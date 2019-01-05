Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Фотогалерея Долгая ночь работников трассовой службы в Альпах

Vier Pistenbullis nebeneinander in Garagen die erleuchtet sind.

Гигантские снегоуборочные и снегоукладочные машины выводят из гаражей еще ночью. Одна такая единица техники стоит до 500 тыс. франков.

Fünf Männer in dicker Winterbekleidung stehen in der Garage

Небольшая «планерка», во время которой быстро обсуждается, кто на какой трассе будет работать. Обсуждаются и другие вопросы: всё ли спокойно сегодня или есть какие-то опасности? Каков прогноз — штиль или ветер, снег или без осадков?

Dichter Schneefall vie Pistenfahrzeuge fahren in verschiedene Richtungen.

Снегоуборочные машины разъезжаются по склонам.

Ein rotes Pistenfahrzeug am Berg

Склоны здесь очень крутые, поэтому работать на них без страховки нельзя. Для обеспечения устойчивости техники применяют простые, но надежные методы и способы...

Die Halterung an der die Fahrzeuge gesichert sind. Nahaufnahme

...например вот такой трос, прикрепленный к лебедке снегохода, а сам трос в свою очередь закреплен на крюке, вбитом в скалу.

Nacht, der Pistenbulli erleuchtet den Schnee

Один на один с природой во вселенском белом безмолвии! Даже работа двигателей, кажется, не в состоянии нарушить горную тишину.

Ein einsamer Skiliftmast in bläulichem Dämmerlicht

Забрезжил рассвет.

Talfahrt des Pistebulli, im Hintergrund geht die Sonne auf.

Последний рейс вниз в долину.

Werner Freitag am Steuer

Вернер Фрайтаг сосредоточенно управляет дорогим и огромным транспортным средством, прокладывая путь сквозь густой туман.

Nahaufnahme durch Fensterscheibe auf den Schneerechen

Снегоуборочный нож, смонтированный на снегоходе, достигает в ширину 5,5 метров.

Schneekanonen im Nebel

Снега достаточно! Снежные пушки не нужны.

Mitten auf der Piste redet der Pistenbullifahrer mit einem Mann

По дороге можно перекинуться парой слов с владельцем отеля, который рано утром на санках доставляет на свою кухню новую партию продуктов питания.

Nahaufnahme des Tankstozen

На использование снегоуборочной техники уходят от 10 до 15 тыс. франков в день. В эту сумму входит заработная плата сотрудникам трассовой службы, а также расходы на топливо и амортизацию подвижного состава.

Wieder in der Garage parkiert, Türe steht halbpffen

После почти 6-часовой работы техника возвращается в гараж.

Die Männer im Kreis am gedeckten Früstückstisch

Ну, а теперь завтрак!

Reportage über einen Pstenpräparierer in der Nacht

Горнолыжный спорт — эта главная гордость и любовь Швейцарии. При этом любой горнолыжный центр представляет собой сложный спортивно-технический комплекс, строительство и эксплуатация которого опираются на научно-обоснованные нормы и правила. Люди, которые в разгар сезона ухаживают за альпийскими склонами, с тем чтобы любителям лыжного спорта было максимально комфортно кататься, делают очень важную, но зачастую остающуюся незаметной работу.

Наша сегодняшняя галерея посвящена именно этим людям. Ведь они работают на склонах не только каждый день, но и каждую ночь. В горнолыжном регионе Эльм (Elm) что в кантоне Гларус на плечах Вернера Фрайтага (Werner Freitag) и его коллег лежит очень серьёзная ответственность. Ведь от того, насколько качественно они выполнят свою работу, зависит настроение туристов, а порой их жизнь и здоровье (вспомним трагедию Михаэля Шумахера).

Систематический подход

Любые горнолыжные трассы и склоны требуют систематического, научно-спланированного ухода. Подготовка трасс к зимнему сезону начинается задолго до наступления холодов. Летом и осенью, если это необходимо, проводятся разного строительные и даже взрывные работы. Их цель: улучшение рельефа и обеспечение безопасности, а также очистка и подготовке трасс. 

Туризм В Швейцарии заработал самый крутой подъемник мира

В Центральной Швейцарии заработал самый крутой подъемник мира, связывающий регион «Хинтере Шлаттли» (община Швиц) с лыжным курортом Штус (Stoos).

Этот контент был опубликован 18 декабря 2017 г. 9:57

Тогда же ремонтируются защитные ограждения и сооружаются новые. С началом горнолыжного сезона, когда на трассы и склоны ложится устойчивый снежный покров, работы по подготовке и содержанию трасс сводятся главным образом к обеспечению равномерного снежного покрова и соблюдению мер безопасности. Именно этому и отдаёт все свои силы команда Вернера Фрайтага.

Сейчас на швейцарских горных трассах высокий сезон, день воистину год кормит, а потому свободного времени у них почти нет. Работа идет без выходных. Каждую ночь необходимо заново проложить, разметить и «утоптать» 44 километра лыжных трасс. В противном случае на следующий день любители зимних видов спорта просто не смогут кататься на лыжах по местным склонам.

В команду Вернера Фрайтага входят пять сотрудников трассовой службы. Если прогноз обещает снегопад, то на склоны они выходят часа в три ночи. Если снегопада не обещают, то на склонах они уже сразу после закрытия трасс в 6 часов вечера. «Но качество трасс будет куда лучше, если все-таки дать склонам отдохнуть в течение пяти-шести часов», — объясняет опытный знаток Вернер Фрайтаг. «Снег тогда осядет, станет более шероховатым, как тут говорят, «удобным». Точные метеорологические прогнозы очень важны для их работы.

Вверх и вниз по крутым горкам

Вернер Фрайтаг любит то, что он делает. Ему нравятся тишина и безмолвие в горах, привлекает непосредственный контакт с природой. Мониторинг трасс, а также маневрирование на огромных снегоуборочных машинах по крутым склонам требуют умения и наивысшей концентрации. 

Здешнюю местность он знает наизусть. «Я должен уметь ориентироваться тут буквально с закрытыми глазами, ведь иногда видимость тут настолько плоха, что не помогают даже сильные фары и я не могу разглядеть даже ближайших опорных мачт подъёмника».

Когда сезон заканчивается, участники команды Вернера Фрайтага работают на стройке. А как насчет возможности все-таки взять отпуск? Особо долго они не раздумывают: «Для нас самый замечательный отпуск — это по-настоящему длинные выходные. Их мы себе еще можем позволить. Ну а потом — стройка зовёт!»