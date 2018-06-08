Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 10:48 08.06.2018 - 10:48

«Le Matin» станет первой ежедневной газетой Швейцарии, полностью отказавшейся от бумаги и перешедшей на формат онлайн.

(Keystone)

Многочисленные слухи, курсировавшие в последнее время, подтвердились: швейцарский издательский холдинг «Tamedia» из Цюриха прекратит с конца июля 2018 года выпускать бумажную версию популярной франкоязычной газеты «Le Matin». Газета с августа будет выходить только в сетевом формате.

Работы лишится 41 журналист, только 10 из них найдут работу в онлайн-редакции. Для всех уволенных будет разработан социальный план, консультации относительно деталей этого плана начинаются сегодня в пятницу 8 июня в составе представителей работодателей, профсоюзов и самого концерна «Tamedia».

Решение о прощании с бумажной версией газеты было принято вчера утром в четверг. Об этом сообщил официальный представитель концерна Кристоф Циммер (Christoph Zimmer), после чего информация об этом была озвучена для всех сотрудников газеты. Он уточнил, что бумажная газета приносила убытки уже все последние 20 лет. В прошлом 2017 году печатная версия «Le Matin» принесла убытков на 6,3 млн франков, а за последние 10 лет они, нарастающим итогом, достигли суммы в 34 млн.

Несмотря на все попытки никакого приемлемого решения проблемы найти так и не удалось. Поэтому и было принято решение отказаться от бумаги и сосредоточиться на развитии газеты в сети. Создавать для неё контент будет редакция в составе 15-ти человек. Сайт lematin.chВнешняя ссылка насчитывает примерно 581 000 пользователей. По информации концерна «Tamedia» эта платформа является в рамках франкоязычной части Швейцарии одной из самых популярных и востребованных.

«В новом формате „Le Matin“ должна будет сохранить свои уникальные позиции на западе страны, предлагая читателям из всех франкоязычных кантонов актуальные, увлекательные, интересные и хорошо написанные новости с особым вниманием к контенту спортивного профиля», — уточняет «Tamedia». Тем самым «Le Matin» станет первой ежедневной газетой Швейцарии, полностью отказавшейся от бумаги и перешедшей на формат онлайн.

Будущее СМИ Швейцарские эксперты: «Газеты очень скоро вымрут» Автор: Роджер Никль (Roger Nickl) и Томас Гулль (Thomas Gull) Демократическое общество нуждается в надежных ориентирах, а рынок не всегда способен предложить их. Таково мнение швейцарских экспертов. Другие языки 1 немецкий (de) "Zeitungen werden nicht überleben"







Подготовил: Игорь Петров, SDA-ATS

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