Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 6:00 28.05.2018 - 06:00

На прошлой неделе в кантоне Во методом точечного подрыва была успешно снесена «La Barillette», морально устарелая приёмо-передающая вышка коммуникационного концерна «Swisscom».

Для того, чтобы «одолеть» металлическую конструкцию 60-летнего возраста весом в 97 тонн потребовались 8 кг взрывчатки. До 1958 года антенна стояла в городе Соттен (Sottens) в кантоне Во, затем ее переместили в город Ля Дол (La Dôle) в регионе Водуазской Юры.

Аппаратура, смонтированная на вышке, обеспечивала устойчивый приём в регионе аналоговых телевизионных программ и радиопередач в диапазоне УКВ. В прошлом 2017 году Swisscom перешёл на технологии нового поколения и принял решение демонтировать старую вышку (SDA-ATS/swissinfo.ch).

Neuer Inhalt Horizontal Line