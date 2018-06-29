Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 7:30 29.06.2018 - 07:30

В деревне Шельтен проживает только 36 человек, тем не менее, именно она является «малой родиной» для еще почти трёх тысяч швейцарцев, разбросанных судьбой по всему миру. Как же так могло получиться? Взгляд в историю.

Швейцария — страна, построенная на принципах федерализма. Общины/муниципалитеты/коммуны, низовые элементы всего здания швейцарской государственности, обладают самыми широкими правами автономии. К этим правам принадлежит и право предоставлять гражданство. Ведь в Швейцарии человек является гражданином именно сначала какой-то отдельной общины, и только в силу этого он — гражданин Швейцарии в целом.

Многие бедные деревни Швейцарии в свое время активно торговали паспортами, как сегодня это делают какое-нибудь островные офшоры, с целью немного подправить свой бюджет. Среди таких деревень была и немецкоязычная деревня ШельтенВнешняя ссылка, расположенная в регионе Бернской Юры в окружении франкоговорящих регионов. Внимание журналистов она недавно привлекла внезапно открывшимся интересным фактом. Оказывается, здесь перед самой Первой мировой войной здесь было зарегистрировано и натурализовано непривычно большое число иностранцев. Причина была проста: паспортами община Шельтен торговала только потому, что иных источников пополнения бюджета у нее тогда просто не было.

Как говорят архивы, примерно в 1913 году многие семьи иностранцев, живших и работавших в то время в Швейцарии, официально покупали себе в Шельтене швейцарские паспорта по цене 300 франков на семью. Вырученные деньги шли на поддержку беднейших членов общины. Йозеф Штольц (Josef Stolz), деревенский хроникёр, говорит, что процедура натурализации была тогда быстрой и неформальной. Историк Эрве де Век (Hervé de Weck) говорит, что в обмен на относительно небольшие деньги «новые швейцарцы» покупали себе спасение от призыва на фронт и от гибели в германских или французских окопах.

Сегодня Шельтен обязан рассылать по почте своим «иностранным гражданам» брошюры и формуляры по всем федеральным и кантональным голосованиям и референдумам, что каждый раз проделывает в общинном бюджете прореху по меньшей мере в 350 франков, которые приходится тратить на одни только марки. Увы, бюллетени для голосований возвращаются обратно заполненными только в очень редких случаях, так что деревня Шельтен, наверное, отличается, возможно, еще и рекордно низкой по стране явкой граждан на избирательные участки, что неудивительно, ведь подавляющее их большинство проживает на ПМЖ за рубежом (SRF/swissinfo.ch).



Neuer Inhalt Horizontal Line