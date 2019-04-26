Знакомьтесь — Руди Эберле (Ruedi Eberle), новый министр финансов кантона Аппенцелль-Внутренний (Appenzell Innerrhoden). Вместе с женой и тремя детьми он живет на территории местного гольф-клуба «Golfplatz Gonten», будучи одновременно его управляющим.

В юности он почти каждое лето проводил в горах на пастбищах. Ему очень нравилась традиция, которая на местном диалекте называется Schellenschütteln («Потрясти колокольчиком»). «Это такая традиция, которая обычно тесно связана со свадебными обрядами нашего региона. Молодые парни вешают себе на спину коровьи колокольчики и начинают ими „трясти“. Так вот я в один прекрасный день, точнее, вечер, и познакомился со своей будущей супругой», — рассказывает Руди Эберле.

Сегодня ему 51 год, он представляет местное отделение Швейцарской народной партии (SVP). «Я получил диплом агронома и потом работал в качестве зоотехника. Мой тесть владел полем для гольфа и я потом унаследовал от него этот бизнес». От осеменителя коров — к политической деятельности. «В 2003 году я избрался в кантональный парламент»

На народном сборе в 2018 году Руди Эберле был избран министром финансов кантона.

(Keystone)

Представляя интересы сословия мелкого ремесленничества и предпринимательства «он часто обращал на себя внимания точными и острыми словами и критическими замечаниями», как написала о нём газета «Ostschweiz». В парламенте он берет на себя председательство в Комитете по делам экономики (Staatswirtschaftliche Kommission) — эта должность обеспечила ему почет и уважение окружающих.

Затем на народном сборе в прошлом 2018 году он был избран министром финансов кантона (на местном диалекте Säckelmeister или дословно «хозяин государственной мошны»). «Типичный житель Апенцелля — это человек консервативный, но при этом открытый миру. Он усерден и аккуратен в труде, но при этом всегда сдержанно относится к чему-то совсем уж новому. Мои черты характера все эти особенности описывают довольно точно. Именно поэтому я и ощущаю себя здесь, как дома, пусть родом я совсем из другого региона страны».

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