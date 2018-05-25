Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 11:00 25.05.2018 - 11:00

Прямая демократия и народ? Да они там, только дай им волю, такого наголосуют! Не так ли? Но, наверное, все дело в том, что эксперты часто не в состоянии донести до людей сложные темы простыми словами. В Швейцарии эта проблема давно уже находится на повестке дня и тут уже успели собрать некоторый опыт, как позитивный, так и негативный.

Прямая демократия — вещь непростая. Нередко на суд народа выносятся вопросы, в которых с трудом разбираются сами эксперты. Так имеет ли смысл «нагружать» такими проблемами избирателей, которые, порой, вообще не имеют никакой квалификации в данной области? За примерами далеко ходить не надо.

В частности, 10 июня 2018 года, народ Швейцарии проголосует по так называемой инициативе «О живых деньгах». У нас есть подробное досье по этому, и другим вопросам, вынесенным на суд народа, ознакомиться с ним можно по ссылкеВнешняя ссылка. Но опять же, вопрос остаётся: способен ли избиратель квалифицированно разобраться в этой теме?

На самом деле, ничего уж такого сложного в инициативе «О живых деньгах» нет. Речь идёт, по сути, если совсем просто, о превращении всех коммерческих банков в филиалы ЦБ. Такая система уже в истории существовала в одной стране, которой уже нет на карте мира, и называлась она СССР. Именно там идея авторов законопроекта «О живых деньгах» изначально была осуществлена в полном объёме — и все знают, чем это кончилось.

И вроде бы теперь совершенно понятно, как надо было бы голосовать 10 числа на референдуме. Но в Швейцарии массовая публика вряд ли знакома с печальной историей советской финансовой системы. Для неё следует найти другие наглядные символы, которые, с одной стороны, научно-адекватно и политически нейтрально отражали бы суть дела, а с другой — были бы понятны и тому, кто не обладает Нобелевской премией по экономике. Возможно ли все эти требования свести к единому знаменателю?

Фабио Канеч (Fabio Canetg), докторант Института экономики при Университете г. Берн, полагает, что можно. Он уже довольно долгое время занимается вопросами монетарной политики вообще и инициативой «О живых деньгах» в частности. Перед собой он поставил именно эту амбициозную цель: рассказать об этом законопроекте политически нейтрально (ссылки на опыт СССР, конечно же, мы это прекрасно понимаем, нейтральными не являются), по содержанию адекватно, но при этом так, чтобы это было понятно среднему гражданину.

Разработав свою особую «презентацию», он совершает теперь турне по Швейцарии и разъясняет всем желающим, что же это такое, народная законодательная инициатива «О живых деньгах»?

Neuer Inhalt Horizontal Line