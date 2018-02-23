Этот контент был опубликован 23 февраля 2018 г. 18:12 23.02.2018 - 18:12

Они убирают, готовят и ухаживают за детьми. Их работа — непрестижна и мало оплачиваемая, они обречены жить в постоянном страхе. Нелегалы в Швейцарии: это только одна из множества таких историй…

Перед вами история женщины из Эквадора по имени Нелли Валенсия, которая приехала в Швейцарию и нелегально работала в качестве домашней прислуги. В 1999 году, в период, когда Эквадор переживал экономический кризис, тысячи людей уехали из этой страны. Среди них была и Нелли. В 2001 году она обнаружила, что к трем ее сыновьям (12, 7 и 2 лет) плохо относятся в приемной семье в Кито и она забрала их в Швейцарию.



В 2003 году ее однажды задержала полиция, и после этого случая Нелли Валенсия подала ходатайство о легализации своего положения. Власти кантона Во сделали вывод, что ее случай соответствует всем критериям, а потому он был передан ими на рассмотрение федеральных органов власти в Берне, которые и должны были принять окончательное решение по ее вопросу.



Но для начала Нелли Валенсия получила постановление о необходимости покинуть страну. Она не сдалась, наоборот, решила при помощи «Протестантского социального центра» («Protestantische Sozialzentrum» — «CSP») в кантоне Во обжаловать это требование.



В 2010 году Федеральное ведомство миграции (BFM) постановило рассмотреть ее дело еще раз. Семья Нелли Валенсии получила разрешение на пребывание «по гуманитарным причинам», которое выдается только в особых случаях. По некоторым оценкам, в качестве домашней прислуги в Швейцарии работает около 40 тысяч человек без разрешения на пребывание и на работу, 90% из них — женщины.



Патриция Ислас (Patricia Islas) и Томас Керн (Тhomas Kern), swissinfo.ch

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