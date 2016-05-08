Этот контент был опубликован 8 мая 2016 г. 11:00 08.05.2016 - 11:00

Искренность и аутентичность — таковы главные ценности, написанные на знаменах культового джазового фестиваля в Монтрё. Сохранить их в новом столетии и в новых условиях — такую задачу ставит перед собой Матьё Жатон. Мы поговорили с ним о программе юбилейного фестиваля, гостями которого в этом году станут такие звезды, как Нейл Янг, Ван Моррисон, Чарльз Ллойд, Карлос Сантана и великие рокеры Deep Purple, прославившие Монтрё в своей бессмертной композиции «Дым над водой».

Матьё Жатон: «Причастность к полувековой истории джазовой и популярной музыки накладывает на меня особую ответственность. Но какого-то негативного стресса я не испытываю». (Keystone)

swissinfo.ch: Вам довелось участвовать в организации праздничных программ по случаю 30-летия и 40-летия фестиваля в Монтрё. И вот теперь вам предстоит отметить его полувековой юбилей – уже в роли директора. Как вы ощущаете себя в такой ситуации?

Матьё Жатон (Mathieu Jaton): На самом деле редко какой фестиваль вообще доживает до такой даты. С Монтрё, который стал неотъемлемой частью моей жизни, слава Богу, все получилось иначе. Я работаю на фестивале вот уже 22 года. Открывая недавно пресс-конференцию (посвященную программе 50-го фестиваля, — прим. ред.) у меня просто комок в горле стоял. В 2013 году умер Клод (Нобс, основатель фестиваля, — прим. ред.).

Он часто говорил мне, с каким нетерпением он ждет 50-летия и как он предвкушает этот праздник. Сегодня его нет с нами, но, все равно, присутствие Клода ощущается очень сильно. Может быть, это все получилась из-за того, что упомянутая встреча с журналистами проходила в доме, где Клод родился, куда к нему в гости наведывались многие великие музыканты, такие, как Дэвид Боуи, и где Клод любил приготовить для них что-нибудь вкусное.

swissinfo.ch: Что касается юбилейной программы: на что бы вы порекомендовали обратить особое внимание?

М.Ж.: Сложно выделить что-то одно, но если уж если что-то называть, то я бы указал на Нейла Янга, который уже выступал у нас в 2001 году, и которого мы ожидаем и на этот раз. Для нас это очень важно. В программе также намечены концерты многих настоящих друзей и партнеров фестиваля, таких, как Ван Моррисон, Карлос Сантана, Deep Purple.



Кроме того, участие группы «Zappa plays Zappa» (концертный коллектив, созданный сыном Фр. Заппы, гитаристом-виртуозом Двизилом Заппой / Dweezil Zappa, — прим. ред.) позволит нам перебросить мостик к знаменитой композиции «Smoke on the Water», которая, как известно, была создана Deep Purple после пожара в казино города Монтрё, случившегося во время концерта как раз Фрэнка Заппы.



Среди представителей молодого поколения музыкантов отмечу группу из Глазго «Mogwai», британскую певицу Пи Джей Харви, а также электронный дуэт из Франции «Air».

swissinfo.ch: Насколько нам известно, юбилейный фестиваль откроет ни кто иной, как Чарльз Ллойд (Charles Lloyd, тенор-саксофонист из США, мастер импровизации в стиле модального джаза, — прим. ред.). А ведь он играл еще на самом первом фестивале в Монтрё в 1967 году.

М.Ж.: У нас с ним на протяжении всех этих лет сложились очень тесные отношения. Он был первым американским музыкантом (принявшим участие в фестивале в Монтрё), а потому решение предложить именно ему открыть юбилейный 50-й выпуск выглядело вполне логично.



При этом мы изначально хотели сделать что-то необычное, остановившись в итоге на формате, который мы условно назвали «Ночь открытия» с участием как Чарльза Ллойда, так и, например, Монти Александра (американского джазового пианиста, соединившего в своём творчестве американский джаз, традиционную ямайскую музыку и популярные мотивы, — прим. ред.), который сыграет программу, идентичную той, что он исполнял у нас в 1976 году, в рамках своего самого первого выступления на фестивале в Монтрё.

swissinfo.ch: Мы знаем также, что свой особый вечер организует и Куинси Джонс (Quincy Jones, великий американский музыкант, композитор, продюсер, — прим. ред.). Кто примет в нем участие?

М.Ж.: Куинси и в самом деле стал своего рода послом фестиваля. Многие годы он активно поддерживал нас, будучи вместе с Клодом Нобсом продюсером фестиваля в период с 1991 по 1993 гг. Когда Клод умер, он тут же позвонил мне и сказал: «Матьё, можете рассчитывать на меня, я намерен поддержать фестиваль также, как я делал это в прошлые годы».

