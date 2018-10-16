Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 9:00 16.10.2018 - 09:00

Концепция движения владельцев мини-домов зародилась в Америке, но сейчас она набирает популярность и в Швейцарии, прежде всего потому, что с малыми жилыми форматами здесь связывают экологические аспекты, а также, что играет немаловажную роль, финансовую доступность. Но просто купить или построить такой микро-дом недостаточно: в альпийской стране с развитой бюрократией еще нужно получить разрешение на его установку и эксплуатацию.

Новая мода пришла в Швейцарию из США: сторонниками движения Tiny House Movement («Маленькие уютные домики»), являются все те, кто предпочитает пусть и более скромный, но при этом куда более свободный образ жизни. Считается, что мини-домик не только дешевле, но еще и наносит окружающей среде гораздо меньший вред. Готовы ли швейцарцы «вписаться» в его ограниченное пространство?

Швейцарское общественное телевидение SRF побывало в гостях у семейной пары Конни и Сандро Хубера (Conny и Sandro Huber) в деревне Аффельтранген (Affeltrangen) в кантоне Тургау. Их новый домик стоимостью около 70 000 швейцарских франков (70, 5 тыс. долларов, около 4,5 млн рублей или 2 млн гривен) только что прибыл на будущее место своего расположения. Общая площадь домика составляет всего 27 кв. метров. «Спальня» напоминает полати, расположенные над кухней под самой крышей, выпрямиться в ней в полный рост невозможно.

«Но ты же не спишь стоя, правильно? Нужно просто привыкнуть», — бодро говорит Конни Хубер. На взгляд Сандро, такой дом лучше, чем тот же автокемпер (жилое помещение на базе микроавтобуса), потому что он все-таки дает куда больший простор для того, чтобы оборудовать его и обставлять по своему вкусу. Но вот их миниатюрный дом на колёсах построен. Осталось самая малая проблема — припарковать его, только где?

Стефан Шайдеггер (Stephan Scheidegger) из Федерального ведомства по территориально-пространственному планированию и развитию (Bundesamt für RaumentwicklungВнешняя ссылка) говорит, что даже дому на колёсах все равно требуется разрешение. «Вне жилых районов у этих крошечных домов появится много проблем», — предупреждает он.

А тем временем в местечке Тальхайм-ан-дер-Тур (Thalheim an der Thur) в кантоне Цюрих Фиона Байер (Fiona Bayer) собственными руками строит свой собственным «маленький уютный домик». Она является председателем достаточно молодой ассоциации «Kleinwohnformen SchweizВнешняя ссылка» («Малые жилищные формы Швейцарии»), в которую входят собственников мини-домов и те, кому в целом нравится идея таких домов. Ассоциация была создана для борьбы за создания единого процесса выдачи регистрации таким зданий и их «прописки» в соответствующих правоустанавливающих документах, включая земельный кадастр.

Из информации, размещённой на ее веб-сайте, можно узнать, что, оказывается, чётких законодательных норм и правил, регулирующих порядок регистрации таких форм жилья, на муниципальном уровне в Швейцарии пока нет. Каждый случай рассматривается индивидуально. Фиона Байер, например, начала строить свой дом в ноябре 2016 года, а завершить строительство она надеется к 2020 году.

Она говорит, что такой «дом даст мне финансовую свободу, я смогу меньше работать и больше времени посвящать досугу и интересным делам. Я также смогу переехать вместе с домом, если захочу, и в этом есть смысл с точки зрения защиты окружающей среды, которая не будет подвергаться дополнительным нагрузкам, как этой бывает, когда людям приходится постоянно ездить домом и работой. К тому же на строительство этого дома слишком уж много стройматериалов и не требуется».

(SRF/swissinfo.ch, перевод: Людмила Клот)

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