Швейцария сохраняла нейтралитет во время Второй мировой войны, тем не менее, планы на случай агрессии либо с севера, из Германии, либо с юга, из Италии, у нее были. Как всякая обороняющаяся страна Швейцария стремилась не придвинуть войска к границе, как она это делала еще во время Первой мировой, но, наоборот, вывести свою армию из-под возможного внезапного удара и запрятать ее глубоко в горах, под защиту своих естественных союзников.

Музей Festung Fürigen Открыт для посещения с апреля по октябрьВнешняя ссылка, каждые субботу-воскресенье, с 11 до 17 часов. Особенной популярностью бункер пользуется у иностранцев и у швейцарских школьников, для которых организуют групповые экскурсии. Как доехать: на поезде до станции Stansstadt или на автомобиле. Стоимость посещения музея — всего 5 франков для взрослых. На месте можно купить в качестве сувениров швейцарский шоколад и печенье из военного пайка. Конец инфобокса

С этой целью в Швейцарии была создана целая сеть подземных и горных долговременных огневых точек, позиций и сооружений, в просторечье называемых бункерами. Одним из таких ДОТов был бункер «Фюриген», сооруженный в горе Бюргенберг. Он позволял простреливать насквозь всё Люцернское озеро. Этот бункер был не один, в его окрестностях было сооружено как минимум еще два десятка родственных сооружений, скрытых в горных скальных породах, что делало их практически неуязвимыми для артиллерии противника. Даже бетонобойные противобункерные боеприпасы перед лицом альпийских твердынь были бы бессильны.

Форт «ФюригенВнешняя ссылка» сооружался в период с 1941 по 1942 годы. Рассчитанный на сотню военнослужащих трехуровневый бункер с помещениями, соединенными тоннелями, относился числу самых крупных, имея стратегическое значение во всей системе горной обороны. В бункере было предусмотрено 52 спальных места для 80 солдат гарнизона и еще 13 мест — для командно-офицерского состава. А вот душ и лазарет были одни на всех. В бункере была сооружена и кухня, где, впрочем, особых разносолов не готовили — основу рациона военнослужащих составляли консервы.



Внутри бункера летом и зимой поддерживалась постоянная температура около +10-12 градусов Цельсия. Здесь было довольно влажно, отопления не было. После завершения военных действий в Европе бункеры постепенно снимали с армейского вооружения, оставшиеся использовались для проведения учебных мероприятий. Конкретно ДОТ «Фюриген» был выведен из армейского подчинения в 1987 году, после чего он попал в ведение кантона. В 1991 году тяжелые двери бункера открылись для всех желающих: на его территории создали современный интерактивный музей, посвященный, главным образом, событиям Второй мировой войны.​​​​​​​

Стратегия «Швейцарский редут»

Напомним, что Швейцария была мирным и нейтральным островом в Европе, по большей части находившейся под контролем гитлеровской Германии и муссолиниевской Италии. Стратегия «Швейцарский редут» (Schweizer ReduitВнешняя ссылка) носила ярко выраженный оборонительный характер, качественно отличаясь, например, от мероприятий по оперативному прикрытию, призванных обычно стать «страховочной мерой» в рамках подготовки стратегического наступления и соответствующего развёртывания войск. Швейцария же не собиралась ни на кого нападать, поэтому она сделала ставку на горные массивы, в которых с 1940 по 1945 годы было сооружено порядка 21 тыс. подземных бункеровВнешняя ссылка и иных объектов оборонной инфраструктуры!

Дипломатия Накануне 22 июня швейцарский посол сообщает из Швеции Сегодня мы впервые на русском языке публикуем этот исторический документ. Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 18:49

Кроме того, все эти объекты минировались, более того, заминированы и подготовленными к подрыву были и многие швейцарские мосты, особенно в так называемой «зоне предполья», которая простиралась от Боденского озера до первых отрогов Альп в регионе Люцерна. Многие из этих мостов окончательно были разминированы буквально недавно. Предполагалось, что армия вторжения противника, пройдя предполье и уже понеся потери, упрется в неприступные горы и в устроенные в них системы оборонительных сооружений, в которых их будет ожидать свежая швейцарская армия.

Придумал такую стратегию Анри ГизанВнешняя ссылка, назначенный на должность главнокомандующего швейцарскими вооруженными силами решением парламента 30 августа 1939 года, то есть уже после подписания Пакта Риббентропа-Молотова и еще до нападения Германии на Польшу. На этой должности он оставался шесть лет. Должность главнокомандующего вооруженными силами в Конфедерации вводится только в военное время, в мирное же время оперативное руководство армией осуществляет так называемый «шеф армии» (Chef der Armee — CdAВнешняя ссылка) в звании корпусного генерала, политическое же руководство военным строительством осуществляет гражданский министр обороны, с недавних пор к тому же еще и женщинаВнешняя ссылка.







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