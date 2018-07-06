2014 год. «Ни о чем не жалей!»

2008 год. «В деловые поездки тоже всегда надо брать резинку».

2006 год. «Почему-то всем очевидно, что тут без средств индивидуальной защиты не обойтись»!

2005 год. Правила безопасного секса: 1. Проникновение только в презервативе. 2. Сперма и кровь не должны попадать в рот.

1993 год. «Моему бывшему я верность не хранила. Но презервативу — всегда!»

1990 год. «У Анны СПИД. Кто бросит в нее первый камень?»

кампания против СПИДа

Швейцарская кампания против СПИД считается образцом точно спланированной и грамотно продвинутой в народе просветительской кампании. Хочешь наслаждаться? Безусловно! Но на ком лежит вся ответственность? Тоже на тебе! Недавно в свет вышла монография, которая рассказывает и показывает, как швейцарцев учили заниматься правильным сексом.

Считается, что швейцарцы и швейцарки — в определенном смысле застенчивы и немного скованны там, где речь идет о чувственных и эротических делах. В каком-то смысле это действительно так, однако ровно 30 лет назад, начиная, с очевидным запозданием, национальную кампанию по борьбе со СПИДом, власти страны и эксперты отбросили ложный стыд — и на словах, и на плакатах!

Разъясняя самым широким слоям населения, какого рода риски ведут к заражению вирусом ВИЧ, они не стали стесняться, понимая, что на кону стоит не много не мало здоровье нации. Точно такой же курс в Швейцарии выбрали в борьбе с наркоманией. В итоге этот «двойной удар» привел к тому, что доля заражений ВИЧ, произошедших после использования «грязных» игл, серьезно сократилась.

Сформулированные же в ходе кампании «Стоп СПИД» правила безопасного секса, равно как и сам этот слоган и логотип, стали затем образцом для подобных же кампаний во многих других странах мира.

«Надень резинку»

Начиная кампанию, впервые в швейцарской истории власти послали буквально в каждую квартиру страны по информационной брошюре. В общественных местах развесили плакаты, на которых говорилось о таких сферах риска, как проституция и наркомания, и о таких средствах предохранения, как презервативы.

Девизы вроде «Не трахаться без резинки!» буквально передавались из уст в уста — настолько непривычно и шокирующе было прочесть их на плакатах наружной рекламы. Не «пожалели» авторы концепции просветительской кампании даже героиню детского швейцарского эпоса девочку Хайди, которая заявляла на одном из таких плакатов, держа перед зрителем надетый на палец презерватив: «Без него? Без меня?»

В рекламной кампании участвовали и очень известные в Швейцарии люди, например, умерший в прошлом году рок-певец Поло Хофер (Polo Hofer). Композиция с прилипчивым припевом «Пошел налево — надень резинку» классикой рок-н-ролла не стала, но свою просветительскую роль она сыграла безусловно. В 1987 году эта песня неделями не выходила из хит-парадов и была продана больше 10 тыс. раз.

(2) Chanson du chanteur Polo Hofer, Stop Sida

Швейцарский прагматизм

Вышедшая недавно монография Константина Зейбта (Constantin Seibt) объединяет на своих страницах материалы по самым разным аспектам той уже легендарной кампании, отдельные элементы которой нередко подвергались критике и провоцировали бурные дебаты.

Понятно, что такого рода кампании невозможны без солидного «административного ресурса», и это при том, что авторам концепции приходилось порой преодолевать немалое сопротивление, например, со стороны тогдашнего министра внутренних дел (курирует в Швейцарии здравоохранение) Флавио Котти (Flavio Cotti). В итоге победил, словам Константина Зейбта, знаменитый швейцарский прагматизм.

Константин Зейбт / Constantin Seibt, «Позитивный диагноз. СПИД в Швейцарии» («Positiv. Aids in der Schweiz»), Издательство «Echtzeit Verlag», 2018 г.

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