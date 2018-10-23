Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 20:52 23.10.2018 - 20:52

Аномально жаркое лето и тёплая осень привели к опасному снижению уровня воды в швейцарских озёрах и реках. Особенно наглядно это можно продемонстрировать на примере знаменитого Рейнского водопада недалеко от швейцарского Шаффхаузена. Там, где обычно ревёт поток, сегодня осталось только камни и растёт вялая трава (SRF/swissinfo.ch).

Прекрасная, почти летняя погода стала в эти дни в Швейцарии поводом для походов в горы или путешествий к таким природным достопримечательностям, как, например, Рейнский водопад. Аномально жаркое лето и тёплая осень привели к опасному снижению уровня воды в швейцарских озёрах и реках, и теперь прогулочные суда могут необычно близко подплывать к водопаду, не опасаясь попасть под удар водных масс.

Однако в целом опасное снижение уровня воды в реках является сейчас в Швейцарии причиной скорее озабоченности, чем радости. Например, речные суда-сухогрузы на Рейне между городами Штайн-ам-Райн (Stein am Rhein, кантон Шаффхаузен) и Диссенхофен (Diessenhofen, кантон Тургау) должны были бы, завершив навигацию, вернуться на свои верфи в порты приписки, однако воды для них в реке сейчас недостаточно и они, имея относительно глубокую осадку, оказались в прямом смысле на мели.

На Рейне в районе Базеля, в порту которого обрабатываются 12% от всего объёма швейцарского экспорта, грузовые суда пока могут совершать рейсы, однако ниже по течению, в Германии в районе города Кобленц река обмелела настолько, что ее нынешняя пропускная способность лишает любое судоходство какого-либо коммерческого смысла.

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