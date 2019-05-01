Последние 20 лет в Японии особенно популярны выполненные в стилистике японских рисунков манга истории, речь в которых идет о любовных отношениях между мужчинами. Интересно, что сочиняются, рисуются и читаются такие истории прежде всего... молодыми женщинами и девушками.

А недавно такие манга, ставшие уже даже отдельным литературным жанром и получившие отдельное родовое название «яой» / yaoi, были открыты и швейцарскими девушками-подростками. Для них это не только популярный «пикантный» сюжет, но и повод еще раз обсудить актуальные вопросы сексуальности.

Книжный магазин Tanigama в Лозанне, специализирующийся на продаже комиксов в стиле манга и других видов японской рисованной продукции, жанру «yaoi» посвятил целый раздел. Заглядывают сюда в основном молодые девушки. Интересно, что такие издания, изображающие, например, гомосексуальные отношения между мужчинами, среди самих гомосексуалистов популярностью совершенно не пользуются.

Наверное, это связано с тем, что данный жанр был придуман женщинами для женщин, ведь изначально читательницы обращались к яой из-за разочарования рисунками в жанре манга (поджанр «сёдзё»), которые изображали женщин чрезмерно покорными и ко всему готовыми.

Швейцарское общественное франкоязычное телевидение RTS встретилось с молодыми швейцарскими поклонницами «яой», например, с 13-летней Люсиль, которая находит «такие рисунки симпатичными, потому что они учат непредвзятому отношению к другим людям, и к тому, что вы не можете делать за них их собственный выбор».

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