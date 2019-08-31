Фотографии в этой галерее взяты из фотоальбома, составленного на основе снимков из архива цюрихской фотостудии Gaechter + Clahsen. Все снимки созданы по заказу знаменитой цюрихской парикмахерской House of Hair and Beauty,Внешняя ссылка существующей с 1929 года и принадлежащей фирме Elsässer&Cie AG.

Самые старые фотографии этого альбома датированы 1970-ми годами, последние были сделаны уже в 1990-х годах. Студией Gaechter + Clahsen владела супружеская пара, которая регулярно снабжала первых женщин цюрихского высшего общества информацией об основных тенденциях и направлениях в мире причесок того времени.

Между студией Gaechter + Clahsen и компанией Elsässer возник своего рода взаимовыгодный симбиоз: сначала начинающие модели, приехавшие покорять Цюрих, делали себе новейшую стрижку и самый актуальный макияж, а затем плавно перемещались под софиты заслуженного фотоателье. Портретные фотографии с примерами причесок создавались для клиентуры, относящейся, как тогда говорили, к буржуазии, высшему свету, у членов которого не было проблем с деньгами и было желание если и платить, то только за лучшее.

Фотогалерея Фотография и мода: роман длиной в столетие Издательство «Condé-Nast» открыло фотоархивы. Теперь можно посмотреть, как менялись за последние сто лет мода и взгляд на нее фотографов. Автор: Gaby Ochsenbein, Людмила Клот

Фотографы дуэта Gaechter + Clahsen тоже были представителями поколения, придерживавшегося похожих взглядов: если делать что-то, то только на высшем уровне. Для них ремесло фотографа было занятием, требовавшим развитых технических навыков, тщательности и точности, причем в центре у них всегда стоял только клиент и никто больше. Настоящими же художниками здесь были вовсе не они — нет, ими были волшебники-стилисты!

Понимание красоты

Коллекция подобных фотографий — это своего рода машина времени. То, что мы видим на этих снимках, это взгляд назад, на ушедшую эпоху, но понимаем мы это не сразу, мы, как говорится, «доходим» постепенно, ориентируясь на волосы, препарированные по «последней» на тот момент моде — волнистые, подрезанные «лесенкой», окрашенные или филированные. Именно они всегда играют главную роль, они — безусловный центр каждой композиции.

То, что мы носим у себя на голове — это и щит, ограждающий нас от внешнего мира, это и то, что интегральным составным элементом входит в концепцию индивидуальной красоты. Своей прической мы демонстрируем наши эстетические, а то и политические, предпочтения, подчеркиваем наше понимание гармонии и совершенства. За длинными прядями можно спрятаться, короткой стрижкой можно подчеркнуть свой дерзкий характер и даже возбудить сексуальное влечение. А еще внешний вид волос во все времена считался одним из важнейших показателей состояния здоровья их хозяина.

Название фотоальбома, из которого позаимствованы эти фотографии («Fünf Finger Föhn FrisurВнешняя ссылка» / «Пять Пальцев Прекрасная Причёска»), остается маленькой загадкой. Фотографии Петера Гехтера (Peter Gaechter, род. 1939) и Беттины Клазен (Bettina Clahsen, род. 1941) сопровождаются текстами цюрихского искусствоведа Йорга Шеллера (Jörg SchellerВнешняя ссылка). Презентация фотоальбома состоится 4 сентября в новых помещениях издательства Edition Patrick FreyВнешняя ссылка в Цюрихе.

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