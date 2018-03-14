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Видео Хозяин снежной горы рассказывает

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Инженер по обслуживанию технической инфраструктуры Тони Эйлерт (Toni Eilert, 57) является «старожилом» на горе Юнгфрауйох. Порталу swissinfo.ch Тони любезно позволил сопроводить себя и посмотреть, в чем же конкретно состоит его работа.

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