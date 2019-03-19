Международная выставка автомобилей в Женеве (Geneva International Motor ShowВнешняя ссылка) впервые состоялась в 1905 году. К нашему времени она превратилась в ежегодное событие, которое традиционно проходит в марте в выставочном комплексе Palexpo. Мы побывали на 89-м автосалоне, проходившем с 7 по 17 марта.

Здесь было представлено около ста новых моделей автомобилей. Среди новых участников – компания Aurus из Москвы, которая привезла в Женеву лимузин и седан представительского класса «для глав государств». Экспонаты на выставке роскошные, но публика на нее собирается самая демократичная, цена на билет сравнима в Швейцарии с походом в кино.

Опрос показал, что 80% посетителей автосалона имеют работу, находясь в возрасте от 19 до 64 лет, а 25% из них намерены приобрести до 2020 года новый автомобиль. Всего на выставке достижений международного автопрома побывали за 10 дней 602 тыс. человек – солидный результат, пусть в прошлом году этот показатель был на 9% выше.

Несмотря на то, что организаторы в своем пресс-релизе выразили «громадную удовлетворение» от качества мероприятия и в связи с вниманием гостей, многие эксперты предлагают им в будущем расширить чисто автомобильный горизонт мероприятия, представляя на выставке достижения в иных сферах общественной мобильности, включая общественный транспорт или, к примеру, БПЛА (дроны).

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