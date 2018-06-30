Во время праздника Gansabhauet в день Святого Мартина в г. Сурзее (кантон Люцерн), ноябрь 2017 года.

Голосование по вопросу о запрете паранджи в кантоне Гларус на общенародном сходе в мае 2017 года.

Schweizweite Bräuche fotografiert von einem Flüchtling

Саси Субраманьам бежал от войны на Шри-Ланке, оказался в Швейцарии, здесь он учился на фотографа, защитив по завершении обучения дипломную работу на тему «Швейцарские обычаи». В ее основе находится серия фотопортретов, созданных в разных уголках страны во время местных традиционных празднеств и торжеств.

Саси СубраманьямВнешняя ссылка работал журналистом и военным репортёром на Шри-Ланке, прежде чем он был вынужден бежать в 2008 году и приехал в Швейцарию. Власти вместе с женой определили его на жительство в кантон Гларус, где до сих пор живёт и работает. «Культура и народные ритуалы, если честно, меня никогда не интересовали. Я не знаю обычаев даже своего собственного народа, я всегда был просто одержим политикой», — рассказал Саси Субраманьам порталу SWI swissinfo.

В 2010 году он получил запрос от издательства: не сможет ли он добавить несколько фотографий в альбом о традициях и обычаях кантона ГларусВнешняя ссылка? В это время он уже работал внештатным фотографом для некоторых региональных газет. Неожиданно он стал замечать, что ему нравится наблюдать за людьми, их нравами и обычаями через объектив камеры. «Это помогло сблизиться с этим странным, чужим для меня миром».

Сами ритуалы и праздники его интересуют в последнюю очередь. Куда важнее для него мелкие на первый взгляд детали и подробности, а также поиск подходящего композиционного решения, итогом которого, в идеале, должен быть снимок, на котором наилучшим образом сочетаются выражения лиц людей, игра света и тени и т.д. «Больше всего мне нравится фотографировать детей, которые всегда так восторженны и которые относятся к народным праздникам очень серьёзно», — говорит Саси Субраманьам.

Фотографии: Саси Субраманьам, обработка фотографий, текст: Эстер Унтерфингер, перевод и подготовка: Надежда Капоне.​​​​​​​



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