(swissinfo.ch)

Согласно традиции, которой уже около 300 лет, каждый январь женщины в двух швейцарских деревнях заявляют свои права на власть. Этот трёхдневный фестиваль – просто развлечение, конечно, но его истоки лежат в очень важном историческом событии, и сегодня он закладывает основу для обсуждения современных гендерных проблем.

«Вся власть – женщинам!» - это закон дня, или точнее трёх дней, в коммунах Фарванген (Fahrwangen) и Майстершванден (Meisterschwanden) кантона Ааргау, и всё это - благодаря решающей роли представительниц прекрасного пола во второй Фильмергенской войне 1712 года, в которой Цюрих и Берн выступили против католических кантонов центральной Швейцарии. В то время эти две деревни находились под властью Берна, а Фарванген была лагерем протестантских войск.

Католики атаковали деревню, пока местные мужчины воевали, и легенда гласит, что командующий бернской армией отправил женщин в лес, чтобы они там пошумели, дабы обмануть врага и заставить подумать, что на помощь идёт подкрепление. Война закончилась поражением католиков.

Преданье гласит, что бернский командующий был так впечатлён боевым духом местных дам, что даровал им право три дня в году делать всё, что заблагорассудится. Эти дни называют «Девчачьим четвергом» (Meitli-Donnerstag), «Девчачьей субботой» (Meitli-Samstag) и «Девчачьим воскресеньем» (Meitli-Sonntag), и отмечают каждый год.

Охота на мужчин

В этом году в фестивале приняли участие девяносто женщин всех возрастов, чуть больше, чем год назад. Видимо, старая традиция кантона Ааргау выдержала проверку временем. «Ассоциация девчачьего воскресенья» (Meitlisonntag Verband) была основана в 1912 году, через 200 лет после Фильмергенской войны, но впервые этот обычай был упомянут официально в 1842 году.

В «Девчачий четверг» группы по 12-15 женщин направляются в первый бар в сопровождении группы барабанщиков. Они предлагают мужчинам бесплатную выпивку и приглашают потанцевать с ними перед тем, как выбрать своих «жертв». Организационный комитет заранее организует уроки танцев, чтобы обеспечить полную готовность всех участниц и участников к предстоящему мероприятию.

В заложники зачастую выбирают мужчин, которые каким-то образом способствовали сплочению деревни, например благодаря волонтёрской работе, но строгих критериев нет. Захваченного просят вступить в сделанную из пеньки сеть, а затем сначала подбрасывают на ней вверх-вниз, а потом несут на ней в следующий бар, где он выкупает свою свободу, оплатив счёт за выпивку. В «Девчачий четверг» женщины надевают маски и танцуют в барах. В фестивальные выходные дни также устраивают карнавальный парад и детский бал.

Актуальность в наши дни

Этот обычай может вызвать недоумение у сегодняшних феминисток. Почему в наш век, когда равенство полов вообще-то должно быть нормой, женщинам власть по-прежнему предоставляется только на три дня? Участницы «Ассоциации девчачьего воскресенья» говорят, что это, безусловно, так – они больше не нуждаются в том, чтобы мужчины давали им власть в их деревнях, но права женщин в целом всё ещё необходимо защищать. Местные дамы считают, что, соблюдая эту традицию, они ведут борьбу за гендерное равенство.

Президент ассоциации Приска Лаупер (Priska Lauper) верит, что этот обычай нужно сохранять, поскольку он по-настоящему уникален и прославляет сильных женщин. Её 16-летняя дочь впервые присоединилась к группе в этом году, и г-жа Лаупер надеется, что она продолжит участвовать в фестивале и в будущем. Обычай был включён в кантональный список нематериального культурного наследия, перечень живых по сей день швейцарских традиций, которые считаются заслуживающими сохранения и защиты. Цель списка – познакомить широкую публику с народными обычаями и рассказать о том, каким образом они соблюдаются.

Фестиваль заканчивается тем, что женщины символически возвращают бразды правления мужчинам, вручая им гигантский круглый плетёный хлеб, который называют «косой» (Zopf). Приска Лаупер говорит, что эта церемония – шутка чистой воды: «В воскресенье мы символически передаём власть обратно мужчинам, но они к этому относятся не слишком серьёзно. Они-то знают, кто на самом деле «в доме хозяин» - конечно, женщины!»







Подготовка русскоязычной версии: Нина Шулякова, Надежда Капоне

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