Для меня было очень важно иметь возможность опереться на него в наш юбилейный год. Он приедет к нам со своим биг бэндом (руководит которым швейцарский музыкант и аранжировщик Пепе Линхард / Pepe Lienhard, — прим. ред.) и с другими гостями, которые будут исполнять стандарты Куинси Джонса. Среди них пока свое участие точно подтвердили четверо: певица Патти Остин (Patty Austin), певец и музыкант Эл Джерро (Al Jarreau), молодая австралийка Грейс (Grace Sewell) и Джон Баптист (John Baptiste), который представляет молодое поколение музыки американского юга, в частности, традиций Нового Орлеана.

swissinfo.ch: Однажды вы с Клодом Нобсом в шутку сказали, мол, да кто мы такие, всего лишь горничные в пятизвездочном отеле под названием «Montreux Jazz Festival». Однако, кроме шуток, любое мероприятие такого уровня всегда оказывается огромным организационным и логистическим вызовом. А уж когда речь идет о 50-ом юбилейном выпуске, то, наверное, степень сложности возникающих проблем вообще становится космической?

М.Ж.: Мы каждый фестиваль готовим с полной самоотдачей. Что касается меня лично, то, конечно, причастность к полувековой истории джазовой и популярной музыки накладывает особую ответственность. Но какого-то негативного стресса я при этом не испытываю. Программа у нас на сей раз очень сильная, она помогает перекинуть мостик к 50-летней истории фестиваля, многие музыканты активно и охотно нас поддерживают. Так что все будет в порядке.

swissinfo.ch: Клод Нобс требовал от членов своей команды работать, что называется, «на все сто», кроме того, он исходил из наличия у сотрудников абсолютной лояльности к фестивалю и к нему лично. А каков ваш стиль руководства?

М.Ж.: Я родом из другого поколения, нежели Клод Нобс. Фестиваль был его ребенком. Мы говорили — фестиваль, а подразумевали, разумеется, Клода Нобса! Взяв на себя задачу руководства фестивалем, я постарался, прежде всего, сохранить дух Клода, обеспечить фестивалю дальнейшую жизнь именно в том формате, в котором его задумывал и проводил Клод.



Но я — это я! Мне не хотелось бы полностью сливаться с фестивалем. Я — тот, кто думает о его будущем, и кто намерен привести Джаз в Монтрё в новое время, в новую эпоху. Кроме того, я не один, в моей команде почти 30 человек, и каждый из них отдает фестивалю все свои силы без остатка. Но, конечно, я весьма горжусь возможностью открыть второе 50-летие в истории Джазового фестиваля в Монтрё.

swissinfo.ch: Что касается второго 50-летия: что вы ожидаете от фестиваля в будущем, особенно с учетом его славной истории и его громадного творческого потенциала?

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М.Ж.: В будущее я смотрю абсолютно уверенно. Напомню, что в самом начале 21-го века, когда традиционная музыкальная индустрия попала в ситуацию экзистенциального кризиса и когда объемы продаж звуконосителей просто рухнули в преисподнюю, многие спрашивали, что станет с такими фестивалями, как наш, с учетом того, что многие артисты и музыканты, в поисках новых источников дохода, начали отворачиваться от подобных форматов, а также если учитывать, что, на самом-то деле, никаких пятизвездочных отелей у нас нет и зрителей нам размещать просто негде.

Сейчас в мире проводится много фестивалей под открытым небом, таких, как «Coachella», «Lollapalooza» или «Glastonbury». Эти форматы очень популярны, в них принимают участие выдающиеся музыканты, но мы продолжали и продолжаем делать ставку на шанс увидеть таких гигантов, как, скажем, «Muse», в небольшом зале вместимостью не больше 4 тыс. человек. Такое возможно пережить только в Монтрё и нигде больше. По моему мнению, именно это и есть будущее популярной музыки.

Большие и громкие фестивали — это прекрасно, однако ничто не мешает нам приглашать музыкантов принять участие в более камерных форматах, может быть даже для выступления в чистой акустике, в небольшом зале, который позволяет создать между зрителями и музыкантами особенно тесную и близкую связь и который дает возможность ощутить артиста на сцене как живого человека. Именно это и есть ценности, за сохранение которых борется Монтрё. Моя цель и задача — сохранить этот дух, и создать условия для возникновения на сцене настоящей магии.

Монтрё-2016: программа Девиз нынешнего 50-го Джазового фестиваля в МонтрёВнешняя ссылка: «Назад к корням». Открытие фестиваля пройдет 30 июня 2016 года, на открытии выступит Чарльз Ллойд, который выступал полвека назад в 1967 году на самом первом фестивале в Монтрё. Среди участников юбилейного фестиваля ожидают таких исполнителей, как Air, ZZ Top, Muse, Patti Smith, PJ Harvey, Neil Young, Santana, Deep Purple, Van Morrison. Конец инфобокса



Перевод на русский: Игорь Петров

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