Фондю является гастрономическим символом и кантона Фрибур и Швейцарии в целом. По случаю своего 125-летия местная «Федерация гостиниц и ресторанов» («GastroFribourg») угостила всех желающих этим традиционным швейцарским блюдом – прямо в центре города, и совершенно бесплатно, то есть даром!

«Фондю века», как назвали его организаторы, привлекло на улицы Старого города Фрибура огромное количество любителей расплавленного сыра. Не испугали их и мрачные тучи, предвестники мощного шторма, накрывшего Фрибур к полудню прошлого четверга. Бесплатный банкет, организованный федерацией отельеров и рестораторов кантона Фрибург, GastroFribourgВнешняя ссылка, стал самым настоящим праздником этого блюда.

Аудио-слайд-шоу Гордость Фрибура — подъемник на сточных водах! Экологически чистые источники энергии Швейцария начала внедрять еще в позапрошлом веке. Перед вами — один из примеров таких «технологий»! Автор: Исла Бакхат и Эстер Унтерфингер, г. Фрибур Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 японский (ja) 排水で動く「くさいケーブルカー」

«Обычно клиент приходит в ресторан, но на этот раз все было сделано с точностью до наоборот: члены нашего объединения сами вышли на улицы, чтобы накормить людей», — рассказала президент федерации Мюриэль Хаузер (Muriel Hauser). В итоге на улицах центральной пешеходной зоны города были установлены столы, рассчитанные на 2 400 гостей! Чтобы угостить всех желающих потребовалось использовать в общей сложности 600 горшочков для фондю, так называемых какелонов, а к ним шесть сотен специальных маленьких спиртовых горелок, столько же вилок для фондю, 480 килограммов сыра и целую гору хлеба.

Грюйер и фондю

Угощение представляло собой традиционное фрибургское фондю под названием «moitié-moitié», или «половина на половину»: один из самых популярных видов этого сырного блюда, который состоит на 50% из сыра «Грюйер» и на другие 50% — из сыра сорта «Вашран», также производящегося в этом регионе. В других краях Швейцарии для приготовления фондю чаще всего тоже используются местные сыры, но как правило, любой рецепт предусматривает использование сыра «грюйер».

Гостей, пришедших съесть бесплатную порцию фондю, развлекали артисты — музыканты, игравшие на аккордеонах и альпийских рожках, и жонглёры флагами. Грозные черные тучи, нависавшие над городом, угрожали испортить праздник, но в итоге всё обошлось и праздник удался по-настоящему! Многие, правда, не удержав хлеб на вилке, досадовали на свою неловкость, ведь кусочки хлеба, утонувшие в горшочках с фондю, являются тут источником поговорки, эквивалентной присказке про человека, который «промахнулся и ложкой в рот не попал»! Но на самом деле это вполне даже хорошая примета!

Кстати, а вы знали, что фондю в Швейцарии еще до 1950-х гг. не было особенно уж так известно и популярно? Однако это блюдо было просто в употреблении и его сделали едва ли не базовым блюдом в армии, откуда оно уже распространилось с «дембелями» по всей стране. Помогла этому и специальная агитационная кампания, вошедшая в историю в качестве акронима FIGUGEGLВнешняя ссылка, по первым буквам предложения на швейцарском диалекте немецкого языка «Fondue isch guet und git e gueti Luune» (Fondue ist gut und gibt eine gute Laune / «Хорошо фондю в желудке, от него можно веселиться круглые сутки»). Слоган был придуман рекламным агентством Gisler+Gisler с целью раскрутки в стране интереса к продуктам из сыра, включая и фондю.​​​​​​​

Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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