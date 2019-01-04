Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 9:00

Световые фестивали и инсталляции, устраиваемые для туристов, показали свою действенность в качестве эффективного маркетингового инструмента.

Начиная с 2013 года устроители светового фестиваля Zauberwald LenzerheideВнешняя ссылка на юго-западе Швейцарии в кантоне Граубюнден напряжённо работали, добившись превращения этого события в комбинированный фестиваль, застрагивающий зрение, слух (музыка) и вкусовые рецепторы (кулинарные изыски). В последний раз этот фестиваль смог привлечь к себе 45 тыс. гостей, что стало новым рекордом.

В Женеве аналогичным по притягательности событием стал фестиваль Geneva Lux FestivalВнешняя ссылка (проходит с 29 ноября по 13 января). В этом году гостям этого праздника света будут представлены 25 световых инсталляций, приглашающие зрителей еще раз открыть для себя Город Кальвина с неожиданной стороны.

Начиная с 2017 года знаменитый термальный курорт Бад Рагац (Bad Ragaz) проводит фестиваль светаВнешняя ссылка, который длится целых шесть месяцев. Сначала он проводился только в расположенном неподалёку знаменитом ущелье Тамина (Tamina-Schlucht), но этой зимой в программу фестиваля был включён и сам город.

Сделано это было, на самом деле, не от хорошей жизни: за последние годы некогда всемирно-знаменитый бальнеологический курорт в Швейцарии регистрировал стабильный спад числа приезжающих туристов. Световой же фестиваль должен помочь увеличить количество ночёвок в отелях и представить город и его окрестности в буквальном смысле в «новом свете».

(RTS, swissinfo.ch / подготовка русскоязычной версии: Игорь Петров).



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