в цели фонда. А вот что является нашей задачей, так это улучшение условий жизни гвардейцев. В связи с этим в активе как фонда, так и самого Ватикана уже есть целый ряд мер, реализуемых или еще только претворяемых в жизнь с целью сделать службу в рядах гвардии более привлекательной и осмысленной. Решение Папы Римского разрешить гвардейцам, в частности, обзаводиться семьёй и заключать браки после пяти лет службы и вне зависимости от звания и должности, носило едва ли не решающее значение для улучшения кадровой ситуации. Раньше жениться могли только офицеры, унтер-офицеры и сержанты, и то только после 10 лет службы.

SRF: Какое финансовое значение имеет это «брачное послабление» для Вашего фонда?

Рут Метцлер-Арнольд (Ruth Metzler-Arnold): Сама по себе свадьба финансовых последствий не имеет. Последствия начинаются после того, как на горизонте показываются дети. С недавних пор фонд берет на себя оплату швейцарской школы в Риме, а это деньги относительно заметные — от 2 500 до 4 100 франков в год. С учетом очень скромного годового дохода одного гвардейца в пределах до 27 тыс. евро в год, и только после 15-летней выслуги, такие деньги могут стать очень серьезным ударом по семейному бюджету. А если в семье двое детей. И эти расходы, конечно же, являются значительной нагрузкой уже для бюджета фонда.

SRF: Какие еще формы поддержки реализует Фонд?

Рут Метцлер-Арнольд (Ruth Metzler-Arnold): Недавно мы решили взять на себя половину от суммы взносов, которые швейцарские гвардейцы в добровольном порядке перечисляют в фонд швейцарского государственного пенсионного обеспечения AHV. В этом смысле наш Фонд играет роль моста между регулярной службой гвардейцев, которая проходит в соответствии с итальянским КЗОТ, и их исторической родиной, с тем чтобы облегчить им с финансовой точки зрения реинтеграцию в Швейцарии после выхода в отставку и возвращения домой. С нашей точки зрения такая помощь способна повысить готовность молодых людей поступать на службу в гвардию.

SRF: Как вы сами уже освоились в новой должности главы Фонда Stiftung der Päpstlichen Schweizergarde, на которую вы заступили в июле 2018 года?

Рут Метцлер-Арнольд (Ruth Metzler-Arnold): Мне эта работа приносит как радость, так и удовлетворения, хотя и степень ее интенсивности очень высока. Прошлой осенью я на несколько дней отправилась в Рим, чтобы на месте познакомится с работой гвардейцев и с условиями их жизни и службы, уделив особенное внимания нуждам и заботам их семей. Такие поездки дают гораздо больше ежегодных протокольных мероприятий типа возложения венков или принесения присяги. Однако в любом случае я была очень рада возможности впервые в качестве председателя Фонда побывать на церемонии присяги. Она была и остаётся великолепным событием.

Ватиканская гвардия, состоящая из швейцарцев, была создана по распоряжению Папы Юлия II, официально отсчет ее существования ведется с 1506 года. Традиционно новые рекруты приводятся к присяге 6 мая в память о 147-ми гвардейцах, погибших, защищая Папу Клемента во время захвата и разграбления Рима войсками императора Священной Римской Империи Карла V в 1527 году. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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