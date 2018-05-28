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Видео В Швейцарии взорвали старую телевышку

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На прошлой неделе в кантоне Во методом точечного подрыва была успешно снесена «La Barillette», морально устарелая приёмо-передающая вышка коммуникационного концерна «Swisscom». 

Для того, чтобы «одолеть» металлическую конструкцию 60-летнего возраста весом в 97 тонн потребовались 8 кг взрывчатки. До 1958 года антенна стояла в городе Соттен (Sottens) в кантоне Во, затем ее переместили в город Ля Дол (La Dôle) в регионе Водуазской Юры. 

Аппаратура, смонтированная на вышке, обеспечивала устойчивый приём в регионе аналоговых телевизионных программ и радиопередач в диапазоне УКВ. В прошлом 2017 году Swisscom перешёл на технологии нового поколения и принял решение демонтировать старую вышку (SDA-ATS/swissinfo.ch).

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