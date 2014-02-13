Крайний справа – карикатурное изображение Кристофа Блохера, главного идеолога Швейцарской народной партии, убежденного противника ЕС и миграции. С довольным видом он говорит (по смыслу) недоумевающему европейцу: «Это мы себя просто за скобки вынесли…»

«От нашей крепости вашей крепости»: Евросоюз, внешние границы которого охраняются в наши дни как никогда жестко, Швейцарии: «А чего это вы вдруг отгораживаться вздумали?»

Эта карикатура тематизирует так называемый «принцип гильотины», который, на самом деле, лучше было бы назвать «принципом домино»: если не действует одно соглашение пакета договоров, теряют силу и все остальные. Слева - изображение Дидье Буркхальтера, президента Швейцарии в 2014 году, надпись на табличке на столе: «Переговоры».

Решение швейцарского народа ввести ограничительные квоты на иммиграцию из стран ЕС вызвало целый поток карикатур. Швейцарию осуждают за подозрительность по отношению к иностранцам, но порядочно достается и Евросоюзу.

В своих редакционных комментариях швейцарские газеты называют итог референдума 9 февраля «историческим», но на этом единство мнений завершается. Одни комментаторы считают его «победой», другие — «наихудшим сценарием». Аналитики так же подчеркивают, что теперь в отношениях Берна и Брюсселя возникла серьезная неопределенность.

Многие из них сравнивают это голосование со знаменитым референдумом декабря 1992 года, когда Швейцария отказалась вступать в члены Общего рынка, предшественника нынешнего Евросоюза.

Иностранная пресса использует куда более критические образы и сравнения, утверждая, что «в экономическом смысле Швейцария высекла сама себя» («Financial Times») и что страна, мягко говоря, «повернулась спиной к Брюсселю» («De Standaard»). По мнению германской газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» результат голосования стал самым «серьезным поражением профсоюзов и работодателей начиная с 1992 года».

СМИ указывают, что положение «Федерального совета, правительства Швейцарии, теперь «хуже губернаторского», потому что ему предстоит найти выход из безвыходной ситуации, а именно, совместить волю народа с необходимостью и дальше развивать кооперацию с ЕС. Позиция же большинства политиков Европы — за исключением крайне правых деятелей наподобие партии «Lega Nord» в Италии — в целом одна и та же.

По словам французского мининдел Лорана Фабиуса, «исход голосования стал плохой новостью для Европы, а Швейцария, отгородившись от нее, только накажет сама себя». Такова, в целом, и основная идея, содержащаяся во всех представленных политических карикатурах.

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