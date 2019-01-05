Горнолыжный спорт — эта главная гордость и любовь Швейцарии. При этом любой горнолыжный центр представляет собой сложный спортивно-технический комплекс, строительство и эксплуатация которого опираются на научно-обоснованные нормы и правила. Люди, которые в разгар сезона ухаживают за альпийскими склонами, с тем чтобы любителям лыжного спорта было максимально комфортно кататься, делают очень важную, но зачастую остающуюся незаметной работу.

Наша сегодняшняя галерея посвящена именно этим людям. Ведь они работают на склонах не только каждый день, но и каждую ночь. В горнолыжном регионе Эльм (Elm) что в кантоне Гларус на плечах Вернера Фрайтага (Werner Freitag) и его коллег лежит очень серьёзная ответственность. Ведь от того, насколько качественно они выполнят свою работу, зависит настроение туристов, а порой их жизнь и здоровье (вспомним трагедию Михаэля Шумахера).

Систематический подход

Любые горнолыжные трассы и склоны требуют систематического, научно-спланированного ухода. Подготовка трасс к зимнему сезону начинается задолго до наступления холодов. Летом и осенью, если это необходимо, проводятся разного строительные и даже взрывные работы. Их цель: улучшение рельефа и обеспечение безопасности, а также очистка и подготовке трасс.

Туризм В Швейцарии заработал самый крутой подъемник мира В Центральной Швейцарии заработал самый крутой подъемник мира, связывающий регион «Хинтере Шлаттли» (община Швиц) с лыжным курортом Штус (Stoos). Этот контент был опубликован 18 декабря 2017 г. 9:57

Тогда же ремонтируются защитные ограждения и сооружаются новые. С началом горнолыжного сезона, когда на трассы и склоны ложится устойчивый снежный покров, работы по подготовке и содержанию трасс сводятся главным образом к обеспечению равномерного снежного покрова и соблюдению мер безопасности. Именно этому и отдаёт все свои силы команда Вернера Фрайтага.

Сейчас на швейцарских горных трассах высокий сезон, день воистину год кормит, а потому свободного времени у них почти нет. Работа идет без выходных. Каждую ночь необходимо заново проложить, разметить и «утоптать» 44 километра лыжных трасс. В противном случае на следующий день любители зимних видов спорта просто не смогут кататься на лыжах по местным склонам.

В команду Вернера Фрайтага входят пять сотрудников трассовой службы. Если прогноз обещает снегопад, то на склоны они выходят часа в три ночи. Если снегопада не обещают, то на склонах они уже сразу после закрытия трасс в 6 часов вечера. «Но качество трасс будет куда лучше, если все-таки дать склонам отдохнуть в течение пяти-шести часов», — объясняет опытный знаток Вернер Фрайтаг. «Снег тогда осядет, станет более шероховатым, как тут говорят, «удобным». Точные метеорологические прогнозы очень важны для их работы.

Вверх и вниз по крутым горкам

Вернер Фрайтаг любит то, что он делает. Ему нравятся тишина и безмолвие в горах, привлекает непосредственный контакт с природой. Мониторинг трасс, а также маневрирование на огромных снегоуборочных машинах по крутым склонам требуют умения и наивысшей концентрации.

Здешнюю местность он знает наизусть. «Я должен уметь ориентироваться тут буквально с закрытыми глазами, ведь иногда видимость тут настолько плоха, что не помогают даже сильные фары и я не могу разглядеть даже ближайших опорных мачт подъёмника».

Когда сезон заканчивается, участники команды Вернера Фрайтага работают на стройке. А как насчет возможности все-таки взять отпуск? Особо долго они не раздумывают: «Для нас самый замечательный отпуск — это по-настоящему длинные выходные. Их мы себе еще можем позволить. Ну а потом — стройка зовёт!»