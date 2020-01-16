Город Баден постоянно вкладывает средства в благоустройство общественных пространств.

(Keystone / Gaetan Bally)

«Ваккеровская премия 2020» вручена швейцарскому городу Баден за «умное инвестирование в публичные открытые пространства». Об этом объявило Швейцарское Ведомство по охране памятников культуры и исторического наследия (Schweizer HeimatschutzВнешняя ссылка). Город постоянно вкладывает средства в благоустройство общественных пространств, даже несмотря на высокую загруженность дорог автомобильным движением.

Позитивные результаты такой градостроительной политики «является видимыми и ощутимыми на практике», — подчеркивает Schweizer Heimatschutz, и это получилось несмотря на то, что исходные позиции у города были самые неблагоприятные. Баден является по местным меркам одним из самых загруженных транспортных узлов. И как можно совместить качественные общественные пространства с сохранением роли важного транспортного «хаба»?

Особенно отмечается тщательный уход и инвестиции в развитие садово-паркового хозяйства.

(Keystone / Gaetan Bally)

По данным Ведомства по охране памятников культуры и исторического наследия, ответ на этот вопрос дает именно город Баден: сделать это можно умными инвестициями в высококачественные открытые пространства без прицела на получения прибыли.

«Приверженность города инвестиционной программе, в центре которой стоит вложение денег даже в участки и ареалы, которые не обещают быстрой прибыли, или вообще не дают никакой отдачи, является примером для развития и других населенных пунктов по всей Швейцарии», — говорится в пресс-релизе Швейцарского Ведомства по охране памятников культуры и исторического наследия.

Старый город Бадена свободен от машин. (Keystone / Gaetan Bally)

Иными словами, городские власти рассматривают город не в качестве добычи, которую надо немедленно застроить приносящими прибыль объектами, ради чего можно массово посносить здания исторической застройки, но в качестве «своего», «родного» жизненного пространства, качество которого необходимо повышать с учетом интересов пешеходов, автомобилистов, велосипедистов и просто жителей.

Разумеется, что рамочными условиями такого подхода являются федерализм, прямая демократия (выборность мэра) и финансово-налоговая автономия. Пример Швейцарии наглядно показывает, что комфортная городская среда является не только итогом работы экспертов по СНИПам, но и результатом демократической системы.

50 тыс. автомобилей в день

Город Баден, расположенный примерно между Цюрихом и Базелем, является важной транспортной развязкой, и такое положение приносит городу много выгод. С другой стороны, через него каждый день транзитом следуют до 50 тыс. автомобилей, а городская площадь Schulhausplatz на окраине старого города давно стала «невралгическим» пунктом Бадена, следствием чего был повышенный уровень дорожного шума и грязный воздух.

Что делать? Устроить тотальный «заужайзинг» в городе нельзя, потому что от этого может встать транспорт по всей северо-западной Швейцарии. Кроме того, сам город Баден, при всей своей автономии, имеет лишь ограниченное влияние на приоритеты федерального и кантонального дорожно-транспортного планирования. «Тем не менее, Баден не сдался, развив в рамках своей собственной регионально-городской идентичности понимание особенной ценности городских общественных открытых пространств».

Возвращение города пешеходам не означает тотальной войны против автомобилистов. На фото: общественное пространство, а под ним многоэтажный паркинг. (© Keystone / Gaetan Bally)

На протяжении многих последних лет город «Баден неуклонно и настойчиво инвестировал в благоустройство площадей и уличных пространств. В центре города теперь нет дорожного движения, улицы и площади «с высоким качеством режима дневного пребывания» делают его привлекательным для жизни». Особенно отмечается тщательный уход и инвестиции в развитие садово-паркового хозяйства. В итоге «Баден возвращает людям город, некогда полностью бывший по власти транзитного автодвижения».

Дальновидность политиков и ответственность граждан

Как уже упоминалось, комфортная городская среда является прямым итогом демократии и федерализма. Данный фактор в своем обосновании присуждения Ваккеровской премии Бадену Ведомство по охране памятников культуры и исторического наследия упоминает отдельно.

Что бы город стал таким, он должен обладать сначала финансово-налоговой автономией и иметь весь набор «социальных лифтов». (© Keystone / Gaetan Bally)

С его точки зрения, город смог добиться прекрасных результатов «проводя дальновидную политику, обеспечивая последовательное градостроительное планирование и имея поддержку местных избирателей, готовых выделять из городского бюджета деньги на повышение степени привлекательности городской среды. Уплотнительная застройка только тогда может быть успешной, когда взамен население получает высококачественные публичные пространства», — резюмирует Schweizer Heimatschutz.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, SDA-Keystone

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