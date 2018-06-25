Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 9:00 25.06.2018 - 09:00

Чем теплее становится погода в Швейцарии, тем больше девочек-подростков начинает носить чрезмерно короткие шорты, и ладно бы просто на улице, а то ведь и отправляясь в школу. Кому-то это не нравится, кто-то этого не замечает, некоторые образовательные учреждения пытаются на это реагировать. А между тем в стране начались дебаты: насколько короткими могут и должны быть шорты в школе?

Руководство гимназии Oberaargau в Лангентале (кантон Берн) выпустило памятку с рекомендациями насчет того, как надо одеваться в жаркие месяцы —но касались они только девушек. В памятке наглядно, при помощи изображений показано, что в соответствии с новым дресс-кодом, при посещении девушкой школы ее шорты не должны быть чрезмерно короткими. От излишне открытых декольте тоже было рекомендовано отказаться.

При этом учащиеся мужского пола никаких подобных «наказов» не получили. Несогласные с этой мерой обвинили школьное руководство в «сексизме» и «дискриминации». С тех пор в швейцарских СМИ обсуждается следующий вопрос: какой смысл несут подобные предписания в школе? Что приемлемо, а что совсем не лезет ни в какие ворота? Журналист портала swissinfo.ch прогулялся по улицам Цюриха и поговорил с прохожими на тему о том, «правильно ли, что девушкам указывают, что им носить и что нет»?

Перевод и подготовка: Надежда Капоне, swissinfo.ch.

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