Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 10:45 03.10.2018 - 10:45

В Швейцарии Шарль Азнавур жил, начиная с 1972 года, решение же переехать в нейтральную страну было связано не только с желанием избежать излишнего внимания к своей персоне со стороны французских налоговых органов.

«Швейцария для меня — это самое настоящее убежище», — заявил как-то шансонье в эксклюзивном интервью порталу швейцарского иновещания swissinfo.ch. в 2011 году, напомнив, что столетие назад его семья именно в Швейцарии нашла убежище и спасение от геноцида армян в Турции.

«Швейцария является убежищем во всех смыслах. Здесь всё тише, скромнее, даже красный светофор, прежде, чем стать зелёным, размышляет гораздо дольше и тщательнее, чем в других странах. Это страна, которую я очень люблю и уважаю. Мои дети уже давно стали гражданами Швейцарии», — рассказал певец в 2011 году в эксклюзивном интервью порталу швейцарского иновещания swissinfo.ch, отвечая на вопросы журналиста портала Бернара Лешо (Bernard Léchot).

«Сам же я не стал получать паспорта Конфедерации из соображений верности. Франция дала моим родителям возможность вести нормальную жизнь, вырастить детей. Предать всё это я просто не мог. И это при том, что Францию я покинул, будучи просто в ярости. Эта страна нанесла мне огромное оскорбление. Я был жертвой суда Линча».

Шарль Азнавур во время торжественной церемонии открытия мемориала «Светильники памяти» (Lichter der Erinnerung / Réverbères de la mémoire) в апреле 2017 года в Женеве. (swissinfo.ch)

В Швейцарию Шарль Азнавур вместе со своей семьёй переехал в 1972 году. Их первым пристанищем стал кантон Вале. Затем «Клан Азнавуров» (Aznavour-Block), как их назвала газета Tribüne de Genève, перебрался в кантон Женева. В 2012 году певец переселился в общину Сан-Сульпис (Saint-Sulpice) в кантоне Во, также на побережье Женевского озера.

Посол Армении в Швейцарии

Свое последнее общественное выступление Шарль Азнавур провел в апреле прошлого года, когда в апреле 2017 года принял участие в качестве посла Армении в Швейцарии и при ООН участие в торжественной церемонии открытия мемориала «Светильники памяти», призванного напоминать о столетней годовщине армянской трагедии в Турции. Этот памятник, при этом, должен был еще стать и напоминанием о сотнях швейцарских граждан, принявших тогда участие в спасении жертв геноцида.

Как певец оценил монумент? «Я нахожу его прекрасным. Он выглядит скорее по-швейцарски, чем по-армянски, пусть даже его архитектором стал молодой армянин. Это не военный памятник, это просто прекрасное место, что-то вроде барселонской Рамблы, улицы, на которой, того и гляди, встретишь любовь всей своей жизни», — рассказал он в 2011 году в интервью порталу swissinfo.ch. Напомним, что реализация этого проекта проходила в условиях жёсткого политического давления, оказывавшегося Турцией. Просматривается ли тема армянского геноцида и в его песнях?

«Скажем так, речь идет скорее об осознании фундаментального страдания, связанного с жизнью как таковой. Именно это осознание и позволило мне стать ближе к людям, все равно к каким, потому боль, страдания, способны ощущать все, и армяне, и испанцы, и евреи, и граждане стран Чёрной Африки. Мне как-то попались стихи армянских женщин, без подписи, анонимные, и эти тексты были очень близки моей поэтической манере», — рассказал он в интервью порталу swissinfo.ch.

Геноцид армян Мемориал «Светильники памяти» установили в Женеве Автор: Людмила Клот Открытие в Женеве мемориала жертв геноцида армян работы скульптора Мелика Оганяна поставило точку в десятилетнем политическом споре.

В том интервью 2011 года Шарль Азнавур рассказал также о том, что он «только что написал песню о Катастрофе, о Холокосте. Но это оказалась любовная песня. Почему? Потому что однажды я встретил человека, который свою будущую жену впервые увидел именно в концентрационном лагере. Именно в этом жутком месте он и нашёл свою любовь. Об этом и идет речь в моей песне». Шарль Азнавур тонко чувствовал публику, что помогало ему всякий раз налаживать с ней очень близкий контакт.

«С моей публикой я регулярно встречаюсь и за пределами сцены, потому что в магазин за покупками я хожу сам, у меня нет охранников, я веду нормальную, позитивно окрашенную жизнь. Я говорю на нескольких языках, что помогает мне поддерживать контакты с людьми самого разного происхождения. Чем ближе артист к публике, с которой он общается и в повседневной жизни, тем легче ему писать песни о ней, и для неё!»

Внешний контент Emmenez moi de Charles Aznavour Cadet Rousselle : émission du 04 avril 1972 | ORTF

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