Инженер по обслуживанию технической инфраструктуры Тони Эйлерт (Toni Eilert, 57) является «старожилом» на горе Юнгфрауйох. Порталу swissinfo.ch Тони любезно позволил сопроводить себя и посмотреть, в чем же конкретно состоит его работа.
Видео Хозяин снежной горы рассказывает
Инженер по обслуживанию технической инфраструктуры Тони Эйлерт (Toni Eilert, 57) является «старожилом» на горе Юнгфрауйох. Порталу swissinfo.ch Тони любезно позволил сопроводить себя и посмотреть, в чем же конкретно состоит его работа.