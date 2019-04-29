Депутаты большой палаты швейцарского парламента, Национального совета, хотят инициировать углубленную проверку деятельности федеральной прокуратуры и федеральных надзорных органов, в связи, в частности, с «непрозрачными» контактами главного швейцарского прокурора Михаэля Лаубера (Мichael Lauber, на фото) с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
Депутат Национального совета от бернской организации партии социал-демократов Маттиас Эбишер (Matthias AebischerВнешняя ссылка) направил на прошлой неделе в адрес Парламентского комитета по правовым вопросам письменный запрос с требованием рассмотреть целесообразность всеобъемлющей проверки деятельности федеральной прокуратуры (BA) и органа, осуществляющего надзор за ней (AB-BAВнешняя ссылка).
«Речи идет о том, чтобы после семи лет работы независимой федеральной прокуратуры посмотреть, что работает, а что нет», — подчеркивает М. Эбишер. Председатель Парламентского комитета по правовым вопросам Пирмин Швандер (Pirmin SchwanderВнешняя ссылка) поддерживает эту просьбу и намерен обсудить этот вопрос на одном из ближайших заседаний комитета. «Мы должны тщательного проанализировать структуры федеральной прокуратуры и порядок ее деятельности», — указывает этот политик от кантона Швиц (Швейцарская народная партия / SVP).
Дисциплинарное дело
Ханс-Петер Устер (Hanspeter UsterВнешняя ссылка), председатель органа, осуществляющего надзор за прокуратурой (AB-BA), так считает, что настала пора углубленной проверки ведомства Михаэля Лаубера, предупреждая однако о недопустимости подчинения этой независимой в настоящее время структуры какому-либо федеральному министерству, так как «в прошлом такой порядок ее деятельности себя не оправдал».
Более того, Х.-П. Устер потребовал выделить «в распоряжение его мини-ведомства больше средств, поскольку сейчас надзор за деятельностью прокуратуры производится группой аудиторов на добровольной основе, плюс им помогает одна секретарша, работающая на ставку в 80%».
На прошлой неделе Ханс-Петер Устер открыто критиковал в средствах массовой информации «неформальные и непрозрачные контакты главы федеральной прокуратуры Михаэля Лаубера с лицами, в отношении которых прокуратурой открыто следственное дело, в частности, с председателем ФИФА Дж. Инфантино».
В течение следующих двух недель надзорный орган должен принять решение о целесообразности запуска в отношении М. Лаубера дисциплинарного дела в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением государственным служащим возложенных на него обязанностей непосредственных должностных обязанностей.
На прошедших выходных в информационной передаче Samstagsrundschau, выходящей на первом канале швейцарского национального общественного телевидения SRF 1 М. Лаубер призналсяВнешняя ссылка в проведении им незапротоколированных консультаций с Дж. Инфантино. Однако к разрядке ситуации вокруг главного прокурора страны это не привело. Напротив, еще слышнее, чем раньше, стали раздаваться прямые призывы к отставке.
Роланд Бюхель (Roland BüchelВнешняя ссылка), например, депутат от консервативной Швейцарской народной партии (SVP) и знаток ситуации вокруг ФИФА, считает, что выступление М. Лаубера было «совершенно неубедительным. Просто так взять и забыть такой контакт, как утверждает господин Лаубер, просто невозможно. И если он быстро и прозрачно не расскажет, где, когда и зачем он встречался с Дж. Инфантино, то тогда он, в моих глазах, станет просто неизбираемым». Точно такое же мнение распространяется и в кругах, ранее склонных поддерживать М. Лаубера.
Уточним, что в своём выступлении по телевидению М. Лаубер признался в третьей, тайной встрече с руководством ФИФА, указав однако, что он «не может вспомнить место и тему встречи». При этом М. Лаубер решительно отвергает утверждения о том, что он сознательно умолчал об этой встрече, просто она была настолько «рутинной», что и вспоминать тут не о чем. Со своей стороны он задался вопросом, а почему именно сейчас под вопрос ставится его служебное соответствие. «Я не лгу. Я говорю только то, что знаю. Кроме того, на момент встречи Дж. Инфантино не был объектом следствия со стороны прокуратуры».
Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.