Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 12:59 17.03.2018 - 12:59

На проходящих в России президентских выборах работают почти 500 наблюдателей от ОБСЕ, в том числе и представители Швейцарии в лице депутата швейцарского федерального парламента от партии социалистов Маргрет Кинер Неллен (Margret Kiener Nellen). Накануне ее отъезда в Россию мы поговорили с ней о том, что она думает о своей миссии и о предстоящих выборах.

К числу швейцарских профессиональных выборных наблюдателей она принадлежит, начиная с 2013 года. День выборов швейцарский парламентарий проведет на юге страны в Волгограде, посетить ей предстоит почти полтора десятка избирательных участков.

Переизбрание Владимира Путина можно считать делом решенным. И тем не менее, указывает М. Кинер Неллен, контроль за соблюдением выборных процедур осуществлять надо. «Если бы у меня было ощущение опасности стать инструментом в руках правительства Путина, стремящегося представить эти выборы в качестве абсолютно демократической процедуры, то я бы изначально не согласилась становиться наблюдателем на выборах».

Почти шесть десятков наблюдателей от ОБСЕ были направлены в Россию уже в феврале 2018 года. Их цель была — осуществлять мониторинг предвыборной кампании и анализировать освещение электоральной тематики в СМИ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осуществляет наблюдение за выборами в России начиная с 1996 года.

Права человека Швейцарские депутаты будут наблюдателями в России Автор: Русская редакция SWI Swissinfo Швейцарские депутаты Маргрет Кинер Неллен и Никлаус-Самуэль Гуггер будут наблюдателями на президентских выборах в России.

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