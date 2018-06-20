«Весёленькой расцветки» центр для беженцев на улице Лёйченбахштрассе (Leutschenbachstrasse) в г. Орликон (Oerlikon) под Цюрихом.

Вход в центр для беженцев «KU Köniz» в г. Кёниц, кантон Берн.

галерея фотографий центров для беженцев в Швейцарии

Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 9:40 20.06.2018 - 09:40

Сегодня в мире количество насильственно перемещённых лицВнешняя ссылка достигло рекордных 65,6 млн. человек — это результат многочисленных локальных войн и вооружённых конфликтов, а также стихийных бедствий и антропогенных катастроф. Фотограф Ивен Женеве (Yvain Genevay) решил посмотреть и запечатлеть, как выглядят временные Центры размещения беженцев, попадающих в Швейцарию.

В Швейцарии просители убежища могут оставаться на протяжении времени, необходимого властям для того, чтобы рассмотреть их досье и принять решение по их дальнейшей судьбе. На первые три месяца с момента подачи ходатайства о предоставлении статуса беженца просителей убежища селят в Центрах для приёма и временного проживания.

По данным швейцарского Государственного Секретариата по миграции (SEM) по состоянию на конец 2017 года в Швейцарии было подано 18 088 ходатайств о предоставлении статуса убежища, 6 360 человек этот статус получили. Каждый проситель убежища, прибывающий в Швейцарию, получает вид на жительство категории «N». Такой документ означает, что он подал прошение и теперь дожидается результата.

Что видят просители убежища, впервые попадая в Швейцарию? Фотограф Ивен Женеве решил взглянуть их глазами на временные пристанища тех, кто не по своей воле был вынужден покинуть родину. Таким пристанищем для них может стать даже самое неожиданное здание, начиная с бункеров-бомбоубежищ системы гражданской обороны и заканчивая небольшими отелями высоко в горах и бывшими армейскими казармами.



Беженец или проситель убежища? Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подразделяет вынужденных мигрантов и прочих перемещённых лиц на следующие категории: Беженец Лица, которые в смысле определения Женевской Конвенции о статусе беженцев ООН 1951 года и её специального Протокола и в силу обоснованных опасений могут стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определённой социальной группе, сексуальной ориентации или политических взглядов. Эти лица находятся вне страны своей гражданской принадлежности и не могут пользоваться защитой этой страны или не желают пользоваться такой защитой вследствие таких опасений, или, не имея определённого гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не могут или не желают вернуться в неё вследствие таких опасений. Проситель убежища Просители убежища утверждают, что они покинули свою родину по тем же причинам, что и беженцы, но по их просьбе о предоставлении статуса беженца пока еще не было вынесено окончательного решения в стране, в которой они подали соответствующие ходатайства. Внутренне перемещённые лица (ВПЛ) Люди, вынужденные внезапно и массово покинуть места своего постоянного проживания в результате вооружённого конфликта, внутренней розни, систематических нарушений прав человека либо стихийных бедствий и находящиеся на территории собственной страны. Лица без гражданства Люди, не являющиеся гражданами какого-либо государства. Состояние без гражданства возникает чаще всего при выходе из гражданства или исключении из него. Лица без гражданства подчиняются законам страны пребывания, где им выдаётся вид на жительство; на них распространяется национальный режим (с некоторыми ограничениями). Отсутствие гражданства часто становится результатом дискриминации. Не имеющий документов человек может быть лишён доступа к таким государственным услугам, как здравоохранение и образование. Сложности могут возникнуть и на рынке труда.

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