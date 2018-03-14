Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 16:23 14.03.2018 - 16:23

Его компьютерный голос был известен всему миру. В центре его научных исследований находились вопросы, связанные с началом вселенной, с так называемым Большим взрывом, а также с черными дырами. Последний, наверное, универсальный гений нашей планеты, британский физик Стивен Хокинг, умер вчера в Кембридже в возрасте 76 лет. Швейцарию он тоже своим вниманием не обошел (SRF/swissinfo.ch).

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Несмотря на тяжелое заболевание, Стивен Хокинг постоянно выезжал за пределы Великобритании в зарубежные поездки. В Швейцарии он побывал 4 сентября 1987 года. В рамках симпозиума, прошедшего в Высшей технической школе Цюриха на тему «Происхождение вселенной», он получил награду в качестве почетного куратора швейцарского фонда, занимающегося изучением болезни, сковавшей и самого Стивена Хокинга.

Речь идет о боковом (латеральном) амиотрофическом склерозе (болезнь Лу Ге́рига / Lou Gehrig’s disease) — медленно прогрессирующем, неизлечимом дегенеративном заболевании центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Материал об этом визите выпустило в эфир швейцарское общественное телевидение в передаче «Menschen, Technik, Wissenschaft» («Люди, техника, наука», см. видеосюжет).

Несколько дней спустя газета «Neue Zürcher Zeitung» написала: «Разговор и встреча с ним очень напоминали научно-фантастический роман. Многое из того, что он имел сказать, было уже запрограммированно заранее, однако ответы на неожиданные вопросы растягивались на довольно-таки значительное время. Кто-то из присутствующих отметил извинительно, что многие из этих вопросов могут показаться ученому недалекими, поскольку его собеседник не очень компетентен в обсуждаемой области. В ответ на это с присущей ему иронией Хокинг ответил: «Таковым может считаться подавляющее большинство человечества». Способность к иронии и самоиронии великий ученый сохранил до самого своего последнего дня жизни.

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