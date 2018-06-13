Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 14:15 13.06.2018 - 14:15

Art Basel 20 июня 1989 года: активисты прогуливаются по выставочным площадкам под девизом «Голая правда о движениях Базеля». (Keystone)

Выставка Art Basel, которая открывается завтра, в основном касается рынка искусств: это идеальное место для продажи и покупки произведений искусства, а значит и для покупателей и продавцов, но сами художники в лучшем случае выступают в ролях второго плана. Но так было не всегда.



Впервые Art Basel провели в 1970 году. Создание такой площадки было гениальной идеей группы галеристов, пожелавших объединить большинство художников самого разного направления и арт-агентов в тогдашнем расширяющемся мире и рынке искусств.

Успех последовал незамедлительно. Уже в 1976 году количество галерей, получивших право иметь на выставке свой стенд, достигло предела, сохраняющегося и по сей день: тогда их было 300, в этом году 291. В 2017 году Art Basel с его выставочной площадью в 27 тыс кв метров посетили 95 тыс человек.

Но по мере того, как Art Basel становился все более похожим на «прожектор коммерческого искусства», параллельно с главной выставкой начали также расцветать другие площадки, предлагавшие новые перспективы для молодых художников, для галерей и устроителей перформансов. LISTEВнешняя ссылка, созданная в 1995 году группой тогдашних молодых галеристов (сегодня она занимается в частности такими авторами, как Петер Кильхман и Ева Презенхубер из Цюриха), занимает промышленные площади в здании Werkraum WarteckВнешняя ссылка. Через пару лет (1997) они заключили партнерство с традиционным местным частным банком - E. Gutzwiller & Cie.

Старая пивоварня стала культурным пространством Werkraum Warteck, очень дорогим для города Базель.

(Daniel Spehr/LISTE)

Неудивительно, что для самых восторженных последователей искусств LISTE вскоре стал зарекомендовавшим себя местом, практически дополнением Art Basel. Совсем недавно, в 2005 году, группа независимых арт-дилеров представила VOLTA - Базельскую художественную ярмарку для новых международных позиций. Ее основатели заявляют о своей цели так: «обеспечить платформу для международных галерей, выходящих за рамки интересов молодой LISTE и Art Basel, тяжеловеса на рынке искусств».

Проехав от Art Basel пару остановок на трамвае, вы окажетесь в Музее изобразительных искусств города (Kunstmuseum). У него есть ответ для тех, кто ищет полную противоположность коммерциализации главной художественной выставки Базеля. Музей только что открыл выставку «Черная мадонна» Тистера ГейтсаВнешняя ссылка (Theaster Gates), общественного активиста-перформансиста-урбаниста-планировщика из Чикаго, чье искусство имеет высокие устремления, такие как улучшение бедных кварталов или создание архива афро-американской культурной истории. То, что вы можете здесь увидеть и пережить, - это всё то, чего нет на Art Basel.

«Unlimited»

Но вернемся на ярмарку. Здесь представлен широкий спектр работ, которые являются слишком большими, слишком концептуальными или слишком далекими от классического современного искусства. Для этих крупномасштабных скульптур, видеопроекций, живых выступлений и картин, Art Basel создал пространство «Unlimited»Внешняя ссылка (куратором был Джанни Йетцер, арт-директор музея Hirshhorn при Смитсоновском институте).

«Unlimited» - неограниченное пространство для грандиозных инсталляций, скульптур и картин. (Courtesy Art Basel)

Размеры выставок и объем продаж сделали так, что Art Basel выглядит как большой открытый рынок, запутанное и подавляющее сопоставление произведений искусства без видимого пространства для размышлений или обмена мнениями и позициями между галеристами, музейщиками, художниками и общественностью. Art Basel, несмотря на его публичный характер, зависит от престижа и эксклюзивности, которые могут предложить только избранная группа близких к искусству людей и законодателей моды.

Площадки

Art Basel показывает несколько конкретных специализированных площадок: «Разговоры» («Conversations»Внешняя ссылка) заполняют дискуссионный пробел тем, что здесь художники, коллекционеры и кураторы участвуют в открытых дебатах. Программа «Особенность» («Feature»Внешняя ссылка) – это проекты известных художников прошлого и настоящего, которые курируют галеристы. Секция «Заявления» («Statements»Внешняя ссылка) представляют «сольные» проекты новых художников, конкурирующих за Премию в области искусства компании Baloise: этот страховой гигант приобретает работы победителей, а затем жертвует их в различные европейские художественные учреждения.

В рамках программы «Parcours» немецкий художник Томас Шрутт выставляет в одной из церквей Базеля серию работ «Животные».

(Courtesy Art Basel)

Площадка «Прогулки» («Parcours»)Внешняя ссылка, как и обещает название, позволит увидеть Базель глазами современных художников. Обширна и ночная программа, заканчивается она, как правило, вечеринками и клубами. И, наконец, «Издание» («Edition»Внешняя ссылка) - это место, где можно найти книги современных художников ведущих издательств, множество специализированных изданий и редких публикаций. Ах да, и фильмы! У Art Basel есть недельная программа экспериментальных фильмов, ее куратор Макса Цоллер (Maxa Zoller).

Но есть почти всем, что выставляется или показывается на Art Basel, есть ценник: так как прежде всего ярмарка искусств, а на ярмарках продают и покупают...

«Ода забвению» Луизы Буржуа - это иллюстрированная книга с 35 композициями (30 коллажей и 5 литографий). Было сделано только 25 экземпляров, один из которых представлена в программе Art Basel «Editions». (Courtesy Art Basel)



Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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