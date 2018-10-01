Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 8:00 01.10.2018 - 08:00

На референдуме 23 сентября 2018 года народ кантона Санкт-Галлен проголосовал за запрет ношения любых одежд, закрывающих лицо. Что думают об этом швейцарцы на улице? Наш видео-опрос.

В кантоне Санкт-Галлен большинством в 67,0% народом одобрен закон, запрещающий ношение в общественном пространстве любых одежд, закрывающих лицо. В абсолютных цифрах за запрет отдали свои голоса 73 830 избирателей, против только 36 948 граждан. В кантоне подчёркивают, что это касается любых видов одежд, скрывающих лицо, будь то «униформа» футбольных хулиганов, радикальных, левых и правых, политических активистов или исламский никаб.

Многие считают, однако, что этот запрет был принят именно с оглядкой на «исламский фактор», хотя не меньшая доля населения кантона убеждена, что речь идет о проблеме, которой не существует, ведь массового ношения никаба в Санкт-Галлене объективно не наблюдается. Этот субъект федерации – второй кантон в Швейцарии, который ввёл у себя запрет скрывать на улице лицо. Первым стал кантон Тичино: там с 2016 года за сокрытие лица можно получить штраф. Каких-либо скандалов, связанных с нарушением данного запрета, зафиксировано не было. Полиция выписывает штрафы крайне редко.

Что думают жители Тичино об этом законе? Что они рекомендуют соседям из немецкоязычной Швейцарии? Портал swissinfo.ch побывал в Кьяссо и задал вопросы на улицах города.

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