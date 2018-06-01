Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 7:00 01.06.2018 - 07:00

В России пройдет Чемпионат мира по футболу, тень на который бросают возможная коррупция в ФИФА и политический курс Владимира Путина, с которым, курсом, согласны далеко не все. Каково в этой ситуации мнение швейцарских болельщиков?

Футбол и политика оказываются неразделимо связанными между собой. Отделить радости спорта от дефицитов политической системы почти невозможно. В последние дни нас тоже занимал этот вопрос, в связи с чем мы начали собирать разные мнения, с тем чтобы получить объёмную картинку царящих в швейцарском обществе настроений.

Футбольное первенство станет для Владимира Путина трибуной для саморекламы. Швейцарские министры не должны играть в эти игры, ехать в гости в Россию на футбол им нельзя. Швейцарская же сборная прекрасно подготовлена к сражениям на полях новеньких стадионов, и она должна показать все, что она способна, никакого бойкота чемпионата мира быть не должно.

Такого мнения придерживается Даниэль Экманн (Daniel Eckmann), партнер консалтинговой компании «Клаус-Метцлер-Экманн-Шпильманн», куратор образовательных программ Университета Берна, в прошлом — заместитель генерального директора швейцарского общественного медийного холдинга SRG SSR (здесь текст его колонки).

«Я желаю этой стране пережить свою „летнюю футбольную сказку“. Хочу надеяться, что, говоря с гостями из западных стран, россияне поймут, что Запад им не враг и что к ним в Европе относятся с симпатией». Так думает Ульрих Шмид, профессор русской и советской истории Университета Санкт-Галлена. Его интервью с мыслями о том, чем живёт современное российское общество накануне ЧМ по футболу, о проблеме хулиганства на стадионах, о санкциях и о том, кто станет чемпионом мира в этом году, можно прочитать по ссылке.

Председатель партии швейцарских «Зелёных» Регула Ритц (Regula Rytz) считает, что швейцарский федеральный президент Ален Берсе не должен ездить в Россию (на игры мирового футбольного кубка). Ока указывает на то, что политика российского президента Владимира Путина ставит под угрозу права человека, права меньшинств, а также права (политической) оппозиции (подробности здесь).

А вот депутат от партии швейцарских демохристиан (CVP) Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-Schneiter) говорит, что «она очень рада тому обстоятельству, что швейцарские футболисты принимают участие в играх чемпионата. И я рада также тому, что члены нашего правительства посетят эти игры. Спорт по природе своей играет роль моста между народами, и было бы неверно бойкотировать (чемпионат) по политическим причинам».

Таким образом, как и положено настоящей журналистике, мы отображаем все разнообразие мнений в обществе, не становясь на чью-то сторону. И тем не менее, чего-то здесь явно не хватало, но чего? И потом мы поняли, чего — голоса народа. Каково у вас настроение и будете ли вы смотреть матчи ЧМ со спокойной совестью? С таким вопросом мы обратились к бернцам.



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