Этот контент был опубликован 11 октября 2016 г. 11:00 11.10.2016 - 11:00

Многие фотографы мечтают провести фотосессию с супермоделями, а вот Конраду Люстенбергеру свою мечту в жизнь воплотить удалось, правда модели у него и мычат, и даже иногда телятся (SRF/swissinfo.ch).

В Швейцарии живут сотни тысяч коров, при этом в стране есть всего только два фотографа, профессионально специализирующихся на фотосъемке этих на самом деле весьма грациозных животных. «Как корова на льду»: к моделям Конрада Люстенбергера (Konrad Lustenberger) из кантона Швиц это не относится никоим образом.



В год он создает портреты примерно трёхсот коров. Зачем это вообще нужно, спросите вы? Действительно, зачем? На самом деле, все достаточно просто: для проведения профессиональных фотосессий с коровами его обычно нанимают фермеры, которым нужны качественные изображения их буренок для целей маркетинга и рекламы.

Конрад Люстенбергегр тоже был когда-то фермером. Сейчас он неполный лень трудится в компании, производящий корма для нужд животноводства, а остаток времени он посвящает фотографированию коров. Работа эта в буквальном смысле довольно пыльная, она требует сил и терпения, но зато такая деятельность позволяет ему возможность путешествовать по всей Швейцарии.

И надо сказать, что услуги его весьма востребованы, поскольку качественные снимки коров, фотогенично жующих сочную зеленую траву на альпийских пастбищах, требуются не только в области туризма. Они также очень нужны животноводам и селекционерам.

Neuer Inhalt Horizontal Line